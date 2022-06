Hirschvogel Stiftung hilft dem Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Walter Pischel (links), Vorstandsvorsitzender der Frank Hirschvogel Stiftung, überreichte Landrat Thomas Eichinger (rechts) einen Spendenscheck über 50.000 Euro. Mit dabei war Walter Bauer (Mitte), CFO der Hirschvogel Group. © Frank Hirschvogel Stiftung

Landkreis – Rund 1.200 Geflüchtete aus der Ukraine sind inzwischen im Landkreis Landsberg angekommen. Meist sind es Frauen und Kinder, meist ohne jeglichen Besitz. Die Frank Hirschvogel Stiftung will helfen – und unterstützt deshalb das Landratsamt mit 50.000 Euro.

„Die Menschlichkeit gebietet es, in dieser Situation zu helfen“, sagt der Vorstandvorsitzende der Frank Hirschvogel Stiftung Walter Pischel. Die meisten Geflüchteten würden gerne zurück in die Heimat. Doch bis dahin lebten sie in einem fremden Land mit einer ihnen meist fremden Sprache.



„Es ist wichtig, den Frauen und Kindern Wohnraum zu bieten, Sprachkurse oder den Schulbesuch zu ermöglichen, sie in unsere Gesellschaft aufzunehmen und zu integrieren“, betont Pischel. Die Frank Hirschvogel Stiftung sei daher mit dem Angebot einer zweckgebundenen Unterstützung für die Bildungs- und Erziehungsförderung der Geflüchteten auf das Landratsamt zugegangen. Am vergangenen Donnerstag wurde der symbolische Scheck in Höhe von 50.000 Euro an Landrat Thomas Eichinger überreicht.



„Wir haben uns entschieden, den Landkreis ohne Umweg über eine Hilfsorganisation direkt zu unterstützen“, so Pischel. Die Stiftung sei Mitgesellschafterin der Hirschvogel Group in Denklingen. Man fühle sich den Menschen in der Region „besonders verbunden und verpflichtet.“ Eichinger begrüßte die Initiative und dankte der Stiftung.