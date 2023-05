Spende für alle

Frank-Hirschvogel-Stiftung spendet dem Landkreis Landsberg 50.000 Euro

Von: Susanne Greiner

50.000 Euro für die Integration: Landrat Thomas Eichinger (4.v.l.) freute sich über die Spende der Frank-Hirschvogel-Stiftung, die ihm Stiftungsvorstand Walter Pischel (3.v.l.) mit Vorsitzendem Hans-Jürgen Britzger (3.v.r.) und Stiftungsmanagerin Diana Hemauer (2.v.l.) überreichten. Susanne Taryne (2. v.r.) aus der Abteilung Integration am Landratsamt plant mit Abteilungsleiter Stephan Mies (rechts) die Verwendung des Geldes. Mit dabei war auch die Abteilungsleiterin öffentliche Sicherheit Dr. Anika Richter (links). © Greiner

Landkreis - Ob, und wenn ja, welche finanziellen Hilfen der Bund den Kommunen bei der Integration zukommen lässt, wird aktuell in Berlin verhandelt. Für den Landkreis Landsberg kommt die Integrations-Hilfe schon jetzt: als Spende der Frank-Hirschvogel-Stiftung in Höhe von 50.000 Euro.

„Wir kommen bei der Integration an unsere Grenzen“ ist aus zahlreichen Kommunen zu hören. Auch der Landkreis Landsberg kennt die Probleme. „Seit Oktober sind weitere 700 Geflüchtete zu uns gekommen“, leitet Landrat Thomas Eichinger die Pressekonferenz zur Scheckübergabe der Frank-Hirschvogel-Stiftung am Mittwoch ein.



Die Zahlen: 1.380 Geflüchtete aus der Ukraine, von denen 599 dezentral vom Landkreis in einer seiner 105 Unterkünfte untergebracht werden, der Rest lebt in Privatunterkünften. Dazu kommen 1.205 Asylbewerber, unter ihnen 211 ‚Fehlbeleger‘: Personen mit positivem Asylbescheid, die aber noch keine Wohnung gefunden haben. Insgesamt seien das mehr als in der Flüchtlingskrise 2015/2016. Die Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan seien zwar weniger geworden, dazu kämen aber die aus der Ukraine und anderen Ländern, „auch Türken oder Kurden. Das addiert sich“, so Eichinger.



Was die Unterbringung angehe, könne sich der Landkreis wegen der von der BImA auf dem Fliegerhorst bei Penzing zur Verfügung gestellten Gebäude glücklich schätzen: „In anderen Landkreisen wie Rosenheim werden bereits wieder Turnhallen belegt“, berichtet der Landrat. Aktuell bereite man drei weitere Gebäude auf dem Fliegerhorst vor. „Bis Juni, Juli werden wir, bei gleichbleibenden Zustrom, noch ausreichend Platz haben.“ Für die Zukunft werde man wohl nochmals wegen möglicher Grundstücke für Containersiedlungen auf die Kommunenzugehen müssen.



Schwierig sei nicht nur Wohnraum, sondern auch der Mangel bei Lehrkräften oder auch Kita-Plätzen – weshalb auch konkret die Gemeinde Penzing unterstützt werden müsse. Und natürlich seien Spracherwerb, aber auch radeln oder schwimmen lernen Grundlagen für die Integration. Dafür benötige der Landkreis Geld. Denn obwohl der Bund die Rahmenbedingungen festzurre, werde es vom Bund kaum weitere Gelder geben, bleibt Eichinger skeptisch.



Spende für alle

Der Landkreis kann sich zum zweiten Mal über Hilfe von der Frank-Hirschvogel-Stiftung für die Integration freuen. Wie schon 2022 spendet die Stiftung 50.000 Euro – dieses Mal nicht, wie 2022, ausschließlich für die Integration der ukrainischen Geflüchteten. „Wir lassen heuer offen, für wen konkret das Geld verwendet wird“, betont Stiftungsvorstand Walter Pischel beim Pressegespräch. Die Frank-Hirschvogel-Stiftung setze sich seit ihrer Gründung 2007 gezielt für Bildung und Erziehung ein, das passe gut zusammen. Denn so könne man gemeinnützig agieren, aber auch konkret die Ausbildung fördern – was indirekt auch dem Unternehmen in Denklingen „als ein oder andere Fachkraft“ zugute komme. Dass die Stiftung bei der Verwendung der Gelder 2022 von der Integrationsbeauftragten des Landkreises Susanne Taryne eingebunden worden sei, habe auch dazu beigetragen, dass heuer die gleiche Summe fließt. „Da haben wir gesehen, das Geld versickert nicht pauschal.“



Die erste Spende wurde unter anderem in die Berufsorientierung investiert, berichtet Taryne. Fünf ukrainische Geflüchtete hätten ein Praktikum gemacht, zwei einen Ausbildungsplatz gefunden und drei direkt eine Stelle. Mit Radel- und Schwimmkursen habe man zahlreichen Kindern und Jugendlichen geholfen. Auch Brücken- und Willkommensklassen konnte der Landkreis mit Materialien unterstützen. Und auch Deutschkurse habe man mit den Spendenmitteln finanzieren können.



„Auch für die zweite Spende gibt es schon Ideen“, so Taryne. Gemeinsam mit der Berufsschule Landsberg werde man wieder die Berufsorientierung angehen. Der Kontakt zum Jugendamt wegen strukturierenden Maßnahmen für unbegleitete Minderjährige stehe. Und da die Spende nicht mehr nur für ukrainische Geflüchtete verwendet werden dürfe, wolle man speziell für Frauen aus Afghanistan Fahrrad- und Schwimmkurse „in einem geschützten Raum“ ermöglichen. Aber auch Ideen wie Fahrradreparatur- oder Gärtner-Kurse schweben der Integrationsbeauftragten vor.



Integration benötige gesellschaftlich noch mehr Engagement, schloss Landrat Eichinger. „Und die Frank-Hirschvogel-Stiftung begreift die Wichtigkeit des Gemeinwesens.“ Denn so fördere sie auch das Unternehmen Hirschvogel – und das wiederum durch Gewerbesteuer die Gemeinde Denklingen. „Eine absolute Win-Win-Situation.“

Die Frank-Hirschvogel-Stiftung

2007 gründete Dr. Manfred Hirschvogel und die Familiengesellschafter der Hirschvogel Holding die Stiftung als wesentlichen Gesellschafter der Holding. Der Name erinnert an Frank Hirschvogel, den Sohn von Dr. Manfred und Anne Marie Hirschvogel, der 2006 im Alter von 18 Jahren tödlich verunglückte. Mit der Gründung wollten „die Familiengesellschafter ein Zeichen für die Zukunft setzen“, ist auf der Webseite der Stiftung zu lesen. Die Stiftungsziele liegen in der „Sicherung des Unternehmens als wirtschaftlich unabhängiges und selbstständiges Familienunternehmen“, in der Förderung von innovativen Projekten in Wissenschaft und Forschung sowie in der schulischen und beruflichen Ausbildung.