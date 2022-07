„Rettet den Schloßberg“

Von: Werner Lauff

Mit dem Anbau auf der Nordseite der Schloßbergschule (oben Mitte, hinter dem zentralen Hausgiebel) ist der Historische Verein nicht einverstanden - und initiiert jetzt eine Bürgerinitiative. © Greiner

Landsberg – Unter dem Titel „Rettet den Schloßberg“ will der Historische Verein eine Bürgerinitiative gegen die umstrittene Erweiterung der Schloßbergschule gründen und mit einem Bürgerbegehren die bisherigen Beschlüsse zu einem Anbau an der Nordseite des Bestandsgebäudes korrigieren. Mit dieser Nachricht überraschte der renommierte Verein, dem zahlreiche Landsberger Persönlichkeiten angehören, am Montag den Stadtrat, die Stadtverwaltung und den Gestaltungsbeirat. Erster Schritt ist eine öffentliche Informationsveranstaltung am Donnerstag, dem 28. Juli, um 19:30 Uhr im Veranstaltungsraum der Lechsporthalle in der Lechstraße.

Die bei der Zusammenlegung der Landsberger Mittelschulen frei gewordene Schloßbergschule, derzeit Übergangsstandort für zwei Kita-Gruppen, soll künftig als Grundschule genutzt werden. Dazu ist ein Anbau erforderlich. In einem Wettbewerbsverfahren schlugen 17 teilnehmende Architektenbüros vor, ihn an der Südseite des Bestandsgebäudes zu errichten. Das Preisgericht bevorzugte im Jahr 2021 jedoch den einzigen Entwurf, der einen Anbau an der Nordseite vorsah.



Der Beschluss des Preisgerichts fiel gegen die Empfehlung des Landesamts für Denkmalschutz. Das hatte den Bau auf der Nordseite zwar nicht ausgeschlossen, aber „extreme zeitliche sowie finanzielle Folgen“ vorausgesagt. Es sei nämlich durchaus möglich, dass der Schlossberg zu einem „bedeutenden Ausgrabungsort“ werde. Das Denkmalamt kritisierte zudem die „auffällige Formensprache“ des geplanten Baus, die das Stadtbild und die Sichtlinien stark verändere. Das Landesamt für Denkmalschutz bekam im Februar 2022 Unterstützung vom Landesdenkmalrat; die Stadt habe archäologische, planerische und gestalterische Empfehlungen des Landesamts nicht berücksichtigt, hieß es in einem förmlichen Beschluss.



Die Stadt reagierte zwischenzeitlich mit einer Reduzierung der Bodeneingriffe - ein Sportraum soll nun auf das neue Gebäude aufgesetzt werden. Ansonsten aber hielt sie am Siegerentwurf fest. Der Anbau mit „polygonaler Satteldachlandschaft“ werde dem Anspruch einer Stadtkrone gerecht. Durch die Anordnung der Gebäudeteile entstehe die Chance, sowohl einen geschützten Schulhof wie auch eine intelligente Öffnung des Freiraumes nach Süden zu erreichen. Die „großzügige Freifläche“ stärke den idyllischen und landschaftlichen Charakter des Schlossbergs.