Zusammenrücken

Puzzlespiel mit vielen Teilen: Wettbewerb um Arbeitskräfte

Nach der Betriebsbesichtigung von Rational stand der Wettbewerb um Arbeitskräfte auf der Tages­ordnung der jüngsten IHK-Ausschusssitzung in Landsberg. © IHK

Landkreis – Einen Mangel an Arbeitskräften beklagen im Großraum München sehr viele Betriebe. 66 Prozent der zu Jahresanfang in der IHK-Konjunkturumfrage angesprochenen Unternehmen geben ihn als „hohes Geschäftsrisiko“ an. Not an Mann und Frau herrscht auch in den Betrieben im Landkreis Landsberg. Quer durch alle Branchen und über alle Qualifizierungsstufen hinweg fehlen Arbeitskräfte, so die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern.

„Wie ein Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, beziehungsweise wie es sich als Arbeitgeber vermarktet, werden für die erfolgreiche Suche passender Mitarbeiter immer wichtiger.“ Mit diesen Worten eröffnete Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg, jüngst die Sitzung zum Thema Fachkräfte. Sie fand bei Rational statt.



„Unternehmen müssen sich gezielt damit beschäftigen, was sie als Arbeitgeber attraktiv macht. Sie müssen ihre Stärken und Pluspunkte benennen, mit denen sie dann im Wettbewerb um die richtigen Köpfe trumpfen können. Dabei rücken vor allem die jüngeren Generationen noch mehr in den Fokus“, erläuterte IHK-Fachkräfte-Experte Sebastian John. Soziale Medien und Videos auf Kanälen wie Youtube, Instagram oder Tiktok seien heute ein wichtiger Teil des ,Employer Brandings‘, so der Referent. Er verwies auf den IHK-Ratgeber zum ,Recruiting der Generation Y und Z‘ auf der IHK-Website. Hier erhalten interessierte Unternehmen viele Tipps zum richtigen Vorgehen. John betonte weiterhin den Trend zur mobilen Bewer­bung über Smartphones. „Eine ansprechende Karriere-Homepage sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme via WhatsApp helfen, Barrieren in der Kontaktaufnahme zu jungen Leuten abzubauen.“

Impulse für den Erfahrungsaustausch erhielten die IHK-Ausschussmitglieder von Miriam Pittroff, People Partner bei der Rational AG, und Delo-­Personalvorstand Heidrun Hausen. Pittroff stellte die Ausbildung bei Rational vor und wie das Unternehmen seine Suche nach jungen Talenten gestaltet. Hausen berichtete, mit welchen Maßnahmen Delo neue Mitarbeiter gewinnt. Sie verwies auf die Mitarbeiter­empfehlung als eines der wichtigsten Instrumente, um Menschen aufs Unternehmen aufmerksam zu machen und von einer Mitarbeit zu überzeugen. „Wir müssen umdenken“, so Hausen, „Personalabteilungen entwickeln sich immer mehr zu Vertriebsabteilungen, die für ihre ,Produkte‘ – offene Stellen – potenzielle Kunden aktiv begeistern müssen.“



Zusammenrücken

Abschließend war aus den Unternehmerreihen viel Kritik am aktuellen Arbeitszeitgesetz, der hohen Besteuerung von Arbeit in Deutschland und auch dem Ladenschlussgesetz zu hören. Angesichts des allgegenwärtigen Arbeitskräftemangels sei, so Vorsitzender Häckl, umso wichtiger, dass Schulen und Wirtschaft noch viel enger zusammenrücken. In gut funktionierenden, lebendigen Schul- und Bildungspartnerschaften bestehe die einzigartige Chance, jungen Menschen aufzuzeigen, welche ausgezeichneten beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sich ihnen in den Betrieben vor Ort bieten.