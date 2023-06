Innovation-Walk

Technologietransferzentrum in Landsberg eröffnet

Von: Nathalie Schelle

Und der Vorhang fällt: (v.l.) Wissenschaftsminister Markus Blume, Landrat Thomas Eichinger, OBin Doris Baumgartl, Landtagsabgeordneter Alex Dorow, THA-Präsident Gordon Thomas Rohrmair und Bundestagsabgeordneter Michael Kießling eröffnen das TTZ ‚An der Schmiede 21‘. © Schelle

Jetzt ist das Bildungsangebot in der Lechstadt komplett. Am gestrigen Mittwoch hat im Quartier „Am Papierbach“ das TTZ der Technischen Hochschule Augsburg eröffnet. Hier sollen wissenschaftliche Erkenntnisse und Praxis zusammengeführt werden.

Landsberg – Hoher Besuch in der Lechstadt: Zur Eröffnung des neuen Technologietransferzentrums der Technischen Hochschule Augsburg (THA) hat sich Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, auf den Weg nach Landsberg gemacht. Er sei „total überzeugt“ von dem Standort, nicht zuletzt wegen des Namens der Adresse: „‚An der Schmiede‘ steht ab heute unsere Ideenschmiede am Lech.“ Neben dem richtigen Standort sei aber auch der richtige Partner wichtig, der mit der THA gefunden worden sei – einer der „dynamischsten und spannendsten Hochschulen“. Ziel sei, „dass wissenschaftliche Erkenntnis in die Praxis kommen kann“, betonte er weiterhin – „ein großartiger Tag für die Stadt und die THA.“ Für das TTZ werden vom Freistaat 7,5 Millionen Euro aus Mitteln der Initiative „Hightech Transfer Bayern“ für fünf Jahre beigesteuert.

Als einen „Tag der Freude“ bezeichnet Landtagsabgeordneter Alex Dorow die Eröffnung. Mit insgesamt 20 Unternehmen stehe das TTZ bereits jetzt in engem Austausch für eine Zusammenarbeit, darunter auch Delo, Rational und ADAC. „Landsberg hat hiermit einen Schatz.“ Dieser Meinung ist auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Das TTZ sei schon lange ein Wunsch gewesen und jetzt könne die Stadt das gesamte Bildungsangebot – vom Kindergarten bis zum Hochschulstandort – abdecken. Die Adresse ‚An der Schmiede‘ im neuen Quartier ‚Am Papierbach‘ sei dafür nicht zufällig ausgewählt worden, erklärt die OBin weiter. So befindet sich der Standort direkt am Bahnhof und am Europaplatz in einem modernen Gebäude. Damit könnten die Stundenten mit dem ÖPNV zu ihrem Hochschulstandort kommen.



Nicht nur die Stadt profitiere von dem TTZ, wie Landrat Thomas Eichinger betont. „Das neue Technologietransferzentrum stärkt unseren Landkreis als florierenden Wirtschaftsstandort und ergänzt die bereits hervorragende Bildungslandschaft vor Ort.“ Die beiden Standorte des TTZ, ‚An der Schmiede 21‘ und ‚Industrial MakerSpace‘, werden von der Stadt und dem Landkreis zur Verfügung gestellt.



Innovation-Walk

Nach den Grußworten fällt der Vorhang und den Zuschauern wird das Innere des neuen TTZ-Standorts offenbart. Im Rahmen eines „Innovation-Walks“ können sich die Gäste über die Forschungsschwerpunkte und über Projekte mit Unternehmen vor Ort informieren. So möchte Delo ‚KI-basierte Data-Science-Lösungen‘ nutzen, um den Recruitingprozess zu optimieren, während Rational mit diesen Lösungen mehr in Richtung ‚autonomes Kochen‘ gehen will. Im Bereich ‚Autonome Systeme‘ werde am TTZ gerade am ‚Autonomen Fahren‘ im Shuttle-Betrieb gearbeitet. Hier fließen die Erfahrungen von Studenten der THA ein, die ihre selbst entwickelten, autonom fahrenden Elektro-Rennwägen auf dem ADAC Testgelände auf die Rennen der Formula Student vorbereiten.