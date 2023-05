Höhenkontrolle ausgelöst: Vollsperrung der A 96 bei Eching

Zu hoher Sattelzug im Tunnel

Von Susanne Greiner

Eching - Die Höhenkontrolle am Echinger Tunnel hat mal wieder für Stau auf der A 96 gesorgt: Am Donnerstagnachmittag wurde sie am Tunnel der A96 Richtung München ausgelöst, meldet die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck. Grund dafür sei ein zu hoher Sattelzug gewesen.

Da eine Begleitung durch den Tunnel wegen der laut Polizei „deutlichen Überhöhe“ nicht möglich gewesen sei, habe man das Sattel-Kfz gemeinsam mit der zuständigen Autobahnmeisterei Inning rückbegleiten müssen. Es kam zu einer circa 30-minütigen Vollsperre mit Ausleitung ab der Anschlussstelle Greifenberg.

Wegen der Vollsperre kam es zu einem erheblichen Rückstau von mehreren Kilometern. Verkehrsunfälle im Rückstau habe es keine gegeben.