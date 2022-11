Die Ruethenfest-Zukunft liegt im Stall

Von: Sabine Fleischer

Damit die Panduren mit Stadtkassa auch 2027 durch Landsberg ziehen können, braucht es ein dickes Geldsäckel für den geplanten Neubau eines Zentrallagers Am Kornfeld. © Müller-Hahl

Landsberg – Ohne Neubau eines Vereins- und Lagergebäudes Am Kornfeld schaut es schlecht aus für ein Ruethenfest 2027. Baupläne gibt es bereits, Genehmigungsverfahren durch die Stadt Landsberg sind in der Pipeline, aber bei der Finanzierung stockt es. Hohe Baukosten und die momentane Zinsentwicklung sind laut Vorstand eine große Belastung für den Ruethenverein. Ob 2023 tatsächlich gebaut werden kann, steht noch nicht fest.

Der Vorsitzende des Ruethenfestvereins Tobias Wohlfahrt machte keinen Hehl daraus: Wenn der Neubau des Vereins­gebäudes nicht klappt, werde es schwierig, das Ruethenfest 2027 in gewohnter Weise zu organisieren. „Wir haben (noch) keinen Plan B,“ betont Wohlfahrt im Gespräch mit dem KREISBOTEN. Derzeit hoffe man, den Neubau Am Kornfeld westlich des InCenters doch noch nächstes Jahr in Angriff nehmen zu können.



Noch lagern die Utensilien für das Ruethenfest an verschiedenen Standorten wie zum Beispiel im städtischen Bauhof oder in der JVA. Frühere Lagerkapazitäten, wie auf dem Uniper-Gelände, sind bereits weggefallen. Daher reiche die Infrastruktur zukünftig nicht mehr aus, erklärt Wohlfahrt. Das neue Gebäude soll die vier Bereiche Stallung, Wagen, Werkstatt und Fundus aufnehmen. Geplant seien im Norden des Areals ein 75 Meter langer Boxenstall für bis zu 150 Pferde, die während der Festzeit hier untergebracht werden – errichtet mit Holz aus städtischen Wäldern. Südlich daran sollen die Räume für die Unterbringung der Festwagen und der Kostüme und Lagerutensilien sowie eine Werkstatt und ein Mehrzweckraum für Archiv, Schneiderei und Aufenthalt entstehen. Lediglich den Kleider-Bereich müsse man feuchtegeschützt mauern.



Mit der Planung eines „neuen Vereinsheimes“ habe man bereits vor gut fünf Jahren begonnen, erzählt der Vorsitzende. „Alles an einem Standort“ sei der Wunsch gewesen. Die Gebäudegröße von gut 2.000 Quadratmeter sei am Bedarf optimiert. „Nicht zu groß, aber genügend Fläche, um auch Alles trocknen zu können, nasse Zelte müssen ausgebreitet werden können, bevor man sie einlagert“, erklärt Wohlfahrt. Bis jetzt habe man zum Trocknen zusätzlich Extra-Räume anmieten müssen, wenn das Wetter beim Fest nicht mitspielte. Die Erteilung des Baurechts für den Neubau soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Die Eingabeplanung stehe bereits und könnte eventuell bis zum Frühsommer im Stadtrat genehmigt werden.



Ein Motiv von Hans Dietrich ziert das Plakat fürs Ruethenfest 2023. © RFV

Jetzt ist die Finanzierung die Hauptsorge für den Ruethenfestverein, räumt Wohlfahrt ein. Die Baukosten seien von ursprünglich 1,4 auf nunmehr 2,3 Millionen Euro gestiegen und nicht vom Verein allein zu stemmen. „Finanziell ist der Verein zwar gut aufgestellt, die Kosten eines Ruethenfestes sind abgedeckt. Leider sind die Zuschauerzahlen und damit der Festabzeichen-­Verkauf die letzten vier Feste stetig zurückgegangen.“ Man habe das Jahr 2021 mit einem Plus an 11.500 Euro abgeschlossen – auch dank eines vermieteten Teilbereichs des jetzigen Vereinsgebäudes in der Saarburg­straße an die Stadt. Nach dessen geplanten Verkauf an die Stadt falle diese Einnahme allerdings weg. Laut einem Wertgutachten soll das Anwesen für 1,4 Millionen Euro verkauft werden. Das Stadt würde es für die benachbarte Grundschule in der Katharinenvorstadt verwenden.



Mit den Banken sind bereits Gespräche geführt worden. Als Folge habe man auch die Mitgliedsbeiträge von 20 auf 30 Euro erhöht, um das Eigenkapital anzuheben. „Leider sind alle Bemühungen um (staatliche) Fördermittel für Kulturvereine von bis zu 30 Prozent ins Leere gelaufen,“ erläutert der Vorsitzende. Feste Bauten würden bei den Förderprogrammen nicht unterstützt. Im Moment beobachte man die Kostenentwicklung im Bau und hoffe auf eine positivere Zinsentwicklung. Wann wirklich gebaut werde, müsse man abwarten. Aber: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“

Das Ruethfest 2023

Vom Mittwoch, 19. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, kommenden Jahres steht Landsberg wieder ganz im Zeichen des Kinderfestes. Der ‚druckfrische‘ Flyer mit dem Motiv des Malers Hans Dietrich stellt das abgespeckte Programm an dem verlängerten Juli-Wochenende vor, eingebettet im gewohnten Lagerleben.



Am Mittwochabend wird das Ruethenfest feierlich eröff­net und Donnerstagabend spielt die Stadtkapelle auf dem Hauptplatz. Am Freitagabend dann historisches Altstadttreiben, Bewirtung in der Altstadt mit Musik, Gauklergruppen, Fahnenschwinger, Moriskentänzer und einer Feuershow.



Nach den Standkonzerten am Samstagmittag gibt es den traditionellen Umzug durch die Straßen. Um 17 Uhr zieht Herzog Ernst ein und es wird getanzt. Sonntagfrüh stehen Weckruf und Sternmarsch der Kapellen auf dem Plan, danach Fahnenschwingen am Hauptplatz, nachmittags wieder Standkonzerte und Umzug. Abschluss sind die historischen Tänze am Hauptplatz mit anschließendem Gottesdienst in der Stadtkirche und Abschlusskonzert der Stadtjugendkapelle auf dem Hauptplatz.



Die Online-Anmeldung für die Landsberger Kinder zum Mitmachen bei Umzug und Lagerleben startet nach Weihnachten. Freiwillige Helfer für die Organisation sind gern gesehen. Der Verein hofft auf viele Zuschauer, da der Verkauf der Festabzeichen eine wichtige Einnahmequelle für den geplanten Bau des Vereinsgebäudes ist.