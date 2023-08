0:7! Debakel für Kaufering gegen Memmingen

Höchste Niederlage der letzten zehn Jahre

Von Thomas Ernstberger

Kaufering - Es war die höchste Niederlage zumindest in den letzten zehn Jahren – und sicher eine der schlimmsten, die der VfL Kaufering je in einem Punktspiel hinnehmen musste.

Der Fußball-Landesligist kam am Samstag bei der Zweiten von Regionalligist FC Memmingen mit 0:7 unter die Räder. Ein Debakel für Neu-Trainer Christian Feicht und seine stark ersatzgeschwächte Truppe! „Ich bin geladen. Wir wurden in alle Bestandteile zerlegt, das war grausam. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Trainer schon mal so hoch verloren habe“, ärgerte sich der Coach nach der zweiten Pleite in der zweiten Englische Woche der neuen Saison. Am Mittwoch kassierte der VfL auf eigenem Platz eine 2:3-Niederlage gegen die Franken vom SC Aufkirchen (da machten Patrick Feicht und Paul Ansorge ihre ersten Tore für Kaufering).



Genau dieser Paul Ansorge, aktuell unumstritten im defensiven Mittelfeld, war einer von sieben Spielern, auf die Feicht in Memmingen verzichten musste. Neben Ansorge (Pferdekuss aus dem Mittwoch-Spiel) und Torjäger Felix Mailänder (Syndesmoseband-Riss) fehlten auch Daniel Rimmer (krank), Florent Sekiraqa (Urlaub), Jonas Wille (krank) und Niki Neuhaus (Bänderriss). Und dann zog sich Flo Bucher auch noch nach 20 Minuten eine Platzwunde am Kopf zu. Der „Butscha“ wurde zunächst mit drei Stichen genäht, musste kurz vor der Pause vom Feld und zum Check ins Krankenhaus gebracht werden.



Zu leicht gemacht

So viele Ausfälle verkraftet keine Mannschaft. „Vielleicht sind wir mit einem zu dünnen Kader in die Saison gegangen“, so Feicht. „Zudem haben wir es Memmingen zu leicht mit dem Toreschießen gemacht, die haben jeden Fehler gnadenlos ausgenutzt.“ Einer davon sorgte für die endgültige Entscheidung. Nach dem frühen 0:2 (17.) waren die Kauferinger gut im Spiel, aber nach einer Stunde nutzte FC-Kapitän und Dreifach-Torschütze Musa Youssef einen katastrophalen Rückpass von Josue Kabeya zur 3:0-Führung. „Danach haben sich die Jungs aufgegeben, hatten keine Chance mehr“, berichtet ein Augenzeuge des VfL-Debakels.



Und nun? „Wir müssen uns dringend hinten stabilisieren“, fordert Feicht. Logisch: Kaufering hat nach Haching II (17) und Illertissen II (16) gemeinsam mit Aufkirchen die meisten Gegentore (15) kassiert, liegt als Tabellen-13. nur noch einen Rang vor Relegationsplatz 14 (aktuell TSV Aindling).



„Jetzt ist Schluss mit Lustig“, hat der Trainer nach der Memmingen-Packung angekündigt. Was heißt das konkret – mehr Training, härtere Einheiten? Feicht: „Am liebsten würde ich jeden Tag trainieren.“ Was in der Landesliga natürlich nicht möglich ist. Des Trainers Ziel daher: „Ich will die Mannschaft dahin bringen, wo sie schon stehen müsste. Da müssen wir ein einiges nachholen, was in der Vorbereitung nicht möglich war.“



Nächste Gelegenheit, die 0:7-Scharte auszuwetzen: Am Freitag Abend (18.45 Uhr) gastiert der FC Kempten (vier Spiele ohne Sieg, zuletzt 1:1 gegen Pfaffenhofen) in Kaufering.