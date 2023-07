Last-Minute-Punkt für Kaufering

Von: Thomas Ernstberger

Setzte sich mehrfach gut in Szene, aber ein Tor gelang Kauferings Stürmer Thommy Hasche gegen Karlsfeld nicht. © Ernstberger

Kaufering - Die erste Englische Woche hat Fußball-Landesligist VfL Kauferring - trotz Verletzungsproblemen - gut überstanden. Die Truppe von Trainer Christian Feicht holte aus den drei Partien zum Saisonauftakt vier Punkte. Dem 3:0 gegen Schwabmünchen und dem 2:3 gegen Unterhaching II ließ der VfL am Samstag ein 1:1 gegen Eintracht Karlsfeld folgen

Wer in der 89. Minute in Rückstand gerät, hat nicht mehr viele Möglichkeiten zu punkten. Es sei denn, es gelingt noch ein „unmögliches“ Tor. Wie am Samstag in Kaufering geschehen. Da vergaben die Gastgeber eine Reihe guter Chancen zur Führung. Und mussten in der 53. Minute auch noch einen recht zweifel­haften Foul-Elfmeter hinnehmen. Doch der wurde eine Beute von VfL-Keeper Michi Wölfl. Der Kapitän parierte den Strafstoß von Christoph Traub – und bekam ein Sonderlob vom Coach: „Er ist in Top-Form, war schon gegen Haching sehr stark. Hervorragend, wie er den Elfer gehalten hat.“



Trotz guter Aktionen der starken Offensivkräfte Manuel Detmar und Thommy Hasche blieb es bis zur 89. Minute beim 0:0 – die Nullnummer im zweiten Heimspiel schien fix. Doch dann nutzen die Karlsfelder, eine Mannschaft, die unbedingt endlich aufsteigen will, ein Missverständnis zwischen Wölfl und seiner Abwehr und Florian Schrattenecker brachte die Gäste mit seinem zweiten Saisontor in Führung. Entsetzen bei den knapp 200 Zuschauern! Doch das Spiel war noch nicht verloren. Sekunden nach dem Anstoß segelte ein Schuss von Florian Bucher von der Seitenlinie über Keeper Dario Schmucker hinweg im TSV-Tor. Kunstschuss oder verunglückte Flanke – so genau ließ sich das nicht mehr klären…



Egal: Die Kauferinger hatten ihren Punkt, insgesamt damit vier Zähler aus den drei Spielen unter der Regie von Feicht. „Aufgrund der guten ersten Halbzeit mit vielen Chancen ärgere ich mich über zwei verlorene Punkte, aber nach dem 0:1 kurz vor Schluss muss ich mit dem Ergebnis zufrieden sein. Genauso wie angesichts unserer vielen Verletzten mit den vier Punkten“, so der Coach, der immerhin wieder auf Daniel Rimmer sowie in der Innenverteidigung auf Max Muha zurückgreifen konnte, nachdem sein Sohn Patrick beim Aufwärmen erneut Probleme mit den Adduktoren hatte.



Nach drei Partien in einer Woche können die Kauferinger jetzt ein wenig durchschnaufen. Bereits am Freitag (18.30 Uhr) geht’s mit dem Gastspiel beim TV Erkheim (zuletzt jeweils 2:1 gegen Olching und in Pfaffenhofen) weiter, der Auftakt der nächsten Englischen Wochen mit den weiteren Partien gegen Aufkirchen (Heimspiel am Mittwoch, 9. August, um 19 Uhr) und bei der Zweiten des FC Memmingen (Samstag, 12. August, 13 Uhr). Feicht muss wieder umstellen, denn Mittelfeldmann Florent Sekiraqa fällt die nächsten Spiele urlaubsbedingt aus. Der Coach: „Es wird nicht leichter…“