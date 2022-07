120.000 Kilometer für ein Glas Honig

Von: Ulrike Osman

Teilen

Honigsucher hautnah: Bienenpädagoge Bernhard Korilla zeigte den Teilnehmern des Bienenerlebnistags auch einen wandernden Bienenschwarm. © Rotary Club

Schondorf – Wie viele Kilometer müssen Bienen fliegen und wie viele Blüten besuchen sie, um ein Glas Honig herzustellen? Wie viele Bienenarten gibt es in Deutschland, und womit riechen die nasenlosen Insekten eigentlich? Wer am Samstag beim Bienenerlebnistag auf der Grundschulwiese in Schondorf war, kennt die Antworten. Mit einem spannenden, liebevoll gestalteten Programm brachten Mitglieder des Rotary Club Ammersee-Römerstraße Kindern und Erwachsenen die faszinierende Welt der Bienen näher.

Da lernte man zum Beispiel, dass man ein Bienenhotel mit ganz einfachen Mitteln herstellen kann – aus Konservendosen und hohlen Pflanzstängeln nämlich. Abgedeckt mit Hasendraht, wird die Konstruktion zur Nisthilfe für Mauerbienen. An der nächsten Station rollten so viele Kinder Saatkugeln aus Erde, feuchtem Ton und Blumensamen, dass das Material bereits gegen Mittag zur Neige ging.



Dass ein Bienenschwarm, auf ein schräg gespanntes weißes Tuch ausgeschüttet, innerhalb kurzer Zeit den Weg zum Bienenkasten entdeckt und die 20.000 Insekten dann innerhalb von Minuten verschwunden sind, faszinierte die erwachsenen Besucher ebenso wie die kleinen. „Instinktiv laufen die Bienen nach oben auf die dunkle Öffnung des Bienenkastens zu“, erklärte Bienenpädagoge Bernhard Korilla. In der Natur wäre das eine Nisthöhle in einem Baumstamm.



Korilla – hauptberuflich Staudengärtner und passionierter Imker - hatte die fachliche Gestaltung des Bienenerlebnistags übernommen. Bei der Umsetzung halfen sieben weitere Freiwillige des Rotary Clubs. Entsprechend dem Jahresmotto „Nachhaltigkeit und Umweltschutz“ sind heuer alle Clubs weltweit aufgerufen, entsprechende Aktionen zu veranstalten.



„Es ist uns ein Anliegen darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Bienen für unser ökologisches Gleichgewicht, unsere Natur und unsere Gesundheit sind“, so Ingrid Britz-Averkamp, beim Rotary Club Ammersee-Römerstraße für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Resonanz auf der Schondorfer Grundschulwiese war aus Sicht der Veranstalter höchst erfreulich - bereits am Vormittag kamen über 100 Kinder mit ihren Eltern.



An manchen Stationen ging es nicht nur darum, Dinge zu erfahren, sondern sie ganz praktisch selbst auszuprobieren – und sich für ein paar Minuten zu fühlen wie eine fleißige Biene. Den mühsamen Nektartransport machten einfache, aber wirkungsvolle Spiele deutlich. Da musste mit kleinen Schwämmchen Flüssigkeit von einem Gefäß zum anderen transportiert oder mit Hilfe eines Klettstreifens am Hosenbein ein Holzwolle-Bällchen nach dem anderen zur Sammelstation gebracht werden.



Dass Schöterich, Gamander oder die zweihäusige Zaunrübe ideale Futterpflanzen für Wildbienen sind, dürfte auch den meisten erwachsenen Besuchern neu gewesen sein. Manche der alten Kulturpflanzen sind so selten geworden wie die Zaunrübenmauerbiene, die sich ausschließlich von dieser Pflanze ernährt.



Bei einem Bienenquiz konnte das neu erworbene Wissen unmittelbar unter Beweis gestellt werden. Wer gut aufgepasst hatte, wusste, dass Bienen für ein Glas Honig eine Strecke von 120.000 Kilometern zurücklegen und eine Million Blüten besuchen müssen, dass es in Deutschland 560 Bienenarten gibt - und dass sie in Ermangelung einer Nase mit den Fühlern riechen.