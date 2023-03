„Letzte-Hilfe-Kurs“

Danke für die Hilfe am Lebensende

Von: Sabine Fleischer

Begleiten auf dem letzten Weg: Koordinatorin Ruth Lose (links) und Begleiterin Michaela Morenweiser vom Hospiz- und Palliativverein Landsberg helfen am Lebensende. Ihre Arbeit wird durch Spenden und Beiträge finanziert. © Fleischer

Landsberg – Füreinander da sein im Leben und im Sterben: Der Hospiz- und Palliativverein Landsberg begleitet Schwerkranke und Sterbende, unterstützt deren Angehörige – und hört vor allem zu. Die Hilfe umfasst auch Trauerarbeit und zeigt in „Letzte-Hilfe-Kursen“, wie man sich auf den Tod vorbereiten kann.

Michaela Morenweiser aus Landsberg ist seit 2019 ambulante Hospiz-Begleiterin. Nach der Krebserkrankung ihrer Mutter und einem ersten Kontakt mit dem Hospiz- und Palliativverein wollte sie der Gesellschaft etwas zurückgeben. Sie ließ sich ein Jahr lang zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin ausbilden.



Ihr erster Fall: eine hochgradig demente alte Frau, die von ihren Angehörigen nach Landsberg geholt wurde. Um die fremde Umgebung am Ende des Lebens etwas abzumildern, besuchte Morenweiser die Demenzerkrankte, sprach mit ihr, las vor und hörte zu. „Ich wollte ihr ein bisschen die Unsicherheit in der neuen Wohnung nehmen“, erinnert sich die Hospizbegleiterin. Und den Angehörigen das schlechte Gewissen, wenn sie keine Zeit hatten.



Bei einem anderen Fall – eine schwerkranke Frau im Altenheim – brachte Morenweiser immer ihren Hund zu gemeinsamen Spaziergängen mit: „Die Seniorin war so glücklich, wenn sie einfach das Fell meines Hundes spüren konnte. Es sind die einfachen Dinge, die am Ende des Lebens zufrieden machen.“ Manchmal sei gar keine Ansprache mehr möglich, erzählt die Landsbergerin. Dann halte sie einfach die Hand des Betroffenen und verschaffe damit zum Beispiel dem pflegenden Ehepartner Freiraum für Erledigungen und Freizeit. Kinder und junge Menschen betreue sie nicht; dafür benötigt man eine weitere Ausbildung. Ihre jüngste Begleitung war ein etwa 60-jähriger Mann, die ältesten waren gut 90 Jahre alt. Die Begleitungsdauer sei ganz unterschiedlich, teilweise auch über ein Jahr.



Was braucht man für diese Aufgabe? „Empathie, aber auch eine gewisse Lebenserfahrung und die Auseinandersetzung mit dem Tod und der eigenen Endlichkeit“, antwortet Morenweiser. Pro Begleitung schenkt sie in der „Besuchsphase“ zwei bis vier Stunden Zeit pro Woche. In der „Sterbephase“ kann es intensiver werden. „Da sitze ich auch mal nachts am Bett.“ Beim eigentlichen Sterben sei sie aber selten dabei. Auch die Angehörigen meistens nicht, so ihre Erfahrung. „Den Tod empfängt man anscheinend leichter allein. Vielleicht will man auch nur seine Liebsten schützen.“



Die Auswahl der Begleitung erfolgt über vier hauptamtlichen Koordinatorinnen im Verein. Eine davon ist Ruth Lose. Sie wählt nach einem Informationsgespräch mit Angehörigen oder Pflegeheim aus, wer von den momentan circa 90 Begleitern am besten passt. Dabei spielen Hobbys, Religion, Ortsnähe und Betreuungswünsche eine wichtige Rolle.



Die Begleitung ist kostenlos; pflegerische oder medizinische Tätigkeiten werden nicht übernommen. Angehörige oder die zu Begleitenden könnten über das Thema Sterben sprechen, müssen aber nicht. „Wir sprechen bei den Besuchen auch nicht ständig über den nahen Tod, es wird eher viel gelacht“, weiß die Koordinatorin.



Für Hospizbegleiter sei es wichtig, auf sich selbst zu achten, Grenzen zu erkennen, den eigenen Akku aufzuladen und es auch mal auszuhalten, wenn Rat und Hilfe nicht angenommen würden. In monatlichem Turnus gebe es zusätzlich einmal eine Supervision oder Praxisbegleitung.



„Letzte-Hilfe-Kurs“

Der Hospiz- und Palliativverein Landsberg informiert auch über Hilfsdienste sowie Möglichkeiten der ambulanten Palliativversorgung und bietet Trauergespräche und -treffen an. Für Kinder empfiehlt Lose die „Momo-Kindertrauergruppe von Oliver Junker“ in Landsberg: „Trauer braucht Zeit. Gerade Kinder brauchen dabei oft Unterstützung. Falsche Scham ist hier fehl am Platz.“



Generell sollte der Tod in der Gesellschaft präsenter werden, so das Credo des Vereins. Man sollte sich im Leben mit dem Sterben auseinandersetzten, zum Beispiel durch den kostenlosen „Letzte-Hilfe-Kurs“des Vereins. Der Kurs vermittelt Basiswissen zu Sterben und Trauer: Vorsorge und Entscheidungen am Lebensende, Linderung körperlicher und psychischer Nöte, das Abschiednehmen vom Leben und der Umgang mit Trauer. „Jeder schreit nach Freiheit und bei der Vorsorge für den Tod verzichten wir, überlassen es schlimmstenfalls einem richterlich bestellten Betreuer“, mahnt Michaela Morenweiser.



Weitere Infos gibt es auf der Vereins-Webpage: www.hpv-landsberg.de.