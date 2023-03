Keine Extrawurst für Metzger Rieß in Dießen

Von: Dieter Roettig

Das Strandhotel „Südsee“ soll durch ein Vollgeschoss mehr Hotelzimmer erhalten. Derzeit wird die Terrasse gepflastert. © Roettig

Dießen – Auch ein Gemeinderat bekommt keine Vorzugsbehandlung, wenn es um eine persönliche Bauangelegenheit geht. So musste Johann Rieß (Freie Wähler) vom Ratstisch auf die Zuschauerplätze ohne Rederecht wechseln, als sein Antrag auf Vergrößerung des Strandhotels SüdSee behandelt wurde.

Der Komplex mit Strandbad direkt am Ammersee soll aufgestockt werden, an der Südseite einen Aufzug für Barrierefreiheit sowie eine Sauna erhalten. Da die geplanten Maßnahmen weit von den Festsetzungen des verbindlichen Bebauungsplans „Dießen III b“ abweichen, konnte eine Genehmigung „im Wege der Befreiung“ laut Bauamtsleiterin Johanna Schäffert nicht in Aussicht gestellt werden. Also ging es um eine Änderung des Bebauungsplanes, die mit 20:2 Stimmen vom Gremium befürwortet wurde. Bürgermeisterin Sandra Perzul fand den Entschluss zur Hotelaufstockung ohne neue Versiegelung grundsätzlich positiv, da Dießen ein touristischer Hotspot sei, der durch den Trend zum „Urlaub dahoam“ an Attraktivität gewinne. Trotz Erhöhung würde sich der Komplex harmonisch in die Umgebung einfügen. Auch die Schlösser- und Seenverwaltung sowie die Städtebauförderung hätten zu den Erweiterungsplänen keine Vorbehalte.



Rieß, Metzgermeister des gleichnamigen Betriebs und gelernter Koch, hat das Strandhotel mit einem Partner vor zwei Jahren erworben und das in die Jahre gekommene Juwel am Ende des Boxlerparks aus dem Dornröschenschlag erweckt und mit der Namensergänzung „SüdSee“, einer Cocktail-Bar und einer neuen Speisekarte aufpoliert.



Rechtzeitig vor Beginn der Hauptsaison haben Rieß und sein Kompagnon die 17 Hotelzimmer sowie die Ferienwohnung renoviert. Derzeit wird die Terrasse neu gepflastert, die zum Start der Dampfersaison an Ostern fertig sein soll. Einzigartig am Ammersee-Westufer ist das dazugehörige Strandbad mit Liegewiese und Steg, das auch für die Dießener Wasserratten zugänglich ist.



Da der Bedarf an Hotelzimmern in Dießen stetig wächst, soll jetzt ein Stockwerk aufgesetzt werden. Aufgrund der bestehenden Tragkonstruktion wird die Dachaufstockung als nachhaltige Holzkonstruktion mittels Stahlstützen in den Untergrund erfolgen. Die Planer haben auch eine Begrünung des Flachdachs vorgesehen.



Das Strandhotel wurde in den Jahren 1967 und 1968 vom Ehepaar Grieshuber auf dem gemeindlichen Filet-Grundstück im Rahmen eines 99-jährigen Erbpachtvertrages erbaut. Ab 1985 führte Annemarie Vogl, geborene Grieshuber, den Betrieb in zweiter Generation weiter – bis sie sich zur Ruhe setzte und an Rieß & Co. verkaufte. Für die neuen Eigentümer läuft der Erbpachtvertrag mit der Marktgemeinde noch rund 40 Jahre.



Wegen der durch die Erweiterung zusätzlich benötigten Parkplätze sowie einer eventuellen Erhöhung des Erbbauzinses mit Anpassung des Erbbaurechtsvertrages wird die Verwaltung einen Vorschlag zur Beratung im Marktgemeinderat vorlegen.