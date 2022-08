„Blödheit nur ein Privileg?“

Hubert von Goisern: Alpengewaltig am See

Von: Susanne Greiner

Teilen

Multiinstrumentalist und Sänger Hubert von Goisern (rechts) mit Schlagzeuger Alex Pohn, Bassist Helmut Schartlmüller und Maria Moling an den Percussions (hier ausnahmsweise mit E-Gitarre). © Greiner

Dießen – Der Pfaffenwinkel reicht weit. In ebendiesem Sinne und kulturell offenbar bis an den Ammersee. Diese geographische Aneignung schadet der Marktgemeinde Dießen nicht. Vielmehr verschafft sie ihr ein musikalisches Highlight: das Konzert von Hubert von Goisern, mitten im Grün der Seeanlagen – veranstaltet vom neuen Format „Pfaffenwinkel LIVE“. Der Österreicher mit seiner famosen fünfköpfigen Band präsentierte am Samstagabend sein aktuelles Album „Zeiten & Zeichen“: Lieder im vertrauten Goisern-Alpenrock, mit etwas weniger rauen Ecken, mit etwas mehr Sanftmut. Aber weiterhin politisch: mit dem Widerwillen gegen braunes, in Österreich blaues Gedankengut und einer Nicht-Akzeptanz von Intoleranz.

Was Open-Air-Konzerte angeht, ist das Publikum inzwischen versiert. Es gibt nur die falsche Kleidung, haben sich auch die 700 Gäste des ausverkauften Goisern-Konzerts gesagt. Und kommen mit Regencapes umhüllt, um die Wasserlachen auf den Stühlen trotzig beiseite zu wischen. Schutz bieten die Bäume entlang der ‚Fressmeile‘, von der Frittiergeruch und Stimmengewirr herüberwabert. Um Schlag acht ist das Wabern vorbei: Letzte Tropfen und diverse Begrüßungsjauchzer samt Applaus begleiten Hubert von Goisern und seine fünf Mitspieler auf die Bühne. Der Weltmusiker packt sich das Akkordeon, schleicht sich zünftig in einen Dreier, bevor der Bass und die E-Gitarre den Rhythmus stampfen: „Grüß euch!“



Von Goisern ist da, präsent, holt alle in den Moment. Am Start stehen die beiden Songs „A Tag wie heut“ und „El Ektro“, Letzteres mit Nonsens-Augenzwinkern im Test, was sich so alles auf „Tanzen“ reimt.

Einige Songs des Alpenrock-Gründers drehen sich ums Innere: „Dunkelblau“, das sich um die Verweigerung der Vereinnahmung durch den Geliebten wendet – auf dem Album begleitet von „Dunkelrot“, einer ‚Ich-Version‘ des Textes, der die Hingabe an das Gegenüber feiert und den Goisern für seine Frau ‚umgefärbt‘ hat. Dennoch: Von Goisern lässt sich nichts vorschreiben. Aber freiwillig verschenkt er sich gern mit Haut und Haar.



Neben wabernden Emotionen, die auch mal im Rückgriff auf Goethes „Rastlose Liebe“ schwelgen, sind von Goiserns Texte deutlich politisch. Es geht um den Klimawandel – den der Song „Eiweiß“ mit ätzendem Schalk und hungrigem Eisbären aufnimmt. Erfahren hat ihn Goi­sern in Grönland, eines der vielen Länder, die der Weltmusiker bereist und in denen er Projekte für und vor allem mit den Bewohnern gestartet hat. Zum Beispiel in Assiut, wo er 2002 darauf drängt, gemeinsam mit Mohamed Mounir zu spielen.

„Blödheit nur ein Privileg?“

Die FPÖ wird weiterhin auf die Musik von Goisern verzichten müssen – es sei denn, HC Strache mag es unterm Deckmantel seines neuen Teams noch einmal versuchen. Vielleicht ja mit „Brauner Reiter“, in dem Goisern dem müden Reiter empfiehlt, seinen Traum vom Urgermanen und auserwählten Volk ad acta zu legen – und lieber mit ihm gemeinsam neue Lieder zu singen.



Von Goiserns Texte gehen an Herz und Nieren. Weil Goisern keinen Abstand will. Ein Jodler zu Ehren seines verstorbenen Freundes ist Intro zu „Freunde“, „die Geschichte von Bedrich Löwy“, Mit-Musiker von Lehár, der, als es drauf ankommt und der Jude Löwy nach Auschwitz kommt, zu „Franz der Hosenscheißer“ wird. Oder der Song „Sünder“, der in seiner Dringlichkeit Angst spürbar macht.



Daneben steht von Goiserns derber Charme, mit dem er in „Meiner Seel“ den Verschwörungstheoretikern die Leviten liest: Vielleicht „ist Blödheit nur ein Privileg“. Ein Charme, mit dem er auch den plaudernden Gästen in vorderster Reihe sagt, wie sehr es ihn freut, dass sie miteinander reden. „Aber mich stört‘s. Wenn ihr reden wollt, geht nach hinten.“ Das Publium applaudiert.



Überhaupt das Publikum. Das haben Multiinstrumentalist von Goisern und Band ganz nah bei sich. Mit Geschichten vom „Grönlandhai“ auf Karibik-Urlaub, hawaiianisch untermalt von Saitenvirtuose Severin Trog­bachers Ukulele, die er bei dem Lied statt Bratsche, Mandoline, Geige oder Gitarre in der Hand hat. Alexander Pohn sorgt für treibenden Rhythmus, Helmut Schartlmüller für ebensolchen Bass und Alex Trebo, bei „Zeiten & Zeichen“ Co-Produzent und Arrangeur, holt aus den Tasten vom Belcanto bis zum Jaulen alles. Herausragend ist Percussionistin und Sängerin Maria Moling, früher bei „Ganes“. Sie beherrscht auch das Instrument, das man nicht berührt, das Theremin. Und imitiert mit Schartlmüller beim „Grönlandhai“ im Tanz mit einer musikalischen Scheibe den Walgesang.



Am Ende des Konzertes von Hubert von Goisern in den Dießener Seeanlagen steht das Publikum und lauscht dem Österreicher bei seinem letzten Song „Dunkelrot“. © Greiner

Mitsingen ist am Ende dran. „Brenna tuats guat“ von 2011 schließt das offizielle Programm mit tanzendem Publikum, die Zugabe „Neuer Tag“ erinnert zweisprachig an das Konzert mit Mounir. „Weit, weit weg“ ist die erste Reminiszenz an von Goiserns Reise mit den Alpinkatzen, 1994 aus und vorbei. Auch das Schlaflied „Spät“ kommt aus dieser Zeit. Das Publikum ist aber nach gut zwei Stunden nicht müde. Und wird belohnt: mit von Goiserns Hit „Heast as nit“ und dem für seine Frau vom Blauen ins „Dunkelrot“ Gefärbte, solo mit Gitarre. Musik, die nahegeht. Ein Geschenk für 1.400 Ohren am See.