Hund bei Hofstetten überfahren - Fahrerflucht

Von: Susanne Greiner

Am Faschingsdienstag wurde ein Hund bei Hofstetten überfahren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08191/9320. © PantherMedia

Hofstetten – Immer wieder reißen sich Hunde von der Leine. So auch der eines Spaziergängers am Faschingsdienstag, 21. Februar, der östlich des Waldes/Hügels bei Hofstetten am früh morgens entwischte.

An einer Feldwegkreuzung rannte er auf die Kreisstraße, wo ein schwarzer Pick-Up, laut Polizei Landsberg mit grünen „Sprenkeln“, ihn streifte, aber dennoch weiterfuhr. Der Hund sei sofort tot gewesen.

Der Sachschaden liege bei 800 Euro. Hinweise zu Fahrer/Fahrerin des Unfall-Pkws bei der Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320 melden.