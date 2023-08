Hundehalter und Passanten streiten in Finning: Hund anleinen?

Von: Susanne Greiner

Hund an die Leine - überall? Darüber stritten sich ein Finninger und ein Pärchen rabiat. Die Polizei Dießen sucht mögliche Zeugen. (Symbolbild). © fuxart/Panthermedia/Imago

Finning – Hunde immer anleinen oder nicht? Immer wieder ein Grund für Streit. So auch am letzten Julisamstag, wie der Polizei Dießen erst jetzt mitgeteilt wurde. Laut Polizeihauptmeister Patrick Vosteen handelte es sich um einen „unfreiwillig kuriosen Angriff“ auf einen Hundehalter.

Der 67-Jährige Finninger ging mit seinem Hund am Leitenberg in Finning spazieren. Seinen Hund habe er dabei nicht angeleint gehabt, so Vosteen. Ein entgegenkommendes, bisher noch unbekanntes Pärchen habe den Hundehalter „sehr aggressiv und lautstark“ darauf angesprochen,, weshalb der den Hund nicht anleine, was in einem ein Streit mit der Frau mündete.



Dabei rannte deren Begleiter auf den Hundehalter zu und versuchte ihm mit einem Kampfsporttritt gegen den Kopf zu treten. Der 67-Jährige habe jedoch ausweichen können – und der Mann deshalb seine Begleiterin am Hinterkopf getroffen. Die sei daraufhin zu Boden gegangen.



Der Finninger habe einen weiteren Angriff des Mannes auf ihn kommunikativ abwenden können, so Vosteen. Anschließend habe der Mann noch diverse Drohungen gegen den Hundehalter geäußert. Die Polizei ermittele daher wegen diverser Straftatbestände.



Die Polizei Dießen bittet mögliche Zeugen um Hilfe: Der 67-jährige Finninger beschreibt den Angreifer als 30 bis 35 Jahre alt, circa 185 cm groß und schlank. Seine Begleiterin sei in etwa gleich alt, zwischen 160 und 165 cm groß und habe rot gefärbte Haare gehabt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Dießen unter Telefon 08807/92110