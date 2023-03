Kein Baudenkmal

Nächster Rettungsversuch: das Norwegerhaus als Museum?

Von: Dieter Roettig

Das rote Norwegerhaus in Eching, idyllisch gemalt von Künstlerin Angelika Böhm-Silberhorn, obwohl derzeit scheinbar Rückbaumaßnahmen im Gang sind. Foto: Roettig © Roettig

Eching am Ammersee - Für viele Bürger unverständlich ist der „von oben“ angeordnete Abriss des roten Norwegerhauses in der Kaagangerstraße. Verwaltungsgericht und Landratsamt wollen den „Schwarzbau“ lieber heute als morgen weghaben, nachdem das Denkmalamt seinen Schutzschirm zusammengeklappt hat.

Auch die Bemühungen der Gemeinde mit Bürgermeister Siegfried Luge an der Spitze oder der Petitionsausschuss es Bayerischen Landtags konnten die Abbruch-Anordnung bislang nicht aufheben. Jetzt keimt für Eigentümer Claus Vogt ein weiteres Hoffnungspflänzchen. Vier Verfechter für den Fortbestand des 123 Jahre alten Norwegerhauses haben die „Interessengemeinschaft Künstlerkolonie Eching“ gegründet und möchten in den Räumen des Hauses ein Museum für den Landschaftsmaler Hans Beat Wieland (1867 - 1945) einrichten. Ammersee-Malerin Angelika Böhm-Silberhorn, Restaurator und Kulturwissenschaftler Andreas Kassalitzky, Architekt Heiko Folkerts und Naturheilkundler Dr. Hermann Silberhorn bemühen sich dazu sogar um eine Aufnahme in den Verband Europäischer Künstlerkolonien, dem bereits die Gemeinde Utting mit der Künstlerkolonie Holzhausen angehört.



Wie Angelika Böhm-Silberhorn betont, sei es ein Glücksfall, dass der Eigentümer diesen Weg mitgehen will und Einrichtungs- und Sammlungsgegenstände sowie Bilder und die Staffelei sorgsam aufbewahrt hat. Sie sollen der Öffentlichkeit im Atelier mit dem historischen Fenster zugänglich gemacht werden.



Wie im KREISBOTEN berichtet, hat Vogt bei dem 1999 erworbenen Haus mit der Betonstabilisierung des Fundaments Änderungen der Raumhöhe vorgenommen, was zur Ge­samt­erhöhung des Anwesens führte. Daraufhin wurde dem Norwegerhaus der Denkmalstatus entzogen. Es wurde als Schwarzbau eingestuft und der Abbruch angedroht. Laut den Baurechtsexperten im Landratsamt Landsberg wurde das Haus seiner historischen Substanz beraubt, obwohl mit der original roten Außenwand, den weißen Begrenzungen und den Sprossenfenstern das optische Gesicht des Hauses bewahrt wurde.



Das juristische Tauziehen um das markante Haus direkt am See zieht sich schon seit 15 Jahren hin. Obwohl es bereits 1980 wegen seiner historischen Besonderheiten unter Denkmalschutz gestellt wurde, hatte der neue Eigentümer das Wort Renovierung anscheinend zu großzügig ausgelegt. Allerdings: Längst hat sich Vogt verpflichtet, sein Norwegerhaus in den Zustand vor 2005 zurückzubauen.



Kein Baudenkmal

Sowohl das Verwaltungsge­richt als auch der Verwaltungsgerichtshof hatten den Baurechtsexperten im Landratsamt für die Abrissanordnung recht gegeben, da ein Baudenkmal objektiv nicht mehr erkennbar sei. Alle weiteren juristischen Bemühungen inklusive einer Petition beim Landtag waren vergeblich.



Selbst der Echinger Gemeinderat wollte mit einer Außenbereichssatzung den Abriss verhindern. Es ging darum, um die im Kaaganger stehenden Häuser – drei weitere Villen hier haben Denkmalschutz -–Baufenster zu zeichnen, die im Grundriss den Größen des Bestands entsprechen. Doch laut Landratsamt, Oberster Baubehörde und Verwaltungs­gerichtshof bestehe für die Außenbereichssatzung wenig Hoffnung. Die Voraussetzung, nämlich eine verfestigte Wohnbebauung, sei durch die wenigen Häuser im Malerwinkel nicht ausreichend gegeben.



Als letzte Frist für den Abriss hatte das Landratsamt den 30. November 2022 genannt. Durch die erneute Klage des Eigentümers beim Verwaltungsgerichtshof wurde Zeit gewonnen. Inzwischen läuft in der Kreisbehörde die Vorbereitung einer „Ersatzvornahme“. Sollte sie zum Einsatz kommen, weil der Eigner nicht selbst abreißt, werden ihm die Kosten des Abbruchunternehmens in Rechnung gestellt. Wie Landratsamt-Sprecher Wolfgang Müller bestätigte, habe das Verwaltungsgericht mit Beschluss vom 7. Februar die Anordnungen des Bauamts im Landratsamt nochmals gestützt. Dazu habe der VGH auch festgestellt, dass eine eventuelle Bauleitplanung der Gemeinde „an schwerwiegenden öffentlich-rechtlichen Interessen scheitern würde.“



Das Norwegerhaus des Kunstmalers Hans Beat Wieland mit eigenem Bade- und Bootssteg war schon gleich nach der Fertigstellung eine Sehenswürdigkeit. Auch wegen seines „Grassoden-Daches“, einer in Skandinavien Jahrhunderte alten Tradition der Dachbegrünung. Im Sommer kühlt sie das Gebäude, im Winter schränkt sie den Wärmeverlust ein. Seine Liebe zu diesem Bau- und Lebens­stil hatte Hans Beat Wieland 1897 entdeckt, als er die norwegische Küste für eine Serie von dokumentarischen Gemälden und Aquarellen bereiste.



Bis 1918 lebte Wieland mit seiner Familie in Eching, bevor er in seine Schweizer Heimat zurückkehrte. Aber jedes Jahr verbrachte er einige Sommermonate am Ammersee, wo ihm sein Landhaus als Feriendomizil diente.