130.000 Euro-Totalschaden bei BMW: Schwerer Unfall auf A96 Höhe Igling

Am vergangenen Samstagmorgen wurde ein BMW 44 Meter durch die Luft geschleudert. Eine Leitplanke wurde für ihn zur Rampe. © FKN

Igling - Ein schwerer Unfall mit einem Totalschaden von 130.000 Euro hat sich am vergangenen Samstag gegen 8.44 Uhr auf der A96 Höhe Igling ereignet. Der Fahrer eines BMWs kam von der regennassen Fahrbahn ab, erwischte eine Leitplanke am Fahrbahnrand und flog durch diese rund 44 Meter durch die Luft, bevor sich das Auto in einer Wiese mehrmals überschlug.

Der BMW-Fahrer war in Richtung Lindau unterwegs, als er sich mit überhöhter Geschwindigkeit wieder vom linken auf den rechten Fahrstreifen einordnen wollte. Dann habe er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW M5 verloren, wie Thomas Wiedmann, Polizeihauptkommissar der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilte.

Zum Verhängnis wurde dem Fahrer aus dem Landkreis Donau-Ries dann, dass er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam, wo eine Leitplanke beginnt. Bauartbedingt bilden Leitplanken am Beginn eine schiefe Ebene, die für Fahrzeuge, bei hoher Geschwindigkeit, zu einer Rampe wird. Über diese „flog“ das Auto und überschlug sich in der Folge nochmals mehrfach in einer angrenzenden Wiese.

Der Fahrer wurde durch den Unfall im BMW eingeklemmt, das Auto selbst wurde komplett beschädigt. Der schwerverletzte Fahrer wurde nach seiner Rettung aus dem Wrack mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verlegt - er befindet sich außer Lebensgefahr. Am BMW M5 entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 130.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen läge bei etwa 1.000 Euro.

Zur technischen Rettung und Absicherung der Unfallstelle befand sich die Freiwillige Feuerwehr Landsberg mit starkem Kräfteansatz vor Ort. Außerdem waren zwei RTW-Besatzungen, ein Rettungshubschrauber und zwei Notärzte zur medizinischen Versorgung in den Einsatz eingebunden. Das Agieren der Rettungskräfte wurde von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Mindelheim flankiert, welche die Reinigung der Unfallstelle und die Absicherung der beschädigten Verkehrseinrichtungen übernahmen.

Gegen 10.30 Uhr war die Unfallstelle wieder komplett geräumt. Die Ermittlungen werden bei der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck geführt, wobei die Staatsanwaltschaft Augsburg bereits eingebunden wurde.