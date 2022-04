Iglinger Straße wieder Containerstandort für Ukraine-Flüchtlinge?

Von: Andrea Schmelzle

Da, wo einst in der Iglinger Straße die Containerunterkünfte standen, befindet sich mittlerweile ein leeres Grundstück. Das kann sich vielleicht bald wieder ändern. © Schmelzle

Landkreis – Eigentlich sollten die Flüchtlingsunterkünfte in der Iglinger Straße Geschichte sein. Abgebaut sind sie längst. War es bisher nicht angedacht, sie für die Geflüchteten aus der Ukraine zu reaktivieren, scheint sich die Lage nun zu ändern. Das Landratsamt ist aktuell mit der Stadt Landsberg im Austausch, um Möglichkeiten zum Thema Wohnraum für ukrainische Geflüchtete auszuloten. Auch der Standort an der Iglinger Straße ist wieder auf dem Tisch.

Der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine, auch in den Landkreis Landsberg, reißt nicht ab. Aktuell seien im Landkreis bereits 1.005 Personen aus dem Krisengebiet angekommen, untergebracht und registriert, sagt Landratsamts-Pressesprecher Wolfgang Müller. Auch in den nächsten Wochen rechne die Bayersiche Staatsregierung mit weiteren Flüchtlingsströmen. Das Landratsamt sei gerade mit der Stadt Landsberg in Verbindung, so Müller. Man wolle die Möglichkeiten ausloten, an welchen Standorten innerhalb des Stadtgebiets Container für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgestellt werden könnten. Dabei sei auch der Standort an der Iglinger Straße wieder im Gespräch. Ob es tatsächlich dazu kommt, könne im Moment jedoch realistischerweise noch nicht abgeschätzt werden, meint Müller.



Die Stadt Landsberg habe inzwischen alle Anwohner angeschrieben und informiert, dass es Überlegungen hinsichtlich einer Reaktivierung gebe, informiert Müller weiter. Der Stadtrat unterstütze die Bemühungen des Landratsamtes, um den geflüchteten Menschen aus dem Kriegsgebiet möglichst schnell zu helfen.



Die Baugenehmigung für die bisherige Containeranlage war am 31.Dezember letzten Jahres abgelaufen. Bis dahin waren in den Container der Iglinger Straße bis zu 60 Flüchtlinge aus anderen Ländern untergebracht. Im Zuge des Ablaufs des Mietvertrages wurden diese nach und nach anderweitig „umverteilt“, sei es in eine andere Flüchtlingsunterkunft, eine Wohnung oder Wohngemeinschaft – sowohl im Stadtgebiet, im Landkreis oder auch in Nachbarlandkreisen. Die Wohncontainer hatte das Landratsamt seinerzeit angemietet. Der Vermieter habe die Anlage zum Jahresende 2021 – also vor der Ukrainekrise – bereits weiterverkauft und inzwischen auch abgebaut, so Müller, sodass eine weitere Nutzung dieser Container durch das Landratsamt nicht mehr möglich gewesen sei.



Im Jahr 2016 hatte die Stadt Landsberg sieben mögliche Standorte als Unterkünfte für Geflüchtete festgelegt. Der Standort mit der geringsten Priorität war die Iglinger Straße. Der Beauftragte der Stadt Landsberg für Asyl und Flüchtlinge, Jost Handtrack (Grüne), der die Standorte gemeinsam mit der Verwaltung definiert hatte, äußerte auf Anfrage des KREISBOTEN am Freitag, dass eine weitere Verlängerung nicht in Frage kommen könne – es wäre „ein Wortbruch“ nicht nur der Stadt, sondern auch des Landratsamts. Vielmehr solle man in der damaligen Prioritätenliste nun weiter vorrücken.