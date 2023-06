IKG Landsberg entlässt 88 Abiturienten in die Zukunft

Von: Susanne Greiner

Teilen

Abi mit einer glatten 1,0: Hannah Winterholler (links) und Lena Senior haben am Ignaz-Kögler-Gymnasium mit Traumnote die Hochschulreife erreicht. © Greiner

Landsberg – Der Griff nach den Sternen ziert das Logo des Ignaz-Kögler-Gymnasiums (IKG). Den können jetzt auch die 88 Schülerinnen und Schüler wagen, die in diesem Jahr das Abitur am IKG erfolgreich abgeschlossen haben. Jetzt wartet „das unentdeckte Land Zukunft“, wie Landrats-Vertreter Kilian Fitzpatrick den Absolventen in Aussicht stellte. Oder wie Tom Patty das musikalisch formuliere: „Into the Great Wide Open“.

Wobei der Weg zur Hochschulreife nicht ‚unsteinig‘ war, wie Schülersprecher Leonhard Riedle in seiner amüsant-kritischen Rede schilderte. Da sei eine nicht wirklich kommunikative Schulleitung gewesen, das Schulklima ließe zu wünschen übrig – aber dennoch: „Ich liebe diese Schule!“ Auch wenn er das erst in den letzten Monaten gemerkt habe. „Aber es ist, wie es ist. Wir haben uns verändert und haben uns verändern lassen. Wir sind angekommen.“



Frenetischen Applaus bekamen sowohl Riedle als auch Oberstufenkoordinatorin Corinna Hackenberg. Letztere begann ungewohnt steif mit Floskeln wie „großer Schritt“, „Anfang des Weges“ etc. Um dann aufzulösen: „Das war die Antwort von ChatGPT auf meinen Befehl ‚Schreibe den Beginn einer Oberstufenkoordinatorin-Rede‘ mit den Stichworten ‚gute Klassengemeinschaft‘ und ‚Mathe-Probleme‘.“ Der Chatbot könne aber durchaus amüsante Antworten geben: als Ratgeber für Abiturienten, was Hackenberg für ihre Rede ausführlich testete. So erntete die ChatGPT-Antwort auf die Frage, wie man sein Abi bekomme – „ausreichend Schlaf“ – großes Gelächter seitens der Abiturienten und Abiturientinnen. Die Stimmung vor den Prüfungen sei erstaunlicherweise entspannt gewesen – ob das allein an der guten Vorbereitung lag, da war Hackenberg nicht ganz sicher. Aber wie auch immer: Sie gratuliere zum „hart aber fair erkämpften Abi.“



IKG-Schülersprecher Leonhard Riedle erntete für seine Rede tosenden Applaus. © Greiner

Schulleiterin Julia Garbe verglich die Reise zur Hochschulreife mit märchenhafter Handlung in ebensolchem „Schloss am Lech“, in Begleitung des magischen „Ignaz“-Igels. Aber auch wenn „die Gralssuche“ nicht mit Traumnote beendet worden sei, „das Lebensglück besteht nicht aus dem Abizeugnis, sondern aus dem, was ihr draus macht.“



Die zwei besten Schülerinnen, die beide eine glatte 1,0 hingelegt haben, sind zumindest schonmal auf einem gut Weg zum Lebensglück. Lena Senior wird gleich im Herbst ihr Jurastudium beginnen, „hoffentlich in Augsburg, ich bewerbe mich ja jetzt erst mit dem Zeugnis“. Pause gibt‘s keine: „Ich bin gerade noch gut drin im Lernen.“ Hannah Winterholler hat nach ihrem Abschluss auf der Mädchenrealschule fürs Abi ans IKG gewechselt. Ganz sicher, wie es in ihrem Bildungsweg konkret weitergehen soll, ist sie sich noch nicht. Aber ihr soziales Engagement führt sie für ein Auslandsjahr nach Israel, wo sie in Haifa in einem Frauenhaus arbeiten wird – unter anderem auch mit Shoa-Überlebenden. „Los geht‘s schon in zwei Monaten.“



Die Abi-Combo, extra für die Feier gegründet, begleitete die Veranstaltung im Sportzentrum mit Guter-Laune-Musik – und endete, vorausschauend auf die Abifeier am Abend, mit „Tequila“.