Kein Bedürfnis

Wenn russisch seinen Klang verliert

Von: Werner Lauff

Nicht russisch? Das Großsägewerk Ilim Timber Bavaria im Landsberger Frauenwald. © Ilim Timber

Landsberg – Keine Frage: Auch für viele Landsberger hatten die Worte Russland und russisch bislang einen guten Klang. Prächtige Städte, Literatur und Klassik von Weltrang, eine faszinierende Sprache, intensive wirtschaftliche Beziehungen und immer moderner werdende Unternehmen waren Gründe genug, das Engagement im jeweils anderen Land positiv zu sehen. Mit der Invasion Russlands in der Ukraine hat sich das von einem Tag zum anderen geändert. Für Ilim Timber Bavaria, dem Sägewerk im Frauenwald, hatte das Konsequenzen. Nach einem Boykott­aufruf beeilte sich das Unternehmen, seine Eigendarstellung zu korrigieren. Ein Lehrstück zum Thema, was im Fall vernachlässigter Öffentlichkeitsarbeit passieren kann.

Da rieb sich der Landsberger Stadtrat Ludwig Hartmann, der Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag ist, die Augen. Nachdem er wegen des Überfalls auf die Ukraine gefordert hatte, dass der Freistaat Bayern kein Holz mehr an das „russische Sägewerk Ilim Timber“ liefern soll, meldete sich das Unternehmen mit einem unerwarteten Statement bei ihm (der KREISBOTE berichtete). Es sei weder eine Tochtergesellschaft eines russischen Konzerns noch unterhalte man Geschäftsbeziehungen mit russischen Unternehmen, sondern agiere unabhängig.



Im Übrigen habe man unmittelbar nach der Invasion schriftlich erklärt, jede Form von Gewalt sowie die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts und der staatlichen Souveränität der Ukraine abzulehnen. „Für einen Angriffskrieg gibt es keine Rechtfertigung.“



Ilim Timber ist nicht russisch? Das wunderte nicht nur Ludwig Hartmann, sondern auch den KREISBOTEN; beide setzten Mitarbeiter zur Recherche ein. Auffällig war, dass das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt seine Website aus dem Netz genommen hatte. Sollte hier noch schnell etwas an die neue Lage angepasst werden?



Tatsächlich veränderte sich die Darstellung der Unternehmensstruktur innerhalb weniger Stunden massiv. In der alten Version, die im Archiv von Google noch einsehbar war, entstand der Eindruck eines einheitlichen russischen Unternehmens unter Führung von Boris Zingarevich und Alexander Sovetnikov. In der neuen Version war plötzlich eine andere Firmenstruktur abgebildet. Danach gehören die in Landsberg ansässige „Ilim Timber Bavaria GmbH“ sowie ihre deutsche Schwester „Ilim Nordic Timber GmbH & Co. KG“ zur „Ilim Timber Europe SA“ mit Sitz in der Schweiz – sie ist dem Untertitel zufolge die „Business Unit Germany“. Die wiederum hat zwar eine russische Schwester, die „Ilim Timber Industry LLC“ mit Sitz in Sankt Petersburg – den neuen Angaben zufolge die „Business Unit Russia“. Beide sind aber Tochterfirmen der „Ilim Timber Continental SA“, die wiederum in der Schweiz angesiedelt ist.



Von all dem war auf der Website vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine nichts zu lesen. Auch tauchte auf einmal ein neues Gesicht im Abschnitt „Führung“ auf. Dort wird jetzt Michael Liche als Alleingeschäftsführer der „Ilim Timber, Business Unit Germany“ und der Ilim Timber Bavaria GmbH genannt. Er sei 2012 von Beiersdorf zu Ilim Timber Deutschland gekommen und habe 2019 die Geschäftsführung der GmbHs übernommen. Und dann werden sein Name, sein Foto und sein Lebenslauf erst Anfang 2022 in die Website eingepflegt? Das kann man kaum glauben.



Kein Bedürfnis



Tatsächlich haben wir es offenbar mit einem besonderen Fall von Schweigsamkeit zu tun. Auf Nachfrage des KREISBOTEN teilte uns Michael Liche mit, die Aktualisierung der Website sei erst relevant geworden, als mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges die Unternehmensstruktur für Dritte interessant wurde. „In den letzten zehn Jahren spielte die Frage der Nationalität oder der Sitz der Gesellschafter unserer GmbHs für unsere Vertragspartner keine Rolle. Daher gab es schlicht kein Bedürfnis, unsaubere Formulierungen ... glatt zu ziehen“.



Das klingt sehr ungewöhnlich. Zumindest der Name des aktuellen vertretungsberechtigten Allein-Geschäftsführer der Firma sollte doch stimmen. So ganz gelang dieses „Glattziehen“ im ersten Anlauf übrigens noch nicht. Auf der Website fand sich immer noch der merkwürdige und wohl auch mit geltendem Recht nicht konforme Hinweis, für die Ilim Timber Europe SA (Schweiz) gälten die Datenschutzbestimmungen der Ilim Timber Industry LLC (Russland). Das soll nun im zweiten Anlauf korrigiert werden.



Aber Ilim Timber verzichtete nicht nur jahrelang darauf, die eigene Homepage klarer zu fassen, sondern korrigierte auch keine falschen Angaben Dritter. So berichtete die Fachzeitschrift „Forstpraxis“ im Jahr 2010, „die russische Ilim Timber Industry (St. Petersburg)“ habe die beiden Klausner-Sägewerke in Landsberg (Klausner Holz Bayern) und Wismar (Klausner Nordic Timber) übernommen. Jahrelang sind auch Landsberger Stadträte davon ausgegangen. In Wirklichkeit war die Ilim Timber Industry nie Gesellschafterin der beiden deutschen Firmen. Tatsächliche Käuferin war die russische „Servis LLC“, die die Ilim Timber Bavaria GmbH 2014 an die Ilim Timber Europe SA mit Sitz in der Schweiz übertrug. Die jetzt auf der Website ablesbare Firmenstruktur besteht also bereits seit acht Jahren.



Es würden halt sehr viele falsche Tatsachen publiziert, merkte Michael Liche gegenüber dem KREISBOTEN an. Auch der Wikipedia-Eintrag sei „evident unzutreffend“, sagte Liche. Wikipedia unterliege bekanntlich keiner Kontrolle. Ganz richtig ist das nicht; die Kontrolle üben die Nutzer aus. Auch Ilim Timber hätte die falschen Angaben korrigieren und durch richtige ersetzen können. Aber auch da mag gegolten haben, dass man zum „Glattziehen“ keinen Bedarf gesehen hat.



Möglicherweise gibt es allerdings neben dem Grund „keine Relevanz für unsere Vertragspartner“ auch noch ein zweites Motiv, nicht allzu transparent nach außen aufzutreten. Nach Angaben des Bayerischen Wirtschaftsministeriums wird Ilim Timber von Boris Zingarevich, 62, kontrolliert, der – wenn auch weit hinten – auf der Forbes-Liste der reichsten Milliardäre der Welt steht. Er studierte am damaligen „Leningrad Technological Institute of Pulp and Paper Industry“ und stieg danach zusammen mit seinem Bruder in die Holz- und Papierbranche ein. Zingarevich sei Russe, schreibt Forbes. In anderen Quellen heißt es, beide Brüder seien (zumindest auch) israelische Staatsangehörige und lebten in Israel und der Schweiz. Beide unterliegen offenbar nicht dem Verdacht, „Oligarchen“ zu sein, so dass gegen sie wohl keine Sanktionen der westlichen Welt ergriffen werden sollen. Ilim Timber ist jedenfalls eigenen Angaben zufolge nicht von Sanktionen betroffen.



Welche Motive es auch immer gab, die Unternehmensstruktur von Ilim Timber nicht transparent darzustellen und falsche Angaben einfach stehen zu lassen: Es hat sich gerächt. Zwar ist Ludwig Hartmanns Forderung nach einem Lieferboykott nun nicht mehr aktuell. Aber das Unternehmen geriet unnötig in die Schlagzeilen. Wer dem alten publizistischen Doppel-Grundsatz „Es bleibt immer etwas hängen und es kommt immer alles raus“ Glauben schenkt, der rät Unternehmen zu proaktiver Informationspolitik. Zumal: Wenn schon die Firmenstruktur in den Veröffentlichungen nicht korrekt dargestellt ist, könnte das ja auch für andere Angaben gelten, aus denen man auf die Größe und Leistungsfähigkeit schließt. Verschweigen ist also generell nicht anzuraten.



Einzuräumen ist allerdings: Es konnte kaum jemand ahnen, dass das Wort russisch einmal so schnell seinen guten Klang verlieren würde.