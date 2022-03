Im Bus von Dießen nach Herrsching?

Von: Dieter Roettig

Mit kleineren Bussen könnte eine regelmäßige Linie zwischen dem Bahnhof Dießen und Herrsching realisiert werden. Vorausgesetzt, die Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg beteiligen sich an den Kosten. © Roettig

Dießen/Herrsching – Der erhoffte Testbetrieb einer Buslinie zwischen Dießen und Herrsching ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wie berichtet, hatte sich die Marktgemeinde Dießen für einen Probelauf vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2022 stark gemacht. Vorher muss aber noch geklärt werden, ob „RVO und MVV kompatibel sind“.

Denn Voraussetzung für die Linie zwischen West- und Ostufer ist, dass sich neben Dießen und dem Landkreis Landsberg auch die betroffenen Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg an den Kosten beteiligen. Florian Köhler, der für den Öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV zuständige Koordinator im Landsberger Landratsamt, sei diesbezüglich bereits in Verhandlungen mit seinen Kollegen in den Nachbarkreisen. Weilheim habe laut Vize-Bürgermeister Roland Kratzers Aussage bei der letzten Gemeinderatssitzung bereits zugesagt und Starnberg habe sich zu einer eventuellen Mitfinanzierung zumindest positiv geäußert, allerdings mit einem großen „Aber“.



Denn das Problem sei laut Stefan Diebl, Pressesprecher im Landratsamt Starnberg, dass Starnberg im MVV-Verbund zu Hause ist, Landsberg und Weilheim-Schongau aber beim Regionalverkehr Oberbayern (RVO). „Man muss abklären, ob das kompatibel ist“, so Diebl. Außerdem liege die Anfrage aus Dießen erst seit Dezember vor, so dass im laufenden Haushalt ohnehin kein Geld dafür vorgesehen sei.



Die Kostenbeteiligung der Nachbarlandkreise ist entscheidend für die Realisierung der neuen Buslinie. Denn das aktuelle Ortsbussystem in Dießen ist bereits defizitär. Im letzten Jahr betrug das Defizit 150.000 Euro, wovon der Landkreis die Hälfte stemmte. Über den Ortsbus wird derzeit vor allem der Schülerverkehr abgewickelt. Durch ihn beträgt die Auslastung ca. 50 Prozent. Ohne Schülerverkehr läge die Auslastung bei nur acht Prozent.



In der Marktgemeinde wird eine Buslinie Dießen-Herrsching seit Jahren herbeigesehnt. Nicht zum Flanieren auf Deutschlands längster Uferpromenade, sondern vor allem wegen dem S-Bahn-Anschluss nach München, der Schindlbeck-Klinik und dem Angebot an Facharztpraxen. Der Kassensturz nach dem erhofften sechsmonatigen Probelauf wird entscheidend sein, ob daraus ein Regelbetrieb wird.



Die mögliche Route: vom Dießener Bahnhof über die Haltestellen Bahnhofstraße, Prinz-Ludwig-Straße/Rathaus und Johannisstraße/Friedhof geplant. Über die Birkenallee geht es nach Vorderfischen, Aidenried und Wartaweil – jeweils mit Halten. Am Zielort Herrsching hält der Bus an der Panoramastraße, am Dampfersteg und am Bahnhof. Wobei die Fahrzeiten ab Dießen auf die Herrschinger S-Bahn-Anschlüsse abgestimmt werden.