Altes Eisen für neue Stühle

Von: Johannes Jais

Leistet am Samstag einen gewichtigen Beitrag zur Alteisensammlung: Matthias Spindler, der den alten Mörtelmischer mit dem Frontlader zum Container bringt. © Jais

Epfach – „Altes Eisen für neue Stühle“ – so lautet das Motto für eine Sammlung, die am kommenden Samstag, 12. März, vormittags ab 9 Uhr in Epfach organisiert wird. Denn im Haus der Vereine sollen die alten Stühle, die zum Teil an den Kanten schon abgesplittert sind, nach 50 Jahren ersetzt werden.

Es handelt sich um die erste Alteisen- und Schrottsammlung in Epfach seit mehreren Jahren. Eigentlich kümmert sich darum vielerorts die Feuerwehr. Doch in der Ortschaft am Lech ist das anders. Da tun sich vier Vereine zusammen: nämlich diejenigen, die sich um den Betrieb des Hauses der Vereine kümmern und für die Beschaffung der neuen Stühle sorgen.



So rufen der Turn- und Sportverein, die Abodiacum-Schützen, die Landjugend Epfach sowie der Trachtenverein Lechroaner dazu auf, Alteisen und Schrott abzugeben. Es soll am Samstagvormittag gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden. Es ist auch möglich, das Alteisen direkt zum Container gegenüber Landtechnik Eglhofer zu bringen. Wer größere Mengen oder schwere Objekte hat, soll vorab Bescheid geben. Kontakt: Markus Martin, Telefon 08869/861.