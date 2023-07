Landsbergs Art Vending Machine am Spitalplatz

Von: Susanne Greiner

Teilen

Vom Kunstautomat zur Art Vending Machine: Elke Jordan und Gregor Netzer (Mitte) mit Musiker und Metzger Colin Heathie bei der Eröffnung am Spitalplatz. © ks

Landsberg – Die Teenager- und Ausbildungsjahre sind vorbei: Der Landsberger Kunstautomat ist erwachsen geworden – und das bereits mit acht Jahren. Anlass genug für die beiden Automatenbetreiber Elke Jordan und Gregor Netzer alias „einpaarkünstler“, das Design vom ehemaligen Ikea-Niveau auf die seriös anthrazitfarbene Ebene mit leuchtendem Pink und Grün zu heben – und sich mit der Bezeichnung „Art vending Machine“ ins Internationale zu wagen. Der Anlass: die Eröffnung der 23. Spielzeit – mit sechs bemerkenswerten Kunstschaffenden.

Zur Vernissage und Enthüllung des neudesignten Automaten am Sonntagnachmittag am Spitalplatz gab‘s bei mildem Sonnenschein feinsten Jazz vom „berühmtesten Scottish Butcher der Welt, der unter anderem schon vor der Queen gespielt hat“, so Netzer: Colin Heathie, in Landsberg aus der Stadtkapelle, aber auch von seinem Posten hinter der Metzgertheke bekannt, lockte aus seinem Bassflügelhorn ein sanftes „Birdland“ und brachte mit „Cantaloop“ die Zuschauenden zum Wippen.



Drei der in den sechs Schächten des Kunstautomaten vertretenen Kunstschaffenden waren zur Vernissage gekommen: Ilka Claren, die im Landkreis Landsberg lebt, lässt in ihren Linoldrucken „die göttliche Kraft der Weiblichkeit“ aufleben: unter dem Titel „Growing Home“. Günter Stiegelmaier, der inzwischen in Andechs lebt, sammelt Hölzer mit Makeln, die er zu Holzbooten formt – mit seiner Serie „Und doch sitzen wir alle in einem Boot“. Ebenfalls bei der Automaten-Enthüllung dabei: „Picasso – natürlich nicht Pablo, sondern Paul. In seiner Serie „Bocetos puros“ (Nur eine Skizze) ist sein großes Vorbild aber deutlich zu sehen: colorierte, minimalistische Skizzen zusammengefasst in einem Buch – samt leerer Seite als kreative Anregung für den Käufer.



Gleich zweimal ist Thüringen in der aktuellen Spielzeit vertreten: zwei Frauen, zweimal im gleichen Format, zweimal die gleiche Technik: Cyanotypien, der Eisenblaudruck, bei dem das abzubildende Objekt direkt auf das Fotopapier gelegt und belichtet wird – und ein Abbild in Blautönen liefert. Wobei Susanne Casper-Zielonka „Gedanken zum Tun“ mit einer alten Reproduktionskamera auf Fotopapier verwirklicht, Yvonne M. Klug ihre „Blue(s).Prints“ von Natur-Strukturen auf Papier setzt.



Den Abschluss macht die Katze. Die Künstlerin Elke Jordan aus Grafrath präsentiert aufwendige Tusche- und Bleistift-Illustrationen der „hochgemuten Katzen“ – den Fisch vom Tisch klauend, vermeintlich verhungernd vor dem Fressnapf sitzend, bedröppelt neben dem umgeworfenen Glas stehend – denn sie ist „DIE KATZE“. Und Katze geht, wie wir wissen, immer.