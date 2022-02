»4.0« im Studio Rose: Vier etablierte Künstler zeigen ihre Werke

Von: Andrea Schmelzle

Entspannte Stimmung bei der Eröffnung von „4.0“ im Studio Rose: Ute Wild, Ilse Renner, Karl-Heinz Breves, Kuratorin Dr. Silvia Dobler und Barbara Manns (von links). Im Hintergrund die Bilder von Ilse Renner. © Roettig

Schondorf – Die große Bandbreite zeitgenössischen Kunstschaffens in der Ammersee-Region vermittelt die Ausstellung 4.0, die noch bis zum 20. Februar im Schondorfer Studio Rose zu sehen ist. Hier treten vier etablierte Kreative mit einer Auswahl ihrer Arbeiten in einen Dialog. Wobei ihr künstlerischer Ausdruck von Aquarell-, Öl- und Acrylmalerei über Skulpturen bis hin zu Fotoübermalungen und Papierschnitt reicht. Dass die Werke von Ilse Renner, Ute Wild, Barbara Manns und Karl-Heinz Breves viele Bewunderer haben, bewies die überfüllte Vernissage, zu der Kuratorin Dr. Silvia Dobler eingeladen hatte. Auch Bürgermeister Alexander Herrmann ließ sich das Event nicht entgehen.

Das zentrale Merkmal der Malereien von Ilse Renner ist die Verbindung von Erkennbarkeit und Veränderung, von Präzision und Abstraktion. Die Konkretheit ihrer Beobachtungen überträgt sie dabei in eine ganz eigene Balance aus Formen und Farben. Ein Kritiker bezeichnete ihre Arbeiten einst als „Stimmungsbilder voll melancholischer Gelassenheit“. Kein Wunder, dass sogar die Bayerische Staatsgemäldesammlung München Werke von ihr angekauft hat. Die in München geborene Künstlerin lebt und arbeitet seit 1990 in Schondorf. Ihre Technik hat sie unter anderem durch einen Studiengang bei Prof. Markus Lüpertz verfeinert.



Auch bei der Schondorfer Bildhauerin Ute Wild beginnt der kreative Prozess mit der genauen Beobachtung der Natur. Nachdem sie sich von Jugend an der Malerei gewidmet hatte, entdeckte sie 2015 ihre Liebe zur Bildhauerei.



Nach Studiengängen für Bronze- und Steinguss sowie Holzbildhauerei entwickelte Wild einen sehr persönlichen Stil, der sich an klassischen Vorbildern orientiert, diese aber modern weiterentwickelt. Ihre im Studio Rose gezeigten Skulpturen sollen die Fantasie der Betrachter beflügeln.



Die studierte Kunstwissenschaftlerin Barbara Manns mit Atelier in Utting ist eine ausgesprochen experimentierfreudige Künstlerin. Über Aquarell- und Acrylarbeiten kam sie zur Fotografie und erkundete die Möglichkeiten von digitaler Bildmontage und Übermalung. Zuletzt hat sie sich vorrangig der Acrylmalerei und Papiercollage als Ausdrucksmittel zugewandt. Ihre Arbeiten sind nie abstrakt, sondern stellen die menschliche Figur in den Mittelpunkt. Sie scheut sich dabei nicht, aktuelle gesellschaftliche Diskussionen aufzugreifen wie die MeToo-Bewegung oder die zunehmende Virtualisierung unseres Lebens.



Der in Fuchstal lebende Architekt und Künstler Karl-Heinz Breves zeigt im Studio Rose Aquarelle und Ölbilder, zu denen ihn seine zahlreichen Auslandsreisen inspiriert haben. Schon im zarten Alter von elf Jahren erhielt der begabte Breves Zeichenunterricht am Dessauer Bauhaus.



Er studierte trotzdem Architektur, hatte ein eigenes Architekturbüro und war Lehrbeauftragter an der Ingenieurschule Berlin. In seiner Arbeit war ihm schon immer die Verbindung von Bauhandwerk und Kunst ein wichtiger Aspekt. So verfasste er eine umfassende Chronik über die von ihm bewunderte „Familie Zimmermann am Lechrain“ mit dem berühmten Hofmaler Johann-Baptist Zimmermann und dem Rokokobaumeister Dominikus Zimmermann.



Die sehenswerte Ausstellung 4.0 im Studio Rose in der Schondorfer Bahnhofstraße 35 ist bis zum 20. Februar von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.



Kuratorin Dr. Silvia Dobler bietet auch fachkundige Führungen an. Bei Interesse ist eine Anmeldung über die E-Mail-Adresse studio-rose@schondorf.de oder per Telefon 0174 /1879464 möglich.