Ausbildungsstart im Landkreis: 315 Azubis in IHK-Berufen und noch viele Plätze frei

Ein Angebot für die zukünftigen Lehrlinge: Hirschvogel veranstaltet den Berufsorientierungstag. © Hirschvogel Group

Landkreis – Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres am morgigen 1. September beginnt für viele junge Menschen im Landkreis ein neuer Lebensabschnitt. Insgesamt 315 junge Erwachsene treten eine Ausbildung in IHK-Berufen an, teilt die IHK für München und Oberbayern mit.

Nach der vorläufigen Statistik zum Beginn des Ausbildungsjahres entspricht das einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Die Ausbildungszahlen erweisen sich im Landkreis zwar als stabil, aber mit diesem Ergebnis liegen wir unter dem Trend in ganz Bayern, wo die IHKs insgesamt ein Plus von 5,3 Prozent verzeichnen“, so Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg. Durch den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel sei die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe aber „ungebrochen hoch“.



Mechatroniker beliebt

Im Landkreis ist bei den jungen Männern der Mechatroniker der beliebteste IHK-Beruf, bei den jungen Frauen ist es die Verkäuferin. Zu den weiteren Favoriten zählen die Industriekaufleute, Industriemechaniker und Kaufleute im Einzelhandel.



Häckl weist auf die noch vielen unbesetzten Lehrstellen hin und dass unversorgte Bewerber auch jetzt noch gute Aussichten auf eine Ausbildung haben. Laut Statistik der Arbeitsagentur von August sind es im Landkreis noch 262. Diesem Angebot stehen nur 77 unversorgte Bewerber gegenüber. Die Angaben der Arbeitsagentur beziehen sich dabei auf alle Bereiche des Ausbildungsstellenmarkts, der neben dem IHK-Bereich der Betriebe in Industrie, Handel und Dienstleistungen auch das Handwerk, freie Berufe und öffentlichen Dienst umfasst.



Lücke öffnet sich

„In den nächsten Jahren wird sich die Bewerberlücke am Ausbildungsmarkt weiter öffnen, wenn es uns nicht gelingt, noch mehr Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften die Berufsausbildung und ihre Vorteile näher zu bringen. Die Wirtschaft setzt sich mit Initiativen wie Bildungspartnerschaften und den Ausbildungsscouts für eine bessere Berufsorientierung an den Schulen ein, um über die vielen spannenden Berufsbilder zu informieren“, so der IHK-Vorsitzende. Häckl fordert zudem mehr bildungspolitische Rückendeckung für das Thema Berufsorientierung, das deutlich stärker in den Lehrplänen berücksichtigt werden sollte. „Gerade an den Gymnasien erfolgt die Berufsorientierung oft zu einseitig in Richtung Studium. Dennoch ist die Ausbildung auch bei Abiturienten beliebt und ist für viele eine praxisnahe Alternative zur Universität, denn immerhin rund ein Fünftel der Azubis im IHK-Bereich haben die Hochschulreife.“



Im Landkreis Landsberg bilden aktuell 179 IHK-zugehörige Betriebe aus.