»Mit ins Boot nehmen«

In Denklingen kommt der Windkraft-Bürgerentscheid

Von: Johannes Jais

Das nördlichste der vier Fuchstaler Windräder hinter dem Denklinger Kirchturm. Die Perspektive täuscht – es ist noch knapp drei Kilometer entfernt. Bald sollen die Bürger entscheiden, ob weitere Anlagen im Staatsforst errichtet werden können. © Jais

Denklingen – Mit dem Beschluss zum Bürgerentscheid möchten die Räte die Entscheidung, ob im Staatswald auf Denklinger Flur bis zu sechs Windkraftanlagen gebaut werden können, auf eine breite Basis stellen. Alle Wählerinnen und Wähler in der Gemeinde sollen darüber abstimmen. Alles andere als eine breite Basis bildete hingegen die Beteiligung der Mandatsträger, als es um dieses zentrale Thema ging. Fünf Räte haben sich entschuldigt, einer kam später – just wenige Sekunden nach der Abstimmung.

Wenn das Gremium am Ratstisch im Bürgersaal vollzählig ist, dann sind es 14 Räte und der Bürgermeister. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause waren es anfangs aber nur sieben Räte, also genau die Hälfte, und Rathauschef Andreas Braunegger. Ein Gemeinderat stieß zehn Minuten später dazu, nachdem die Abstimmung zu dem Bürgerentscheid erfolgt war.



Die vielen leeren Plätze am Denklinger Ratstisch waren den knapp 20 Besuchern schon vor Beginn der Sitzung aufgefallen. Auch beim „Nachgeplänkel“ auf dem Hof vor dem Rathaus im Anschluss an die Sitzung war die lückenhafte Besetzung ein Thema, das mit Blick auf die wichtige Entscheidung Unmut hervorgerufen hat.



Als einziger war Wolfgang Martin (Freie Wählergemeinschaft Denklingen) gegen das Abhalten eines Bürgerentscheids. Er lehnt Windenergieanlagen im Wald ab. Martin sprach mit Blick auf Energiepolitik von einem „blinden Aktionismus“. Die Bürgerbeteiligung sei nur ein „Lockmittel“, um Akzeptanz zu bekommen. Es sei absolut unnötig, dass man „den Wald ruiniert“. Die Konzentrationsfläche mache 4,2 Millionen Quadratmeter westlich und südwestlich von Denklingen und Dienhausen aus, nannte Martin bewusst keine Hektarangabe, sondern die in Quadratmetern natürlich höhere Ziffer.



Wenn die Windkraftanlagen kommen, „machen wir das da oben relativ platt“, formulierte Regina Wölfl plastisch. Dort im Sachsenrieder Forst befinde sich auch die neue Wasserversorgung für die Gemeinde Denklingen, fügte Wölfl hinzu.



»Mit ins Boot nehmen«



„Wir wollen die Bürger mit ins Boot nehmen“, kommentierte hingegen Herbert Kößl. Man wolle sich nicht in fünf Jahren der Frage „Warum habt ihr nichts gemacht?“ aussetzen. Einen Bürgerentscheid könne jeder unterstützen, egal ob er für oder gegen Windkraft sei.



Jeder könne sich in den nächsten zwei Monaten bis zum Bürgerentscheid seine eigene Meinung zur Windkraft in der Konzentrationsfläche auf Denklinger Flur bilden, befand Simon Hefele. Das Projekt mit maximal sechs Windrädern sei zu groß, um es allein im Gremium abschließend zu behandeln.



Markus Sporer gab zu bedenken, dass Windkraft innerhalb der Konzentrationsfläche im Sachsenrieder Forst kommen kann. Dies sei Fakt nach der Ausweisung des Konzen­trationsgebietes. Bürgermeister Braunegger erklärte schließlich nach der Abstimmung, die am spärlich besetzten Ratstisch mit sieben zu eins ausging: „Die Bürger haben jetzt den Schlüssel in der Hand.“



Ein Ratsbegehren



Beim Bürgerentscheid mit dem Stichwort „Windenergie in der Gemeinde Denklingen“ am Sonntag, 13. November, handelt es sich um ein Ratsbegehren, das von einer Mehrheit der Räte so gewünscht wird. Soll heißen: Es wird von der Gemeinde angestrengt und nicht aus der Bürgerschaft heraus, wie das heuer beim Bürgerentscheid am 22. Mai der Fall war, als es um eine moderate Bebauung mit Vorgaben für eine qualifizierte Bauleitplanung im Dorfkern der Gemeinde ging.



Damit gibt es heuer in Denklingen also zwei Bürgerentscheide im Abstand von einem halben Jahr. Zuletzt war das 2014 der Fall. Da kam es im Mai sogar zu zwei Bürgerentscheiden am gleichen Sonntag. Einer davon richtete sich gegen die Planungen für den Windpark im Rotwald: Die Bürgerinitiative „Wald-Windkraft-Wahnsinn Denklingen“ wollte damals erreichen, dass die Gemeinde ihre Planungen für das Windkraftvorhaben mit zig Anlagen vorerst auf Eis legt. Sie erzielte für ihr Ansinnen eine klare Mehrheit von 80 Prozent.



Hintergrund der aktuellen Entwicklung ist die Notwendigkeit, sich bei Öl und Gas von Importen und globalen Märkten unabhängig zu machen, was den Bau von Windkraftanlagen erfordere. Die Konzentrationsfläche Windkraft, die bereits vom früheren Gemeinderat mehrheitlich beschlossen worden war, umfasst 425 Hektar. Der Grundstückseigentümer, der Freistaat Bayern, lässt dort Windenergieanlagen zu – allerdings nur mit Zustimmung der Gemeinde Denklingen.



So ist es wegen der politischen und rechtlichen Situation angezeigt, dass in der Gemeinde Denklingen eine Entscheidung darüber fallen muss, ob Windenergieanlagen zugestimmt wird und ob die Gemeinde selbst als Bauherr auftritt – eventuell unter finanzieller Beteiligung der Bürger. Weil es 2014 dazu einen Bürgerentscheid gab, „sollte diese wichtige Entscheidung nur durch einen neuerlichen Bürger­entschied getroffen werden“, heißt es dazu seitens der Verwaltung. Der Aspekt, dass sich Gemeinde und Bürger per Betreibermodell beteiligen können, soll in die Fragestellung aufgenommen werden.