TSV Landsberg: Sieben Endspiele um Platz 2

Von: Thomas Ernstberger

Prima Leistung beim Debüt im Landsberger Tor: Keeper-Neuzugang Fabio Rasic. © Ernstberger

Landsberg - Zurück in der (Aufstiegs)-Spur! Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat am Karsamstag das Top-Spiel bei Tabellenführer SV Schalding-Heining gewonnen und sich mit dem zweiten Sieg in Folge vom 5. auf den 3. Tabellenplatz verbessert. „Wir haben ein super Auswärtsspiel hingelegt“, freute sich Spielertrainer Sascha Mölders, der zum 24. Mal traf.

War das die Trendwende? So lautete vor einer Woche nach dem 3:2 gegen die U23 von 1860 München die Frage im Landsberger Lager. Für Mölders steht die Antwort „Ja“ nach dem Sieg in Niederbayern fest: „Wir sind gut drauf, haben ein Ausrufezeichen gesetzt und den Schwung mitgenommen. Das kann der Dosenöffner sein. Für uns geht es jetzt ganz klar um Platz 2.“ Der ehemalige Bundesliga-Stürmer ist sicher, dass trotz der zwischenzeitlichen Schwächeperiode (nur acht Punkte aus zehn Spielen) das große Ziel Aufstieg noch zu schaffen ist: „Ich glaube, dass wir im Mai feiern werden“.



Der Tabellenführer (löste am 14. Spieltag Landsberg an der Spitze ab) steht für Mölders bereits als sicherer Aufsteiger fest: „Schalding wird hochgehen.“ Jetzt muss der TSV weiter nachlegen. Mölders: „Wir haben sieben Endspiele vor uns“. Allerdings müssen die Kreisstädter auch auf Ausrutscher des Tabellenzweiten FC Memmingen (zuletzt 2:0 in Garching) hoffen, der vier Punkte mehr auf dem Konto hat. Der TSV Kottern, der lange als Top-Favorit auf Platz 2 galt, ist nach dem 0:1 in Dachau auf den 6. Rang zurückgefallen.



Im SV-Stadion am Reuthinger Weg in Passau gab’s ein starkes Debüt und ein tolles Geburtstagsgeschenk. Im Landsberger Tor durfte für den verletzten Abdul Gueye erstmals Neuzugang Fabio Rasic (20) ran. Der junge Keeper machte seine Sache prima. Er bewahrte sein Team bei einer Großchance von Torjäger Markus Gallmaier Mitte der ersten Halbzeit vor einem Rückstand, beim Ausgleich (63. durch Fabian Schnabel) war der ehemalige Ismaninger ohne Chance. Spielertrainer Mike Hutterer: „Er hat seine Sache super gemacht.“



Zum Geburtstagskind: Das stand zum zweiten Mal in der Startelf – und machte sich mit einem Traumtor selbst das schönste Geschenk zum 28.: Daniel Leugner, wieder einer der besten Landsberger, zog in der 84. Minute nach Vorarbeit von Hutterer aus 22 Metern ab und nagelte den Ball zum 3:1 unter die Latte. Zweites „Leuges“-Tor im vierten Spiel nach neunmonatiger Verletzungspause und die Entscheidung. Mölders: „Ein Supertor.“ Der eingewechselte Steffen Krautschneider hatte die Gäste drei Minuten zuvor nach Pass von Branko Nikolic gegen zehn Schaldinger (Gelb-Rot für Johannes Stingl/72.) 2:1 in Führung gebracht.



Bleibt die Frage nach dem Torschützen zum 1: 0 (42.). Natürlich: Es war mal wieder Sascha Mölders, der nach einer Ecke von Nico Helmbrecht einköpfte. 24. Tor im 27. Spiel – der „Alte“ zeigte den Jungen (wie dem 21-jährigen Bryan Stubhan, der zwei Riesenchancen vergab) erneut, was einen Torjäger ausmacht. Der TSV-Goalgetter und Topscorer der Liga liegt in der Gesamt-Torschützentabelle weiter drei Treffer vor Nico Karger, der bei Deisen­hofens 2:0 gegen Gundelfingen ein Mal traf.



Sieben Punktspiele, sieben Endspiele, wie Mölders sagt, stehen für den TSV bis zum 27. Mai noch auf dem Spielplan. Nur noch drei davon auf eigenem Platz – das erste davon am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Dachau 1865, für den Leugner in der vergangenen Saison spielte. Endspiel – also Siegpflicht!



Was tut sich im Hintergrund, bei den Spielerverhandlungen? Mit Perspektiv-Defensivspieler Nikola Aracic (22/Schwaben Augsburg, zuvor TSV Schwabmünchen) steht Sommer-Neuzugang Nummer zwei nach Mittelfeldmann Amar Cekic (30/zuletzt SGV Freiberg) fest. Nach Informationen des KREISBOTEN ist zudem nach Abwehrspieler Luca Wollens (22/nach Kempten) der nächste Abgang fix. Stürmer Sandro Caravetta (23), der sich schwer am Knie verletzte und nur zu zwei Kurzeinsätzen kam, kehrt zum FC Gundelfingen zurück.