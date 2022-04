In Dießen wird das Zamperl teurer

Von: Dieter Roettig

Für Dackeldame „Luiserl“ sind ab nächstem Jahr 70 Euro Hundesteuer zu entrichten – zehn Euro mehr als heuer. © Roettig

Dießen – Die Redewendung „Auch Kleinvieh macht Mist“ hat für die Marktgemeinde Dießen eine doppelte Bedeutung. In der aktuellen Sitzung des Gemeinderats wurde einstimmig die Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. Und auf der Gemeinde-Homepage wirbt Bürgermeisterin Sandra Perzul für eine fachgerechte Entsorgung des Hundekots.

Im gesamten Gemeindegebiet stünden mittlerweile 65 Hundestationen mit Tütenspender und Abfallbehälter. Damit solle die Verschmutzung mit den Hinterlassenschaften der Hunderl auf Straßen und Wegen, in öffentlichen Anlagen und ganz besonders auf landwirtschaftlichen Flächen und Viehweiden vermieden werden. Hundekot gehöre ausschließlich in die Spezialtüte und dann in die Tonne. Laut Bürgermeisterin Perzul hätten Bauernverband und ortsansässige Landwirte immer wieder geklagt, dass Hundefäkalien in Gras und Heu zu diversen Krankheiten im Viehbestand führen können. Deshalb appelliert die Bürgermeisterin an das Verantwortungsbewusstsein der Hundehalter. Eine Unsitte sei auch, volle Hundetüten einfach in die Landschaft zu werfen, wenn nicht gleich ein Abfallbehälter in der Nähe ist: „Dann bitte die Tüte mit nach Hause nehmen und in der Mülltonne entsorgen.“



Weil auch die Kotbeutel und der Unterhalt der Hundestationen teurer werden, beschloss der Gemeinderat ab 1. Januar 2023 die Erhöhung der Hundesteuer um zehn auf 70 Euro jährlich. Halter von Kampfhunden zahlen künftig 1.200 Euro anstatt 1.000 Euro. In der Marktgemeinde sind derzeit 704 Hunde und zwei Kampfhunde ordnungsgemäß gemeldet. Ergibt also ab 2023 immerhin 51.680 Euro für den Haushalt nach dem Motto „Auch Kleinvieh macht Mist“.



Tierfreunde, die ihren Hund nicht bei der Gemeinde anmelden, begehen übrigens keine Steuerstraftat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit. Wer mit seinem „illegalen Fifi“ erwischt wird, muss nachzahlen und erhält unter Umständen eine Geldbuße, deren Höhe von Kommune zu Kommune variiert.