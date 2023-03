Landsberg: Frei Parken mit E-Autos ist passé

Von: Toni Schwaiger

Mit Giro- oder Kreditkarte bezahlen ist aktuell erst an fünf von 18 städtischen Parkscheinautomaten möglich. © Schwaiger

Landsberg – Immer wieder ist es zu vernehmen, das Murren an den Parkscheinautomaten im Stadtgebiet. Warum? Weil die Gebühren wieder nach oben geklettert sind und es seit 1. Februar für E-Fahrzeuge keine Gebührenbefreiung mehr gibt. Dass an den Standardautomaten kein Geldwechsel möglich ist, fällt ebenso auf Missfallen.

Der passende Parkgroschen wird auch in naher Zukunft erforderlich sein. Die Umrüstung werde noch Jahre dauern, teilt Stadtsprecherin Susanne Flügel mit. Nur an fünf von 18 Ticket-Stationen können man derzeit mit der Giro- oder Kreditkarte bezahlen: Infantrieplatz, Holzmarkt, Papierfleck- Nord, Vorderanger Süd sowie in der Von-Kühlmann-Straße. In diesem Jahr sollen zwei weitere Automaten der neuen Generation dazukommen, kündigt Flügel an.



Und dieser Automaten müssen sich fortan auch die Lenker von E-Autos bedienen. Frei Parken war einmal. Das hat der Stadtrat bereits im November beschlossen – mit Wirkung ab 1. Februar 2023 und zweiwöchiger Übergangsfrist. „Grundlage für diese Entscheidung bildeten die Zahlen des Kraftfahrzeugbundesamtes“, erläutert Flügel, „denn bereits 2021 verfügten über 42,9 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge über einen alternativen Antrieb.“ Sie erinnert: Der Erlass der Parkgebühren für E-Fahrzeuge war 2016 vom Stadtrat als Anreiz gesetzt worden, um auf ein umweltfreundliches Fahrzeug umzusteigen.



Grundsätzlich hat die Stadt die Parkgebühren für die beiden Tiefgaragen sowie für die oberirdischen Parkplätze „moderat angehoben, vor allem um die gestiegenen Energiekosten auszugleichen“. Der Stadtrat war den Vorschlägen der Stadtwerke gefolgt, nachdem die Gebühren zuletzt 2015 angepasst worden waren.



Somit kostet die Tageskarte in den Parkgaragen 7 statt bisher 6 Euro und jede halbe Stunden 70 statt 60 Cent. Private Dauerparker zahlen zukünftig statt 75 nunmehr 87,50 Euro pro Monat. Seit dem 1. Februar gilt zudem die neue Gebührenregelung für die Von-Kühlmannstraße und den Papierfleck: Bei drei Stunden Höchstparkdauer sind zwischen 9 und 18 Uhr pro Stunde 1,50 Euro zu entrichten.