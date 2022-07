Knapp 30.000 Kilometer

GemEINSAM bietet jetzt auch »Essen dahoam« an

Von: Dieter Roettig

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein „GemEINSAM“ wurden mit Urkunden und Präsentsackerl von Peter Raithel ausgezeichnet: Adelheid und Ludwig Gernhardt, Bürgermeister Alexander Herrmann für die Gemeinde Schondorf sowie Carola und Eduard Lüps (von links). © Roettig

Schondorf – Im Gegensatz zum Sprichwort kehren „alte Besen“ doch gut – also kein Grund für Neuerungen. BeimVerein „GemEINSAM“ ist das jedenfalls so. Dessen Vorstand ist bei der Jahreshauptversammlung im Café Forster einstimmig im Amt bestätigt worden. Der alte und neue erste Vorsitzende Peter Raithel konnte die Mitglieder wieder mit einem eindrucksvollen Report von der Notwendigkeit des Hilfsvereins überzeugen.

Denn auch in der vermeintlich wohlhabenden Ammersee-Region gibt es zunehmend Menschen, die trotz Hartz IV und Hilfe durch die Tafeln kaum über die Runden kommen. Vor allem, wenn plötzlich unverhoffte Zahlungen anstehen. Hier springt seit 1995 den gemeinnützigen Verein „GemEinsam Ammersee West e.V.“ in Schondorf ein, der schnell und unbürokratisch hilft. Um die gezielte Unterstützung realisieren zu können, ist der Verein neben den Beiträgen der 316 Mitglieder auf Spenden angewiesen.



Stolze 51.689 Euro wurden im Jahr 2021 gespendet. Neben vielen Beträgen im zwei- und dreistelligen Bereich gingen auch wieder Großspenden ein wie 15.000 Euro von der Bert-Fanselau-Stiftung oder 5.000 Euro von der Axia-Bauprojekt GmbH. Bei einer Beerdigung wurde um Spenden anstatt Kränzen gebeten, was 3.200 Euro einbrachte. Die Gemeinde Schondorf spendete 3.500 Euro aus dem Etat für das wegen Corona abgesagtem Silvester-Feuerwerk. 4.000 Euro kamen zweckgebunden von der Dießener Nachbarschaftshilfe, um Bürgern in der Marktgemeinde unter die Arme zu greifen.



Oft wurde der Verein in letzter Sekunde zum „Retter in der Not“. So wurden Mietschulden, Stromnachzahlungen und Mietkautionen übernommen. Es gab Zuschüsse für Zahnarztrechnungen und sogar bei Autoreparaturen oder Kfz-Versicherungen. Für vier Kinder wurde das Schulmittagessen bezahlt und 31 mal gab es Einzelfallhilfen als Unterstützung zum täglichen Leben.



Der Verein geht auch zum Einkaufen, wenn Bedürftigkeit besteht. So wurden im letzten Jahr unter anderem zwei Waschmaschinen, Heizöl, Möbel und Matratzen, Kleidung, ein Inhalationsgerät oder Heizöl gekauft. Insgesamt gab der Verein im letzten Jahr rund 42.000 Euro für seine vielfältigen Hilfsaktionen aus. Oft gibt es auch Darlehen als „Hilfe zur Selbsthilfe“, im Jahr 2021 insgesamt 13.400 Euro. Laut Peter Raithel erfolgen die Rückzahlungen in der Regel planmäßig.



Neu ist das Projekt „Essen dahoam für Schondorf“. Dazu wurden Thermoboxen mit Porzellangeschirr angeschafft, mit 50 Prozent bezuschusst vom Bayerischen Sozialministerium. Dienstags und Freitags wird warmes Essen aus dem „Gasthaus zum Aleks“ von ehrenamtlichen Helfern ausgefahren.



Alle Aktivitäten laufen über den kurzen Dienstweg. Die Vorstandsmitglieder schließen sich telefonisch oder per E-Mail kurz und dann wird unbürokratisch gehandelt. Alle Helfer außer den Fahrern des Sozialmobils arbeiten ehrenamtlich, so dass die Verwaltungskosten nur bei 2,5 Prozent liegen.



Knapp 30.000 Kilometer



Einer der größten Ausgabeposten sind die Personalkosten der Fahrer und Fahrerinnen für das Sozialmobil. 736 Fahrten mit insgesamt 29.100 Kilometern wurden 2021 absolviert, wobei Sozialcard-Inhaber zum halben Preis zu Ärzten oder Besorgungen gefahren werden. Seit 2011 fährt das Sozialmobil unmotorisierte Mitbürger zur Dießener Tafel oder liefert auch – wie während der Corona-Pandemie – direkt ins Haus.



Wer die Dienste des Sozialmobils nutzen möchte, kann sich von Montag bis Freitag (8 bis 17 Uhr) unter der Mobilnummer 0170/8961302 melden. An den Personalkosten der Fahrer beteiligen sich die Gemeinden Schondorf, Greifenberg, Eching, Utting, Windach und Dießen sowie die Karwendelwerke Exquisa und die Bert-Fanselau-Stifung mit gesamt 18.550 Euro. Den Rest von 17.467 Euro trägt der Verein Gemeinsam.



Sabine Pittroff und Bürgermeister Alexander Herrmann warben zum Finale für die künftige Anlaufstelle „Gemeinsam füreinander da“ in der Bahnhofstraße 28, kurz GFD genannt. Hier werden die ehrenamtlichen Aktivitäten von Peter Raithels „Gemeinsam“, Hans Starkes „Füreinander“ in Utting, der Nachbarschaftshilfe von Gerti Huber, des Seniorenbeirats von Erwin Ehle sowie von Franziska Königl, der Seniorenreferentin im Gemeinderat, gebündelt. Unterstützt von Schirmherr Dr. Wolfgang Moser und Projektkoordinatorin Jo-Ann Meding.



Unter der hier praktizierten „niederschwelligen Betreuung in der Altenhilfe“ versteht man, dass die Betreuungsangebote für die betroffenen Menschen mit „niedriger Schwelle“ leicht zugänglich sein müssen wie wohnortnah, ohne großen Aufwand und kostengünstig. Die Angebote sollen die Lebensqualität der alten Mitbürger verbessern, einen längeren Verbleib in den eigenen vier Wänden ermöglichen und auch pflegende Angehörige entlasten.



Rund um die Uhr kann man hier den Verein kontaktieren und sich über die vielfältigen Aktivitäten informieren.