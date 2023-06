In Utting entsteht eine Enzyklopädie der Straßennamen

Von: Dieter Roettig

Der Max-Schlosser-Weg in Utting: Eine der Straßen, deren Historie in der Enzyklopädie von Claus Strobl erklärt wird. © Roettig

Utting – Sein Metier als Banker sind Zahlen. In der Freizeit hat Claus Strobl höchstens mit Hausnummern zu tun, wenn er seinem „Forschungsauftrag“ nachgeht: einer umfangreichen und trotzdem unterhaltsamen Enzyklopädie über die „Straßen-, Flur-, Wald- und Wassernamen Uttings mit den Ortsteilen Holzhausen und Achselschwang“.

Seit 2008 ist Utting die Wahlheimat Strobls, der in Miltenberg am Main aufwachsen ist. Nach diversen Stationen im In- und Ausland hat er sich in seinen finalen Wohnsitz am Ammersee, wo er mit Ehefrau und zwei Söhnen lebt, richtiggehend „verliebt“. Er vertiefte sich in die Historie der Gemeinde und war auch einer der Autoren der Ortschronik zum 900-jährigen Geburtstag der „Siedlung der Leute des Utto“, wie es in der ersten urkundlichen Erwähnung von 1122 heißt.



Als Strobl sein Anwesen in der Josef-Clemens-Straße baute, interessierte er sich für den Namensgeber der neuen Adresse – was noch relativ einfach war: Clemens leitete von 1978 bis 1984 als Bürgermeister Uttings Geschicke, nachdem er ab 1952 Gemeinderat und ab 1960 zweiter Bürgermeister war. Im Rahmen der Recherche fand Strobl Gefallen an den Straßennamen als Spiegel der Heimatgeschichte. Und beschloss, sich an die Mammutaufgabe einer Enzyklopädie zu machen: als Non-Profit-Projekt und für jedermann zugänglich.



Strobl hat sich für die Online-Veröffentlichung entschieden. So kann er schrittweise veröffentlichen, denn bei seinen Nachforschungen findet er immer wieder neue Fakten zur Ergänzung seines „Never-ending Lexikons“. Zudem seien Interaktionen möglich. Und er hofft auf die Einbindung auf der Gemeinde-Webseite.



Bei den 109 Uttinger Namen will Strobl die Geschichten dahinter präsent machen – von A wie „Achselschwanger Straße“ bis Z wie „Zur Ludwigshöhe“. Darunter sind 38 nach Personen benannt: 28 nach Männern, vier nach Frauen und sechs gemischt. Beispiel ist die „Brodmerkel-Straße“ nach dem Fabrikanten-Ehepaar Roman (1899-1972) und Emma Brodmerkel (1907-2001), das Futter-, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel herstellte. Aus ihrem Vermögen gründeten sie die „Brodmerkel-Stiftung“, die sie dem Lions-Club Landsberg anvertrauten. Sie ist heute noch aktiv, unterstützt unter anderem den Schondorfer Verein GemEINSAM und spendet Geld an Hilfsbedürftige im Ort. Auf Anregung des Lions-Clubs im Jahr 2007 wurde im Rahmen der Bebauung des ehemaligen Dyckerhoff-Geländes eine neue Straße nach dem Ehepaar Brodmerkel benannt.



Strobl recherchiert nicht nur im Internet, auch im Gemeindearchiv, in staatlichen und privaten Archiven oder Bibliotheken. Onomastik (von griechisch ‚ónoma‘, Name) nennt man die Namensforschung, die sich mit Geschichte, Bedeutung und Entwicklung von Namen beschäftigt. Bei zwei Straßen- und einem Wegenamen versagten bislang Strobls Quellen. Er hofft, dass ihm Leser via E-Mail (ammersee1111@gmx.de) helfen können. Es geht um die „Laibnerstraße“, die „Kellersgartenstraße“ und das „Tal des Lebens“. In letzterem hätten sich laut Dorftratsch in vergangenen, prüden Zeiten unverheiratete Pärchen zum heimlichen Rendezvous getroffen, wobei hin und wieder neues Leben gezeugt wurde …



Wenn Strobl an einem Thema Gefallen gefunden hat, lässt es ihn nicht mehr los. So bei der Einweihung des „Max-Schlosser-Wegs“. Über den Kammersänger und Wagner-Interpreten Max Schlosser, der lange in Utting lebte, schrieb Strobl in 300 Arbeitsstunden eine 60-seitige Biografie.