Bike-Park Utting: Auspowern statt Abhängen

Von: Dieter Roettig

Auf solch einem Bike-Park kann sich Uttings Jugend möglicherweise bald so richtig auspowern. © Radquartier

Utting – Die von der Berliner Humboldt-Universität festgestellte Leseschwäche bei Deutschlands Viertklässlern geistert gerade durch die Medien. In Utting und in den West­ufer-Gemeinden tun sich wohl auch einige ältere Jugendliche schwer mit dem Lesen… Wie sonst ist es zu erklären, dass die überall gut sichtbare Satzung des Summer­parks einfach ignoriert wird. Nächtliches Abfeiern mit Alkohol, lauter Musik oder offenem Feuer sind verboten.

Zum Leidwesen der Anlieger kommt es trotzdem immer wieder zu Exzessen mit einheimischen und per Zug extra angereisten Feier-Fans aus den Nachbargemeinden. Zuweilen artet das auch in Gewalt, Vandalismus und Beleidigungen aus. Selbst bei der aus dem BürgerBudget finanzierten Jugend-Pergola zwischen der „Partyzone“ Summerpark und dem Rathaus wurden die Regeln missachtet, was zu einer temporären Schließung führte.



Das alles ärgert Bürgermeister Florian Hoffmann, der sich zusammen mit dem Gemeinderat um eine intensive Jugendbetreuung bemüht. So wird im künftigen „Refugium“ beim Bahnhofsschuppen für die Jugend ein speziell abgeschotteter Partykeller eingerichtet, damit Anlieger nicht mehr durch Lärm und Musik belästigt werden.



Jetzt will die Gemeinde zusätzlich über 200.000 Euro locker machen, um der Jugend mit einem professionellen Bike-­Park einen Platz zum Sporteln und Auspowern zur Verfügung zu stellen. In der aktuellen Gemeinderatssitzung stellte Robin Specht die beauftragte Entwurfsplanung vor. Seine Firma „Radquartier RAD-QTR“ ist spezialisiert auf Bike-Parks und Pumptracks und hat bereits über 100 solcher Anlagen geplant und gebaut.



Die neue Sportstätte wird auf rund 2.000 Quadratmeter Fläche an der Auraystraße angrenzend zum Sportzentrum des TSV Utting errichtet. Die Pumptrack-Anlage mit Kurven, Wellen, Sprungschanzen und Mulden wurde konzipiert für Skateboard, Inline, Longboard, Scooter, BMX-Räder und normale Bikes, Laufräder und sogar Rollstühle. Die Endlosschleife ist rund 145 Meter lang und verfügt über eine Fahrfläche von 370 Quadratmetern. Im zentralen Bereich befindet sich eine Sprung- beziehungsweise Jump-Option.



Die von Radquartier konzipierten Bike-Park-Anlagen zeichnen sich durch ihre Vielfältigkeit aus. © Radquartier

Wie Sprecht betonte, ist die mit Spezialmaterial asphaltierte Oberfläche leicht zu pflegen, witterungsbeständig, Vandalismus-sicher und langlebig. Die Zwischenbereiche werden mit Sport- und Spielrasen belegt, weshalb die Anlage sehr natur­nah wirkt und sich perfekt in das grüne Landschaftsbild am Sportplatzgelände einfügt. In der gesamten Anlage werden Sickergruben zur wetterunabhängigen Benutzung verbaut. Die Anlage mit ausreichend Stand- und Aufenthaltsflächen ist für Anfänger, Fortgeschrittene, Leistungssportler, Rollstuhlfahrer und sogar Kleinkinder gedacht, wobei dort etwa 40 Personen gleichzeitig sporteln können.



Die Präsentation von Robin Specht kam bei den Gemeinde­räten und auch den vielen jugendlichen Besuchern sehr gut an. Erst bei der Kostenschätzung von brutto 237.000 Euro erschraken die Ratsmitglieder. Denn ursprünglich war etwas mehr als die Hälfte ange­dacht. Bürgermeister Hoffmann konnte beruhigen. Es handle sich hier erst mal nur um eine Entwurfsplanung, die man bei Bedarf noch variieren könne. Außerdem sei eine Förderung durch das EU-Leader-Programm angestrebt. Dafür müsse man sich allerdings noch mit den Gemeinden Eching und Windach absprechen, die ähnliche Anlagen errichten wollen. Für die Leader-Förderung sei es wichtig, dass sich die Anlagen nicht gleichen und über Alleinstellungs­merkmale verfügen. Auch über die Einbindung von Sponsoren werde nachgedacht.