Eigene Interessen

Independent-Verlag Black Ink aus Scheuring feiert 30. Geburtstag

Von: Nathalie Schelle

Die Textentdeckungsunternehmer aus Leidenschaft: Nikolai Vogel (l.) und Kilian Fitzpatrick führen seit 30 Jahren erfolgreich den Black Ink-Verlag. © Black Ink

Als ein „leidenschaftliches Textentdeckungsunternehmen“ bezeichnen die Gründer Nikolai Vogel und Kilian Fitzpatrick ihren Verlag. Ein Unternehmen, bei dem keine kommerziellen Interessen im Vordergrund stehen – die Farbe ist in den Texten, nicht auf dem Umschlag. Seit 30 Jahren verfahren die Gründer nach dem Motto „Wir machen, was wir wollen“ und sind damit erfolgreich. Was ist das Geheimnis?

Scheuring – Das wissen die beiden Autoren selbst nicht so genau. Aber alles der Reihe nach: Zu Beginn der Studienzeit im Jahr 1992 haben sich Nikolai Vogel (damals 21, wohnt in München) und Kilian Fitzpatrick (20, wohnt in Scheuring) über Bekannte kennengelernt – und erkannten sofort eine Gemeinsamkeit: die Liebe zur Literatur. Sie sprechen über Texte, über das Schreiben und starten ihr erstes Projekt: „Das offene Buch“, ein Lose-Blatt-Werk, in dem sich verschiedene Autoren durch Einzelseiten einbringen konnten.



Das offene Buch inspiriert die jungen Autoren dazu, einen Verlag zu gründen. Während eines gemeinsamen Urlaubs konkretisieren sie ihre Idee und setzen diese im November 1993 in die Tat um – damals unter dem Namen „Vogel & Fitzpatrick Verlag GbR Black Ink“. Der Sitz des Textentdeckungsunternehmens ist in Scheuring, auch heute noch, 30 Jahre später. Das Verlagslogo gestaltet der befreundete Musiker und Grafiker Adam Bell für einen Kasten Bier und zwei Schachteln Zigaretten. Kurz darauf erscheint das erste Black Ink-Buch „Und andere Untiefen“. Neben Vogel und Fitzpatrick steuert der befreundete Christoph Schäferle Texte dazu bei. „Independence-Verlage gab´s damals noch nicht“, erklärt Nikolai Vogel. Black Ink war etwas Neues und sei schnell ernst und vor allem in München bekannt geworden. Auch auf das erste Buch der „Neuen“ waren die Leser neugierig. Es war binnen eines Monats ausverkauft.



Und was macht die Neuen so interessant? Dass sie neu sind, sicher, aber da war auch noch etwas anderes, was die Leute auch heute noch begeistert: „Wir sind Grenzgänger zwischen den Sparten“, so Vogel. Das bedeutet, dass Black Ink nicht nur literarische Werke publiziert. Auch Kunst, Cuisine und Musik werden hier verlegt. „Es ist schade, dass diese Sparten so getrennt sind“, so Fitzpatrick, „denn das Übergreifende ist spannend.“



Eigene Interessen

Dass die Autoren diesbezüglich Grenzgänger sind, liegt vor allem an deren persönlichen Interessen. So hat Fitzpatrick an der Ludwig-Maximilian-Universität in München neben der englischen Literaturwissenschaft auch Musikpädagogik und Musikwissenschaft studiert. Er ist also der Musiker unter den Autoren.



Nikolai Vogel hat derweil neben Germanistik und Philosophie auch Informatik studiert. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Verlag seit 1998 auch im Internet präsent ist – konsequent, wie es das Logo und der Name erahnen lassen, in Schwarz-Weiß. „Damals waren viele große Verlage noch gar nicht im Internet“, so Vogel. Der Independent-Verlag sei damit einer der Vorreiter gewesen. Das war im Mai 1998. Es folgen einige Bücher als Online-Ausgabe, außerdem öffnet sich der Verlag jetzt auch für andere Autoren. Er übernimmt die Publikationskosten und beteiligt die Schreiber am Erlös. Im selben Jahr erhalten Vogel und Fitzpatrick auch den Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg.



Sie waren neu und die Leser neugierig: Bereits im Jahr der Verlagsgründung, 1993, konnten sich die Autoren über ausverkaufte literarische Werke freuen. © Black Ink

In den folgenden Jahren erlangt der Verlag immer mehr Bekanntheit. Es folgen zahlreiche Veröffentlichungen, darunter auch der Roman „Lebende Fracht“ des neuseeländischen Autors Maurice Gee im April 2001. Black Ink legt damit erstmals ein Buch des berühmten Autors in deutscher Sprache vor.



Was auffällt bei den Independent-Büchern: das Design. Es sind kleine schmale Bände, die man immer wieder lesen kann, kein Wälzer mit 1.000 Seiten. „Klein muss kein Nachteil sein“, sagt Fitzpatrick und zeigt einige Exemplare der Black Ink-Veröffentlichungen. Einfach gehalten, ein schlichtes Design, natürlich in Schwarz-Weiß, was sonst. Aber etwas haptisches, das man in den Händen halten und immer wieder darin lesen kann, wie der Band „Avec Beat“ von der Künstlerin Augusta Laar. Dieses Büchlein war der Anfang der neuen Lyrikreihe von Black Ink, die im Zuge der Corona-Pandemie entstand:



Neue Wege

Ab März 2020 wurde es ruhig im Verlag. Durch die Pandemie gab es keine Lesungen mehr, geschweige denn ein soziales Leben. Alles spielte sich über das Internet ab. Fast alles. Vogel und Fitzpatrick gehen gerade in dieser Zeit neue Wege und starten im September die neue Lyrikreihe. Auch in den folgenden Jahren konzentrieren sich die Künstler auf die Lyrik und es erscheinen immer mehr Texte und Titel.



„Es ist schön, was da entstanden ist“, erinnert sich Fitzpatrick. Auch jetzt arbeiten die Textentdeckungsunternehmer noch an der Lyrikreihe und füllen sie mit immer mehr Texten. Nach 30 Jahren aufzuhören kommt den Freunden gar nicht in den Sinn. „Wir ergänzen uns gut und sind auf einer wertschätzenden Ebene“, versucht Vogel das Erfolgsgeheimnis des Verlages in Worte zu fassen. Man müsse „dranbleiben“ und schauen, was geht und was eben nicht geht. Sie hätten auch eine Verantwortung gegenüber ihren Autoren, mit denen sie eng zusammenarbeiten, um „besondere Produkte“ zu erschaffen. „Aber wir versprechen ihnen nicht zu viel.“ Wahrscheinlich würden die Autoren mit den Veröffentlichungen nicht reich werden, es gäbe zwar einen Gewinn und trotzdem sei es kein „Brotberuf“. Aber genau deswegen gebe es keine Grenzen in ihrem Tun, „wir sind nicht eingebunden“. Und so können Vogel und Fitzpatrick im Verlag besonderes erschaffen, mit Liebe gemachte Bücher, aber immer einfach und mit Leidenschaft. Das dürfte wohl das Einzige sein, was sich in den letzten 30 Jahren nicht geändert hat. Und was steht bis zum nächsten Jubiläum an? Einige Ideen gebe es, darunter auch neue Lyrik-Bände. „20 Jahre mach´ ma schon noch.“