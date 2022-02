Spiel mit Maschinen

Metropol-Intendant Schölch: »Theater ist der Moment«

Von: Susanne Greiner

Intendant des Metropoltheaters München Jochen Schölch sieht das Theater in der Pflicht: „Kultur birgt uns Verbindendes.“ Eine Inszenierungen des Theaters wird hoffentlich bald auch in Landsberg wieder zu sehen sein. © Jean-Marc Turmes

Landsberg/München – Sie sind gern gesehene Gäste in Landsberg: Jochen Schölch und sein Team vom Metropoltheater München. Wann genau das Theater die Lechstadt wieder besuchen kann, steht aber noch in den Sternen. Eine Aufführung der Metropol-Inszenierung von „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ war eigentlich im Dezember fürs Stadttheater geplant. Aber da hatte Schölch schon zu. Nach zweieinhalb Monaten Corona­pause ist das private Münchener Theater jetzt wieder geöffnet. Wobei der Neustart nicht ganz einfach ist.

Momentan sitzt Intendant und Regisseur Schölch noch bei den Aufnahmeprüfungen der Bayerischen Theaterakademie, wo er den Studiengang Schauspiel leitet. Zwei Wochen lang, von morgens bis abends. Ein Gutes habe die Coronapandemie in Bezug auf diese Vorsprechen: Es gibt eine digitale Vorauswahl der Bewerber. So hätten auch Schauspieler, die finanziell gesehen nicht kurz mal quer durch Deutschland reisen könnten, die Möglichkeit, sich an möglichst vielen Schulen zu bewerben. „Wir werden diese digitale Vorauswahl wohl beibehalten“, sagt Schölch. Ein winziger Pluspunkt in einer Situation, die die Kultur schwer trifft.



Immerhin: Gerade noch rechtzeitig hat der Freistaat die – im Vergleich zu den Regeln in der Gastronomie nicht ganz nachvollziehbaren – Beschränkungen im Kulturbereich gelockert: Seit letzter Woche dürfen auch Theater ihre Säle bis zur Hälfte mit Gästen füllen. Vorher war es nur ein Viertel, eine Zahl, mit der kostendeckende Veranstaltungen meist illusorisch waren. Mit ein Grund, weshalb das Landsberger Stadttheater den Betrieb seit Mitte November eingestellt hat.



Das Metropoltheater München ist seit heute wieder geöffnet. © Piloty/Metropoltheater

Der Wiedereinstieg ist für das Metropoltheater trotz gesteigerter Zuschauer-Erlaubnis mühsam. Noch bis Mitte letzter Woche konnte Intendant Schölch nur ein Viertel des Kartenkontingents für die heute startenden Vorstellungen verkaufen. Jetzt läuft die Werbung auf Hochtouren, um den Saal doch noch wie erlaubt füllen zu können. Die bayerische Regierung zeige Konsequenz im Umgang mit der Pandemie eben gerne in Bereichen, in denen es ihr – also ihren Wählern – „weniger wehtut“, fasst Schölch die Maßnahmen zusammen. „Ich freue mich, wenn die Gastro voll ist. Aber mit dieser willkürlichen Ungleichbehandlung spaltet die Politik, Gastro gegen Kultur.“



Finanziell habe das Metropoltheater die Pandemie bisher dank Rücklagen und mit Unterstützung des großen Fördervereins des Theaters überstehen können, erzählt der Intendant, der das Theater mitgegründet hat. „Und natürlich wegen der tollen Mannschaft hier. Das Geheimnis des Metropols sind die Menschen, die hier arbeiten.“ Ein festes Ensemble hat das private Theater nicht, für jede Produktion werden Schauspieler in die GbR aufgenommen. Schölchs Credo lautet Freiwilligkeit: „Jeder Schauspieler soll sich explizit dafür entscheiden können, mit mir zu arbeiten.“ Momentan gebe es drei Festangestellte, „den Rest decken wir über Aushilfskräfte ab.“ Kurzarbeitergeld habe es nur sehr kurzfristig gegeben: „Wir haben auch in der Pandemie immer weiter produziert. Es geht darum, die Leute in Arbeit zu halten, nicht in Almosen.“ Hilfe vom Staat habe das Metropoltheater im Rahmen des Neustarts Kultur bekommen: als nur ein Drittel der Plätze belegt werden durfte, „den Rest hat der Staat zugeschossen“.



Staatliche Hilfen für die Schauspieler seien aber extrem schwierig, da sie meistens weder in die Kategorie ‚selbstständig‘ noch ‚angestellt‘ und so durch das Raster fielen. „Das war sehr deprimierend.“ Da spüre man die deutsche Ordnungsmentalität deutlich. Viele der Schauspieler hätten Aushilfsjob bei DHL oder Amazon angenommen, erzählt Schölch. Oder, so lange es noch ging, in der Gastronomie gearbeitet. „Da gibt es jetzt viele Scherben aufzuräumen.“



Dass Schölch das Metropoltheater dann Mitte November doch noch ganz schloss, lag allerdings nicht an den Corona-Maßnahmen: „Im Dezember gab es in München keine freien Krankenhausbetten mehr. Ich sah das als unsere Verantwortung, in dieser Situation zu schließen.“



Spiel mit Maschinen



Insgesamt habe die Pandemie für das Theater zumindest eines geklärt, ist Schölch überzeugt: „Das Digitale ist nicht der Heilsbringer. Theater ist der Moment.“ Auch der Wunsch nach dem Gemeinschaftserlebnis werde bleiben. Jetzt seien aber Experimente möglich, was sich ändern kann, was möglich sein könnte. Eben nicht nur Filmeinspielungen, „sondern vielleicht spielen Schauspieler mit Maschinen, mit künstlicher Intelligenz“. Das Theater werde sich öffnen, „aber das Analoge bleibt“.



Weiterhin sieht Schölch jetzt im Theater Inhalte und Positionen gefordert, „nicht ästhetische Experimente“. Es gehe darum, die Menschen wieder in die Gesellschaft zu holen, durch Kommunikation – dem Hauptproblem der Regierung in der Pandemiezeit. „Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Menschen in eine Reduktion der Komplexität der Welt flüchten, damit, dass der Mensch eine Neigung zu einfachen Antworten hat.“



Was Drohungen gegenüber der Politik angingen, müsse man nicht in die USA schauen, „auch hier haben sich Menschen aus der Demokratie verabschiedet, nicht erst jetzt, das war auch schon 2015 in der Flüchtlingsthematik zu spüren“. Gründe dafür seien Ängste und Zweifel – und die generelle Ungleichverteilung in der Gesellschaft. „Die Antworten darauf darf man nicht den Populisten überlassen.“ Deshalb ist es auch Schölchs Wunsch an die Politik, sich diesen Problemen zu stellen, nachzufragen, Fehler einzugestehen. „Wie ist das alles gelaufen? Wir sind nicht gut für Krisen aufgestellt. Und das ist sicher nicht die letzte.“



Das Metropoltheater eröffnet jetzt mit einer Reihe von „musikalischen Verneigungen“: Zwei-Personenstücke, die sich Elvis, Tom Waits oder auch John Lennon und Paul Mc Cartney widmen. Schölch geht es mit diesen Inszenierungen um ein Besinnen: „Wir sind nicht aus der Zeit gefallen. Die Kultur birgt uns Verbindendes.“ Im März kommt dann die erste große Premiere, „Dinge, die ich sicher weiß“ von Andrew Bowell: ein Stück über Bindungen, Streit und Versöhnung, 2019 uraufgeführt, aber aktueller denn je.

Theaterneustart in Landsberg

Und wann geht es im Stadttheater weiter? Schon bald, sagt Theaterleiter Florian Werner. Nächste Woche soll der Kartenvorverkauf starten. Werner freut sich über zwar die höhere Auslastung von jetzt 50 Prozent der Sitze. „Aber wir hätten auch gerne konkrete Angaben darüber, wer neben wem sitzen darf.“



Letztes Jahr schlossen die Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum und die Schauspieltruppe um Katalin Fischer den Vorhang des Stadttheaters. Maxi Pongratz und Micha Acher sagten ab. „Und für das Konzert von ‚DansDans‘ hatten wir mehr Karten verkauft, als die Reduzierung auf ein Viertel der Plätze erlaubt hätten“, sagt Werner – und wem hätte man absagen sollen?



Aber alles wird (toi, toi, toi) gut: Theatersüchtige bekommen am 19. und 20. Februar ‚Stoff‘: mit der bayerisch-hessischen Version von „Indien“, dem Stück von Josef Hader und Alfred Dorfer. Spielen werden Adreas Bittl und Sven Hussock, der auch bei Produktionen der Moreth Company mitwirkte. Und eine Bekannte des Metropoltheaters ist für Musik und Tresen zuständig: Sophie Rogall. Sie war zuletzt in „zu unseren füßen, das gold, aus dem boden verschwunden“ zu sehen. Für März plant Werner ein Gastspiel des LTT, die Moreth Company mit „Adams Äpfel“, auch Gardi Hutter soll kommen. Im April stehen aber noch einige Fragezeichen.



Der Ersatztermin des Metropoltheaters für „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ ist erst im Dezember. Aber mit etwas Glück ist das Münchener Theater schon in der ersten Jahreshälfte mit einem anderen Stück endlich wieder einmal zu Gast in der Lechstadt.