Alexander Steffens: zweimal Silber und fit für die WM

Von: Toni Schwaiger

Topfit für die Granfondo-WM: Alexander Steffens vom AS Cycling Team. © FKN

Dießen – Zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft in Schottland präsentiert sich Alexander Steffens in Topform. Bei den UCI Granfondo World Series auf der Isle of Man holte sich der Dießener am Wochenende zweimal Silber.

Auf der legendären und berüchtigten Motorrad-Rennstrecke stand für den Chef des AS Cycling Teams zunächst das Einzel-Berzeitfahren auf dem Programm. Der 30-jährige Dießener trotzte Regen und Sturm und fuhr im typischen Inselwetter auf der zehn Kilometer langen Strecke mit 400 Höhenmetern auf Rang 2 seiner Altersklasse. Letztlich musste er sich nur dem Briten Huw Owen geschlagen geben.



Der zweite Streich folgte tags darauf. Der Veranstalter hatte das Straßenrennen aufgrund des noch schlechteren Wetters auf 70 Kilometer verkürzt – aus Sicherheitsgründen. „Mit 800 Höhenmetern und Steigungen bis zu 27 Prozent war die Strecke trotzdem sehr anspruchsvoll und selektiv“, sagt Steffens, der erneut auf Platz 2 seiner Altersklasse und Rang 6 gesamt fuhr.



Die UCI Granfondo World Championships finden am 4. und 7. August im schottischen Perth und Dundee statt. Erstmals in der Geschichte des Radsportes werden die Weltmeisterschaften aller Radsport-Disziplinen gleichzeitig innerhalb von zehn Tagen in einem Land ausgetragen – vom 4. bis 13. August.