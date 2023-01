Israels Generalkonsulin zu Gast in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Camela Shamir (links) mit OBin Doris Baumgartl im Herkomer Saal des Historischen Rathauses beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Landsberg © Greiner

Landsberg – Es geht um die Geschichte und die Zukunft Landsbergs: Am gestrigen Donnerstag besuchte die israelische Gerenalkonsulin Camela Shamir die Lechstadt – um sowohl eine gemeinsame Erinnerungskultur als auch mögliche wirtschaftliche Kooperationen zu festigen.

Vom Empfang im Festsaal des Historischen Rathauses ausgehend gab es eine Stadtführung mit Besuch im Stadtmuseum, wo Museumsleiterin Sonia Schätz auch das Konzept für die zukünftige Dauerausstellung vorstellte. „Shamir war äußerst interessiert und fragte detailliert nach“, berichtet Schätz. Vor allem die für die Ausstellung geplante Aufarbeitung von Einzelschicksalen habe große Resonanz gefunden. Auch nach dem Landsberger Ehepaar Alois und Maria Elsner als ‚Gerechte unter den Völkern‘ habe sich Shamir erkundigt. Ihre Stellvertreterin Roni Wolf war ebenfalls vom Konzept begeistert. Es sei schön zu sehen, dass es den Willen gebe, die Geschichte dieser Stadt auch gerade an diesem Ort zu erzählen.



Abschließend überreichte OBin Doris Baumgartl (rechts) Generalkonsulin Camela Shamir noch einen Abdruck des Programms des DP-Orchesterkonzertes im November 1945 im Landsberger Stadttheater. © Flügel

Wirtschaftsförderer André Köhn begleitete Shamir zu Rational. „Es ging darum, die Wirtschaftsstruktur in Landsberg vorzustellen und wirtschaftliche Beziehungen zu festigen“, so Köhn. Geschäftsführer Peter Stadelmann habe neben einem Vortrag die Besucher auch durch die Produktion geführt.



Auch das Außenlager des KZ Dachau Kaufering VII habe man besichtigt, berichtet Stadtpressesprecherin Susanne Flügel. Von dort aus ging es zum Kratzerkeller, wo Journalistin Karla Schönebeck einen Abriss über die Geschichte des Gebäudes und über das DP-Lager Landsberg und die im Kratzerkeller gegründete Untergrundorganisation des späteren Kibbuz Lohamei HaGeta‘ot gab (der KREISBOTE berichtete). „Wir bemühen uns auch um eine Kooperation mit dem Kibbuz“, so Schönebeck, „vor allem im Bereich Jugendarbeit“. Ebenso beziehe man das Generalkonsulat in die Planung des Liberation Concerts ein.



Abschließend folgte der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. In der Ansprache betonte Shamir den Wunsch, vor allem die gemeinsame Jugendarbeit auszubauen. In ihrem (englischen) Eintrag dankte sie dem Bekenntnis und dem Engagement (commitment) der Stadt Landsberg, „sich ihrer tragischen Geschichte zu stellen, die Erinnerung an den Holocaust aufrechtzuerhalten und die Kooperation mit Israel für Nachfolgende Generationen zu stärken“ (Übers. durch Redaktion). Geplant sind wohl weitere Besuche: im Mai zur Festwoche anlässlich des Liberation Concerts und des Festaktes zu 75 Jahre Israel sowie im Juli zum Ruethefest.



Camela Shamir ist Generalkonsulin für Bayern, aber auch für Baden-Württemberg, Hessen, das Saarland und Rheinland-Pfalz.