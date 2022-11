IT-Verbund mit Unbekannten lässt Dießen abwarten

Von: Dieter Roettig

Auch wenn der Rechner wieder mal streikt, könnte der geplante IT-Verbund für die Kommunen im Landkreis einige Vorteile bieten. © AllaSerebrina

Dießen – Die Digitalisierung ist in den meisten Tätigkeitsbereichen von Kommunen längst ein unverzichtbarer Bestandteil geworden. Nahezu alle Verwaltungsarbeiten sind ohne Computer nicht mehr denkbar. Problematisch dabei ist der hohe Bedarf an Support, weil Geräte oder Programme immer wieder mal „streiken“. Wenn Techniker nicht sofort zur Stelle sind oder zumindest per Fernwartung das Problem lokalisieren können, ist behördlicher Blackout angesagt. Raschere Hilfe könnte über einen gemeinsamen IT-Verbund von Kreis-Einrichtungen und den Gemeinden des Landkreises erfolgen – und damit auch in der Marktgemeinde.

Im Vordergrund stehen dabei Dienstleistungen rund um Soft- und Hardware sowie sonstige EDV-Leistungen wie Wartung und damit eine deutliche Entlastung der Kommunen. Die Planungen des IT-Verbundes sind inzwischen soweit fortgeschritten, dass man den Gemeinden eine Mitgliedschaft schmackhaft machen kann. Im Rahmen seiner Vorstellungstour durch den Landkreis machte Oberverwaltungsrat Tobias Reinhold vom Landratsamt Station in der Marktgemeinde Dießen.



Im Rat der Marktgemeinde stellte Reinhold die Vorteile eines gemeinsamen IT-Verbundes vor, der als selbständiges Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts agieren soll. Mit vereinheitlichten Leistungspaketen reduziere man die Kosten der Gemeinden, beispielsweise mit Sammelbestellungen von Hard- und Software auf Kauf- oder Mietbasis. Das Leistungsspektrum würde durch die Nutzung von Synergieeffekten zum Beispiel durch ein gemeinsames Rechenzentrum verbessert. Der IT-Verbund werde auch sicherstellen, in einer sich wandelnden Arbeitswelt mit zunehmender Komplexität der IT stets up-to-date zu sein. Aus allen künftig angebotenen Produkten, Prozessen und Services können die Mitgliedsgemeinden ihre individuellen Lösungspakete herauspicken und kombinieren. Sehr entscheidend sei laut Tobias Reinhold aber, dass man leichter kompetentes Personal finden könne, da man sich als selbständiges Kommunalunternehmen nicht an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes halten müsse.



Gemeinderätin Hanni Baur (SPD) fand eine Mitgliedschaft Dießens im IT-Verbund besonders in Hinblick auf die IT-Sicherheit mit Schutz vor Cyber-Angriffen und einem Schwachstellen-Management sehr sinnvoll. Allerdings ohne einen genauen Kostenplan für eine Teilnahme müsse man zunächst passen. Dem schloss sich Bürger­meisterin Sandra Perzul an, die eine Mitgliedschaft speziell in Bezug auf den Schulverband interessant findet.



Start im Januar



Tobias Reinhold sagte zu, in spätestens vier Wochen ein verbindliches Zahlenwerk vorlegen zu können. Schließlich wolle man bereits am 1. Januar kommenden Jahres offiziell mit dem IT-Verbund starten, unabhängig von der Zahl der festen Teilnehmer bis dahin. Aktuell fänden bereits Vorstellungsgespräche mit künftigen Mitarbeitern inklusive einer Geschäftsführung statt. Zunächst soll das neue Kommunalunternehmen im Gebäude des Landsberger Landratsamtes untergebracht werden, auf lange Sicht aber in eigenen Räumlichkeiten.



Die Problematik in der Startphase ist, dass viele Landkreisgemeinden wie auch Dießen noch laufende Verträge mit eigenen IT-Dienstleistern haben. Schließlich mussten sich die Kommunen bislang stets selbst um das Thema Digitalisierung kümmern.