Landsberger Jägerverband: Drohnenteam hilft bei Kitzsuche vor der Mahd

Kitzrettung aus der Luft

Von Sabine Fleischer schließen

Die Frühjahrsmahd steht vor der Tür und damit auch die heiße Einsatzzeit für die Kitzretter im Landkreis. Mit Drohnen wollen Jäger, Landwirte und Tierschützer den Reh-Nachwuchs vor dem Mähtod bewahren.

Landkreis – Bald rattern die Mähmaschinen zum ersten Mal dieses Jahr über die Wiesen zwischen Lech und Ammersee. Problematisch für Rehkitze, da die Setzzeit des Rehwildes auch in diese Zeit fällt: Im Mai versteckt die Geiß ihren Nachwuchs die ersten Wochen im dichten Gras, perfekt getarnt. Die Deutsche Wildtier Stiftung geht auf ihrer Webseite im Durchschnitt von vier getöteten Rehkitzen auf 100 Hektar Grünland aus. In Deutschland wären es nach dieser Berechnung rund 92.000 Kitze, die vom Mähtod auf rund 2,3 Millionen Hektar Fläche betroffen sind.



Eine konservative Schätzung, die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Es gibt keine offiziellen Zahlen darüber, wie viele tatsächlich vermäht werden. Anstatt bei Gefahr oder vor dem Mähwerk wegzulaufen, duckt sich das Kitz und rührt sich nicht mehr oder springt erst auf, wenn es zu spät ist. Oft werden den Jungtieren die Läufe abgeschnitten; es verblutet jämmerlich. Der Landwirt bemerkt das erst später und kann nicht mehr helfen. Man kann einen Meter bei der Vorab-Suche daran vorbeilaufen, ohne Klein-Bambi zu bemerken. Drohnen allerdings ‚sehen‘ die Wärme der Kleinen und machen die Suche erfolgreicher. Christopher Veit, Organisator des Drohnenwesen beim Jägerverein Landsberg, erklärt: „Der Einsatz von Drohnen ist die effektivste Art, Kitze vor dem Mähtod zu retten. Am besten funktionieren die hochsensiblen Wärmebildkameras in den frühen Morgenstunden, wenn der Boden und die Vegetation noch kühl sind. Dann ‚leuchten‘ die Jungtiere gut heraus.“



Vier Drohnen – Wert einer Drohne plus Ausrüstung bis zu 7.000 Euro, zu 50 Prozent förderbar – setze der Jägerverein heuer für die Frühjahrsmahd im Landkreis ein, geflogen von mehreren Teams mit jeweils einem Piloten und Copiloten in enger Koordination mit den Landwirten und Revierpächtern. Zehn Drohnen-Piloten habe der Jägerverein ausgebildet. Dazu kommen noch mehrere ‚Läufer‘, also Helfer, die die georteten Kitze aus der Wiese tragen. „Letztes Jahr hatten wir mit zwei Drohnen 39 Einsätze. Pro Einsatz wurden eine bis fünf Flächen abgesucht“, erzählt Veit. Das Problem: Da viele Flächen im Landkreis in wenigen Tagen oft gleichzeitig gemäht werden, müsse sorgfältig priorisiert und organisiert werden. Informiert über den Mähzeitpunkt werde das Drohnen-Team mal von Jagdpächtern, mal von Landwirten, naturgegeben oft sehr kurzfristig. Johann Drexl, Bauernverbandssprecher im Landkreis, begrüßt diese Art der Kitzsuche sehr und betont die Bereitschaft der Landwirte, das Verfahren zu unterstützen.



Je geringer der Zeitabstand zwischen Suche und Mahd, desto besser, am besten ein paar Stunden bis einen Tag davor. Meistens frühmorgens ab 4 Uhr wird dann in 30 bis 50 Meter Höhe die Wiese systematisch mit drei Meter pro Sekunde abgeflogen, die Wärmebildkamera in Richtung Boden gerichtet. Pflanzen und Boden werden in Grün- und Blautönen dargestellt, Warmblüter in Rot. Selbst ein sich duckendes Rehkitz ist als roter Punkt in einer blau-grünen Fläche zu erkennen. Die Drohne wird an dieser Stelle in der Höhe gestoppt, damit eine weitere Person das Rehkitz mit Grasbüscheln (Schutz vor menschlicher Witterung) aus der Fläche tragen und am Wiesenrand ablegen kann.



Probeflug

Damit die Suche möglichst effizient klappt, wird geübt und Probe geflogen, wie vor kurzem auf einem Wiesenstück bei Finning. Ein Dutzend ‚Kitzretter‘ hatte sich hier eingefunden, um sich fit zu machen. Die Bedienung der Drohnen ist nicht so leicht, wie man es sich vorstellt, und mit viel Software-Wissen und Fingerspitzengefühl verbunden. Das Fluggebiet wird vorher hochgeladen; die Drohne fliegt dann nach der berechneten Route die Wiese ab. Bei geringem Akku-Stand fliegt sie automatisch zurück zum Ausgangspunkt. Wind, Krähenvögel und Software-Macken machen ein manuelles Eingreifen öfters nötig.



Neben der Kitzrettung werden Drohnen auch für den Schutz bedrohter Bodenbrüter eingesetzt, zum Beispiel um Kiebitz-Gelege zu lokalisieren und damit beim Mähen auszusparen. Neue ehrenamtliche Helfer sind im Drohnen-Team gerne willkommen. Mehr Informationen unter www.jagd-landsberg.de/drohnen oder Telefon 0176/23282132.