Bezirksliga: Unentschieden für Jahn Landsberg und VfL Denklingen

Von: Thomas Ernstberger

Keine Chance für Wölfe-Keeper Ali Boraze: Christoph Schmitt (Nr. 5) trifft zum 1:1. © Ernstberger

Landsberg/Denklingen – Teilerfolge für Jahn Landsberg und den VfL Denklingen. Die beiden Landkreis-Bezirksligisten mussten sich am Wochenende mit Unentschieden begnügen.

Aufsteiger FT Jahn Landsberg trotzte dem bislang ungeschlagenen Ex-Bayernligisten BCF Wolfratshausen ein 1:1 ab, ist aktuell toller Dritter. Schon nach 19 Minuten lagen die Jahnler hinten: Elfmeter nach einem Zweikampf von Rechtsverteidiger Joris Schmucker, der starke BCF-Stürmer Mustafa Kantar, der elf Minuten später verletzt ausgewechselt wurde, ließ Torwart Pascal Stroehl keine Chance. Das 0:1. Feldvorteile für die Landsberger bis zur Pause, doch einige Chancen zum Ausgleich wurden vergeben.



In der zweiten Halbzeit folgte ein nicht unbedingt schön anzuschauender, aber hart umkämpfter Regenfight, in dem Ralf Mätz in der 62. Minute nach einem Freistoß von Florian Wilhelm in Überzahl (Zehnminuten-Strafe für Marko Ivic nach Foul an Wilhelm) das 1:1 gelang.



Riesen-Hektik und eine Reihe von Platzverweisen dann in der in der Schlussphase. Erst Rot für „Wölfe“-Trainer Tarkan Demir, der nach einer Abseitsentscheidung gegen Wolfratshausen seinen Regenschirm Richtung Schiedsrichter warf (82.). Dann Gelb-Rot für den gelb-vorbelasteten FTler Joris Schmucker nach zu hartem Einsteigen (87.). Ein paar Minuten später verpasste Fatih Kocyigit Yannik Hübner einen Kopfstoß á la Zinedine Zidane und flog ebenfalls mit der Ampelkarte vom Platz (90+4). Schlusspunkt: Gelb-Rot für den Co-Trainer der Gäste nach ständigem Reklamieren. Mit dem letztlich leistungsgerechten Unentschieden bleiben die Landsberger in der Bezirksliga auf eigenem Platz unbesiegt.



Trotzdem zufrieden

Trainer Armin Sanktjohanser, der sich in der 68. Minute selbst einwechselte: „Es tut mir leid für die Jungs, dass sie ihre gute Leistung nicht mit drei Punkten belohnen konnten. Aus Trainersicht bin ich aber vollkommen zufrieden. Es waren viele Aktionen dabei, auf welche wir aufbauen. Ich bleib dabei: Auch wenn es ein Ergebnissport ist, wenn es um die Entwicklung der Mannschaft geht, spielt das Ergebnis nicht immer eine Rolle.“



Kollege Markus Ansorge vom VfL Denklingen fehlten nur Sekunden zum dritten Sieg in Folge. Der SV Aubing glich erst in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand aus. Nach der Führung der dominanten, spielstarken Gäste durch Daniel Koch (36.) sorgten Christoph Schmitt (39.) und Kapitän Armin Sporer (51.) im strömenden Regen für die 2:1-Führung des VfL. Aber es reichte in Überzahl (Gelb-Rot für Aldin Bajramovic/77.) nicht zu drei Punkten. „Schade, weil’s in der Nachspielzeit war. Aber der Ausgleich war verdient“, gab Trainer Ansorge zu. „Meine Jungs wollen und versuchen alles, aber es fehlt zur Zeit ein bisschen die Leichtigkeit.“



Auswärtsspiele

Am kommenden Sonntag müssen beide Landkreis-Teams auswärts antreten: Jahn spielt um 14 Uhr bei Tabellenführer Raisting (am Samstag Spielabbruch in Habach), Denklingen um 14.30 Uhr bei Kellerkind SpVgg Haidhausen (zuletzt 2:4 in Murnau).