Jahresausklang nach Maß für Kauferinger Red Hocks

Über 300 Zuschauer waren am Samstag mit dabei: Mit einem 8:4 haben die Red Hocks den FC Stern München aus dem Pokal gekegelt. Bester Spieler mit drei Torbeteiligungen war Lauris Stiprais (3. v. links). © Billes

Kaufering – Einen Jahresausklang nach Maß feierten am Samstag die Bundesligafloorballer der Red Hocks Kaufering. Im Pokalachtelfinale empfingen sie zum bayerischen Derby den FC Stern München, der bravourös dagegenhielt. Am Ende behielten die Red Hocks vor über 300 Zuschauern (Saisonrekord!) die Oberhand und sind damit nur noch einen Schritt vom Final4, dem Finalturnier in Berlin, entfernt.

Der aktuellen Krankheitswelle sowie einigen Verletzungen war es geschuldet, dass Trainer Markus Heinzelmann seinen Kader etwas umbauen musste. Mit Gregor Denks feierte ein Nachwuchsspieler sein Debüt im Bundesligateam und auch auf der Bank nahmen ein paar Jung­spunde Platz. Weitere Debüts blieben allerdings aus, denn wie im Vorfeld erwartet, ging es gegen den starken Zweitligisten schon früh eng zur Sache: Luis Rüger stibitzte bereits im ersten Wechsel einem Verteidiger den Ball aus der Kelle und schoss die Gäste nach 28 Sekunden in Führung. Auch danach zeigte sich der Zweitligist giftig in den Zweikämpfen und eine reife Spielanlage. Doch in punc­to Effektivität hatten die Red Hocks die Nase stets vorn: Obwohl Stern im Anfangsdrittel mehr und auch qualitativ bessere Chancen hatte, ging´s mit einer knappen 3:2-Führung für Kaufering in die Drittelpause: Nach einem Eigentor zum 1:1 sorgte Lauris Stiprais per Direktabnahme (11.) für den Ausgleich. Moritz Leonhardt, aus der Jugend des FC Stern München, schoss die Red Hocks nach gut einer Viertelstunde erstmals in Führung.



Ab dem zweiten Drittel nahmen die Red Hocks das Heft mehr in die Hand und den Kampf besser an. Die talentierte Stern-Offensive kam punktuell zu Chancen, aber spielerisches Übergewicht hatten die Kauferinger. Nach einem Ballgewinn im eigenen Drittel spielte Marco Tobisch einen Doppelpass mit Moritz Leonhardt und erhöhte auf 4:2, Lauris Stiprais nach einem schnellen Konter im Powerplay legte das 5:2 nach und sorgte für eine komfortable Führung –mit Bestand: Sobald Stern herankam, gaben die Red Hocks Antwort. So ging es mit einem 6:3 in die zweite Drittelpause.



Im Schlussabschnitt keimte kurz Hoffnung für die Isarstädter, als Bastian Zölzer auf 4:6 verkürzte. Doch die von den Münchenern erhoffte Wende blieb aus: Tobisch setzte zum Sololauf an und traf zum 7:4. Danach spielten die Red Hocks Angriffe selten konsequent zu Ende – ebenso wie Stern München, bei denen jetzt auch das Pech mitspielte: Eine Reihe von Schüssen landete am Pfosten. So blieb dem Zweitligisten nur, den Torhüter vom Feld zu nehmen, um weitere Tore zu erzwingen. Das nutzte Benedikt Richardon mit dem 8:4 ins leere Tor.



„Das war heute nicht immer schön gespielt, aber die Derby-Atmosphäre auf dem Feld und der Tribüne war gigantisch. Das war alles in allem ein Jahresabschluss, wie wir ihn uns erhofft haben“, erklärte Verteidiger Tobisch nach dem Spiel. Den Red Hocks fehlt nun nur noch ein Sieg, um ins Final4 einzuziehen. Das Finalturnier der besten Vier findet im Frühjahr in Berlin statt und gilt als größtes der deutschen Floorballszene.



Bis es soweit ist, geht es für die Kauferinger in den Weihnachtsurlaub, ehe am 7. Januar die Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Schenefeld weitergeht.