Jahresausstellung des Landsberger Kunstvereins in der Säulenhalle

Von: Susanne Greiner

Landsberger Kunstverein in der Säulenhalle: Noch bis zum 25. Juni ist die Jahresausstellung zu sehen. © ks

Landsberg – Geometrisch aufgegliedert, weiche Farben: Das Bild der Pflugfabrik von Rudolf Bille, aktuell bei der jurierten Jahresausstellung des Landsberger Kunstvereins in der Säulenhalle zu sehen, lässt frühere Zeiten lebendig werden. Das Gebäude ist schon lange weg, aber Billes Bild ist aktuell: „Da tropft die Farbe noch“, sagt der Kunstvereinsvorsitzende. Auch die anderen 15 Vereinsmitglieder zeigen aktuelle Werke – noch bis zum 25. Juni.

Erst letztes Jahr hat der Kunstverein sein Zehnjähriges gefeiert. Und auch schon heuer waren die aktuell 22 Mitglieder in diversen Ausstellungen zu sehen. „Wir waren auch gemeinsam bei der Art Karlsruhe“, erzählt Bille. Und dort habe man gesehen: Das Gegenständliche kommt wieder. Was sich in der Säulenhalle teilweise widerspiegelt: Einige, auch neue Vereinsmitglieder wie Monica Gayer, arbeiten gegenständlich – bei Gayer lösen sich die Formen allerdings im Hintergrund auf: Der Schwan scheint Federn in Wasser und Luft zu lassen, Baumkronen verwischen mit der stürmischen Luft. Ganz gegenständlich arbeitet Rike Brysch – diesmal nicht mit Kühen, sondern unter anderem Schmetterlingen.

Corinne Haberls Hinterglasmalereien sind nicht im eigentlich Sinn gegenständlich. Die Arbeiten zeigen eine Art Äste und Verästelungen, an japanische Kunst erinnernd, changierend in den Farben Rot und Grün. Arbeiten, die scheinbar ins Mikroskopische gehen, wie die Titel nahelegen: „Chorea major“ ist der Name der als „Huntington‘s disease“ früher auch als „Veitstanz“ bekannten Krankheit, die Nerven im Gehirn schädigt und unter andrem unkoordinierte Bewegungen zur Folge hat – die in Haberls Bildern zurück zu einer gewissen Ordnung finden.

Gegenständlich sind auch die vier Skulpturen von Eva Radek: beispielsweise die ‚erdgebrannte‘ und dadurch wie Marmor wirkende dreifarbige Keramik „Superwoman“, eine über einen Meter hohe Ganzkörperskulptur. Oder der kleine, entzückende Rakubrand „Wonneproppen“: fast ein Buddha, der zufrieden die gesamte Ausstellung zu überblicken scheint.