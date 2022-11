Die neuen „Jungen“ der Landsberger Künstlergilde

Von: Susanne Greiner

Teilen

Auch Vincent Göhlichs Arbeiten sind bei der Jahresausstellung der Künstlergilde noch bis zum 20. November zu sehen. © Greiner

Landsberg – Bilder auf Sichtbeton in einen Schulflur zu hängen, ist immer ein Wagnis. Während sich die einen aufgrund ihrer Farbigkeit und Stilrichtung perfekt einfügen, wirken andere deplatziert – was bei den Jahresausstellungen der Künstlergilde Landsberg in den Beruflichen Schulen aber auch oft einen besonderen Reiz ergibt. Bei der aktuellen 86. Jahresausstellung passen vor allem die Arbeiten der „Jungen“ zum frühen 80er-Jahre-Design der Schule. Aufgrund der im Verhältnis wenigen Exponate – 88 von 40 Kunstschaffenden – verlieren sich die Arbeiten aber teilweise im großen Raum.

Dass heuer eher wenige Kunstschaffende teilnehmen – manche hätten Angst, manche wollten nicht ausstellen – , sieht Gildevorsitzender Axel Flörke als eines der Probleme, die Kunstvereinen in den letzten beiden Jahren zu schaffen gemacht haben. Andere Probleme gibt es schon länger, wie Flörke mit Zitaten aus den 50er, 60er und 80er Jahren in seiner Eröffnungsrede deutlich macht. Ein Evergreen-Problem: Zu wenige kaufen Kunst. Weshalb Flörke an die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler den Appell richtete, eventuell doch zwischen Unternehmen und Kunstschaffenden zu vermitteln. Und auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu animieren, Kunst für den kommunalen Bereich zu erwerben.



Ein anderes Problem: die Überalterung. Weshalb Flörke gerne auf das Angebot von Schulleiterin Marion Rüller eingehen will, mit den Jugendlichen aus dem FOS-Fachbereich Gestaltung zukünftig zu kooperieren. Schon jetzt habe man die Gilde für jüngere Künstler geöffnet: Alle unter 25-Jährigen dürfen ausstellen, werden nicht ausjuriert wie manch anderer Bewerber und müssen auch keinen Mitgliedsbeitrag zahlen. Zu sehen sind die Arbeiten dieser „Jungen“ im hinteren Teil: Vincent Göhlichs Sprayarbeiten, die Graffiti-Künstler bei der Arbeit zeigen. Oder auch Janik Metzger, dessen „Growing up“ Jugendliche in einem verfremdeten Landsberg abbildet – mit Blumenstrauß- oder Pflanzenköpfen. Katharina Geyer stellt farbstarke Aquarelle aus, die Motive dabei Stadt und Landschaft.



Auch unter den „Großen“ gibt es Neue: Susanne Rieder arbeitet realistische Meerestiere in abstrahierte Umgebungen ein: eine Schildkröte in grafisch aufgelösten Korallen, ein Tintenfisch auf flächig-changierendes Rostrot. Renate Bardohns Fotografien zeigen Schneematsch im Großformat, die Gischt des Lechs oder Steinstrukturen – farblich und in der Bildkomposition ungemein ästhetisch. Oskar Imhof stellt gleich zwei Bäume in seinen „Bolero“: die Rinde eines Apfelbaums als Umhang für das Innere einer Eiche, grob in menschliche Form geschnitzt.



Die 86. Gildeausstellung ist die erste, die die neue Schulleiterin Rüller als ‚Hausherrin‘ willkommen heißen darf – ein Event, der „unser Schulhaus belebt“, sagt sie in ihrer Begrüßungsrede. Seit 1987 hat die Gilde in den Beruflichen Schulen ein Zuhause für ihre Jahresausstellung gefunden. Die Gilde selbst ist hingegen schon 88 Jahre alt. In ihrer Satzung damals sei vermerkt worden, dass die Gilde den Künstlern, der Stadt und der Allgemeinheit dienen wolle, erzählt Flörke bei der Eröffnung – auch für ihn als noch neuen Vorsitzenden ist es die erste Jahresausstellung. Das „Dienen“ passe vielleicht nicht mehr so ganz, so Flörke. Aber dennoch, Kunst solle die Allgemeinheit erfreuen und berühren. Aber der Vorsitzende warnt auch: Es gebe in der Region vielleicht zu viele Ausstellungen, nicht umsonst sehe er oft die selben Besucher. Übersättigung drohe. Vielleicht sei weniger letztendlich mehr.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 14 bis 17.30 Uhr.