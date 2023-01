Ehrungen und Beförderungen

Die für uns durchs Feuer gehen

Von: Sabine Fleischer

Im August 2022 löschten die Feuerwehren Landsberg, Ellighofen und Erpfting einen Vegetationsbrand und verhinderten Schlimmeres. © FFW Landsberg

Landsberg – Die 112 weist den Weg: Für den Notruf stehen in der Lechstadt momentan 112 aktive Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bereit. Auf der Jahreshauptversammlung 2023 hat der Feuerwehrverein Landsberg das vergangene Jahr Revue passieren lassen und Kameraden geehrt. Insgesamt 428-mal rückten die Feuerwehrler 2022 aus – ein Trend nach oben.

„Noch nicht wie vor Corona, aber immerhin wieder im normalen Übungsrhythmus und mit Rückblick auf eine Einsatztätigkeit 2022 fast wie vor der Pandemie“: So begrüßte der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Landsberg Robert Peez rund 100 Personen zur Jahreshauptversammlung, darunter Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Bürgermeister Moritz Hartmann, diverse Stadträte, den BRK-Geschäftsstellenleiter Landsberg Andreas Lehner sowie Vertreter der Kreisbrandinspektion.



Dass 2022 ereignisreich war, zeigte ein Jahresrückblick von Kommandant Markus Obermayer. Anfangs noch geprägt durch Planspiele und virtuelle Übungen, wurden die 112 Aktiven „aus dem Dornröschenschlaf geweckt“. Zu 175 Bränden und Alarmierungen über Brandmeldeanlagen rückten die Kameraden aus, 210-mal leisteten sie technische Hilfe bei Unfällen, Sturmschäden und Personensuche oder -rettung, dazwischen zahlreiche Lehrgänge, Sonderübungen und Prüfungen. 4.600 Stunden im Einsatz und mehr als doppelt so lang bei Übung und Unterricht – insgesamt 14.306 Stunden im Dienst. „Oder 16 Arbeitstage, die hier jeder Kamerad ehrenamtlich leistet,“ betont Obermayer und bedankte sich für das „starke Engagement“: „Ihr habt nicht nur mitgemacht, sondern Euch mit vielen Ideen eingebracht.“



Flankiert wurden die Einsätze durch Veranstaltungen wie das Johannisfeuer, die Wasserprojektion auf der Wiesn, beim Veits- und Töpfermarkt, das Dampflok-Auftanken beim Eisenbahnjubiläum und natürlich der Feuerwehr-Erlebnistag. Im März wurden die Landsberger zudem nach München beordert, um zwei Tage lang die Aufnahme und Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen zu unterstützen.



Neu dazugekommen in 2022 ist eine geschulte Drohnen­einheit mit Wärmebildkamera zum Aufspüren von Brandnestern oder zur Personensuche. Und mit der neuen Drehleiter, dem Austausch der Hallentore, einer neuen Kompakt-Schlauchwaschanlage und digitalen Pagern werde man für 2023/24 noch besser gerüstet sein, so Obermayer. Lediglich bei der Behelfswache Landsberg Ost müsse es dringend vorangehen, appellierte er an den Stadtrat.



Erfreulich sei die erfolgreiche Jugendarbeit, sagte Fachbereichsleiter Richard Wegele. Mit elf Neuzugängen, Austritten und Wechseln gebe es momentan 16 Anwärter. Zum ersten Mal wurde 2022 ein Jugendsprecher gewählt. Über 1.300 Stunden kamen bei Aktionen wie dem Erlebnistag, dem Ausflug in die FW-Erlebniswelt nach Augsburg oder die 24h-Übung zusammen. Dreimal wurde die Jugendleistungsprüfung in Bronze abgelegt, viermal die Basisprüfung in der Modularen Truppaus­bildung. Für die Jugendarbeit wurden die Jugendwarte Theresa Lichtenstern und Markus Riegg mit der silbernen Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Oberbayern ausgezeichnet.



Großes Lob für „Ihre unbezahlbare Arbeit mit viel Herzblut und Talenten“ erhielten die Feuerwehrler von OBin Baumgartl. „Sie gehen für uns durchs Feuer.“ Ihr Dank gelte auch den Familien, die „die 24/7-Hilfe mittragen.“ Auch Kreisbrandinspektor Bernhard Glatz aus Igling lobte die „1A-Qualitiät“. Egal, wann man rufe, „Landsberg unterstützt immer“. Das bestätigte auch Lehner: Die fast tägliche Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst sei „schnell und kompetent“.



Nach der Wahl von Schriftführer und Kassenprüfer sowie den Ehrungen verabschiedete Peez die Zuhörer mit einem Zuckerl und einer Ankündigung, die Stille hervorrief. Die neue Homepage ist ab sofort online – und 2024 wird der Staffelstab übergeben. Er und sein Stellvertreter Hendrik Vockamm werden den Vorsitz im Verein abgeben.

Ehrungen und Beförderungen

Ehrungen für aktive Dienstzeit mit dem Ehrentaler der Stadt Landsberg: Annika Helmberger (10 Jahre), Ulrike Freiberger (20), Manfred Mayr (20), Mario Novy (20).



Ehrungen mit der silbernen Nadel Jugendfeuerwehr Oberbayern: Theresa Lichtenstern, Markus Riegg.



Ernennung Vereins-Ehrenmitglied: Franz Geier.

Ernennung Vereins-Ehrenvorstand: Walter Eberl.

Jugendleistungsprüfung Bronze: Florian Dusch, Vincent Stawinoga, Lukas Kößler.



Beförderung Feuerwehrmann: Paul Faber, Daniel Jung, Jan Reimer, Tobias Meixner.



Beförderung Oberfeuerwehrmann: Alica Helmberger, Corbinian Kehmer, Markus Maier.



Beförderung Hauptfeuerwehrmann: Christian Krämer, Marc Leupolt, Stefan Richter, Florian Weiß.



Beförderung Oberlöschmeister: Richard Wegele.



Beförderung Brandmeister: Markus Baier, Volkmar Mühlberger, Markus Riegg.



Neu-Aufnahmen: Baumgartner Agnes, Bräuer Elias, Fischbach Richard, Hannemann Rico, Karimi Alireza, Maier Julia, Mühlbauer Jonathan, Mühlberger Hanna, Puchner Marius, Rauch Antonius, Santa Andreas, Strempel Ben, Witecki Patryk, Zerbe Nicolai, Zibell Amelie.