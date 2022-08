Lange Historie

Jahrestag: Uttings Kirche in Flammen

Von: Dieter Roettig

Teilen

Entsetzt: Das Pfarrer-Ehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt vor der abgebrannten Kirche 2021 © Roettig

Utting – Heute um 2 Uhr hat sich der Großbrand der Evangelischen Christuskirche an der Laibnerstraße zum ersten Mal geehrt. Er wurde von einem Zeitungsausträger entdeckt und gemeldet. Als nach wenigen Minuten die Uttinger Feuerwehr eintraf, stand die östliche Kirchenfassade bereits im Vollbrand.

Unter der Regie von Florian Hoffmann, Uttings Feuerwehrkommandant und Bürgermeister, waren rund 100 Einsatzkräfte am Werk, darunter Helfer von den Nachbarfeuerwehren aus Schondorf, Greifenberg, Dießen und Finning. Gemeinsam gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Gemeindezentrum zu ver­hindern. Aber das fast 100 Jahre alte im Stil skandinavischer Holzknüppel-Kirchen erbaute Gotteshaus war nicht mehr zu retten. Die Schallluken des Glockenturms hatten eine Sogwirkung wie bei einem Kamin erzeugt und den Brand beschleunigt; dessen Ursache ist bis heute nicht geklärt.



Als das Pfarrer-Ehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt aus ihrem jäh abgebrochenen Gardasee-Urlaub an der Uttinger Kirche eintraf, bot sich ihnen ein trauriges Bild der Verwüstung: verbranntes und angekohltes Holz und Mobiliar, Trümmer, Scherben, Asche und sogar die geschmolzenen Orgelpfeifen aus Zinn.



Wegen akuter Einsturzgefahr wurde das Areal sofort mit einem Bauzaun samt Polizei-Absperrband abgeriegelt. Nur die Brandfahnder durften auf das Gelände. Bei allem Entsetzen über das Unglück war Pfarrerin Eberhardt froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Inzwischen wurde die Brand­ruine abgebrochen und das von den Rettungsarbeiten in Mitleidenschaft gezogene Gemeinde­zentrum saniert. Nur noch die alte Bodenplatte und die geborgene Zwiebelspitze des Kirchturms erinnern an das geliebte Zentrum der Evangelischen Kirchengemeinde von Utting und dem Ammersee-West­ufer.



Zum Jahrestag haben sich die Pfarrer Alexandra und Jochen Eberhardt etwas besonderes ausgedacht. Im Rahmen einer „Andacht to go“ werden vom 25. bis 28. August zwischen der Bodenplatte und dem Eingang zum Gemeindezentrum Erinnerungen aufgebaut: Bilder vor, während und nach dem Brand, Bibeltexte aus dem Hoffnungsgottesdienst, einer Gebetswand zum Beschreiben mit eigenen Botschaften sowie einem Ausblick auf den Wiederaufbau der Christuskirche. Außerdem liegt ein Kondolenzordner aus, der gefüllt ist mit Briefen und E-Mail-Ausdrucken nach der Feuerkatastrophe.



Über die Welle der spontanen Hilfsbereitschaft und Spenden ist Pfarrerin Eberhardt immer noch gerührt. So initiierte das Ehepaar Irene und Peter Bauer eine ungewöhnliche Spendenaktion. Aus dem geschmolzenen Zinn der Orgelpfeifen fertig­ten sie Mini-Christuskirchen, deren Verkaufserlös komplett in den Etat für den Wiederaufbau fließt. Peter Bauer hatte rund 30 Kilo­gramm Zinn aus den Abfallcontainern gerettet, dazu noch angekokeltes Holz aus der Bauruine für die Fundamente.



Zum bevorstehenden Jahrestag plant Regionalbischof Christian Kopp einen oberbayernweiten Spenden- und Solidaritätsaufruf bei allen Evangelischen Kirchengemeinden für den Aufbau der neuen Christuskirche.



Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Nach intensiven Verhandlungen mit den Versicherungen und dem Baureferat der Evangelischen Landeskirche hat man sich auch auf eine neue Bodenplatte geeinigt. Der Neubau der Christuskirche wird bei rund zwei Millionen Euro liegen. Darin nicht enthalten sind das Inventar inklusive Orgel, Altar, Taufstein, Bestuhlung und Glocken aus Bronze.



Lange Historie



Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war nur ein verhältnismäßig geringer Anteil der Uttinger Bevölkerung evangelisch. Erst 1927 erhielt der „Evangelische Verein Utting“ in der Laibner Straße einen Betsaal in der bei uns seltenen Holzknüppelbauweise, aber noch ohne Glockenturm. Im hinteren Teil gab es einen kleinen Gemeinde­raum, in dem Kindergottesdienste, Bibelstunden und Chorproben stattfanden. Vier Jahre später wurde der Betsaal mit einem Turm für drei Glocken erweitert, mauserte sich also nach landläufigen Maßstäben zu einer richtigen Kirche.



In den folgenden 50 Jahren veränderte sich das Gesicht der Kirche nur geringfügig. Wegen der wachsenden Mitgliederzahl musste ein Gemeindezentrum angebaut werden. Zwischen 1987 und 1990 wurde das Gottes­haus renoviert und bekam den Namen „Christuskirche“. Die Kirchenbänke hat man dabei entfernt und Stühle angeschafft, um auch andere Veranstaltungen durchführen zu können. Wie Ausstellungen, klassische Konzerte oder sogar einen Poetry-­Slam-Wettbewerb. Am 10. Juni 2027 hätte die Christuskirche ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert.