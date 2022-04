Vorurteil im Kopf

Vielfalt und der Blick über den Tellerrand

Von: Susanne Greiner

Janis McDavid, 1991 geboren, hält Vorträge und bereist die Welt. Zum Beispiel den Kilimandscharo, den er von seinen Freunden im Rucksack getragen, gemeistert hat. © SVEN HASSE

Landkreis – „Einschulung. Gleichzeitig die beste Schule, sich zu behaupten und mit anderen zu messen. Manche Kinder hatten rote Haare, andere braune, ich blonde - und noch ein paar andere Merkmale.“ Das schreibt Janis McDavid in seinem Blog. Eines dieser anderen Merkmale: Er wurde ohne Arme und Beine geboren. Inzwischen ist der 1991 geborene Mann weltbekannt. Nicht nur durch seine zwei Bücher, er ist auch für UNICEF in Sachen Inklusion und Diversity unterwegs und hält Vorträge. Zum Beispiel am Donnerstag, 5. Mai, um 19 Uhr im Denklinger Bürger- und Vereinezen­trum, auf Einladung der Koordinationsstelle Inklusion des Landratsamtes.

Inklusion ist für den 30-Jährigen lebensbestimmend. Er – Vegetarier, Rollstuhlfahrer, schwul – fühle sich manchmal fast wie die personifizierte Randgruppe, schreibt McDavid in seinem Blog. Der Hamburger ohne Gliedmaßen bereist die Welt, er war in Peru oder auch auf dem Kilimandscharo, unterwegs alleine mit seinem Auto, oft auch mit Hilfe Freunden – und im Rucksack auf deren Rücken. McDavid spricht vor Parlamenten oder auch in Unternehmen – und muss immer wieder die Erfahrung machen, dass es „mehr Scheinagility als Seinagility“ gibt: Vielfalt gebe es am ehesten in den Kantinen, auch wenn der Veggie-Tag schon „auf dem Schafott der Veränderungs-Paniker“ gelandet sei. Und das flexibelste in Meetings der meist weißen, nicht-behinderten Männer sei der „Stretchanteil im Anzugsstoff“.



Früher, nachdem er mit acht Jahren realisierte, wie anders er als andere Kinder ist, habe er sich seines Körpers geschämt, erzählt McDavid in einem Interview. Zukunftsängste hätten ihn nahezu gelähmt. Vor allem, da er anfangs mit Prothesen versuchte, sich fortzubewegen – was gründlich schief ging. Mit 17 Jahren sei er an einem Tiefpunkt angelangt, sagt er, auch wenn er in der Schule gut war und viele Freunde hatte. Was fehlte, war die Akzeptanz des eigenen Körpers. Die habe er erst mit viel mentaler Arbeit erreicht – ein Prozess, der immer noch nicht abgeschlossen sei.



Vorurteil im Kopf



Deshalb fühlt er sich in seinem Auto auch am wohlsten, wie er im Interview zugibt: „Wenn man mit Rollstuhl unterwegs ist, nehmen Menschen immer Rücksicht. Sie haben immer bestimmte Bilder, Vorurteile im Kopf, ganz egal, in welchen Kreisen man sich bewegt.“ Die meisten Menschen könnten ‚Rollstuhl‘ eben nicht mit ‚Erfolg‘ oder, Lebensfreude‘ verbinden. Im Auto sei der einzige Ort, an dem man nicht sehe, dass er eine Behinderung habe, sagt der 30-Jährige. Und deshalb sei das Auto eben der einzige Ort, wo er gleichberechtigt behandelt werde – und zwar genau und nur seinem Verhalten entsprechend: „Benehme ich mich wie ein Arsch, werde ich auch so behandelt.“ Denn was sich McDavid und jeder Mensch mit Behinderung wünscht ist, auf Augenhöhe behandelt zu werden. Mitleid sei Hierarchie.



Am Donnerstag, 5. Mai, wird Janis McDavis um 19 Uhr im Bürger- und Vereinezentrum in Denklingen sprechen. Der Titel seines Vortrags: „Mach Unmögliches möglich!“ Karten für zehn Euro gibt es entweder per E-Mail über inklusion@LRA-LL.bayern.de oder per Telefon unter 08191/129-1274.