Jazzimpro auf dem Alphorn: »Auf Tour – Z‘Fuaß« in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Der Regisseur von „Auf Tour – Z‘Fuaß“ Walter Steffen, zuhause am Starnberger See, bei der Sonntagsmatinee im Olympia Filmtheater. Begleitet hat der die Musiker Matthias Schriefl und Johannes Bär auf ihrer Musiktour nicht persönlich. Aber sein ‚Kameraauge‘ Michael Baumgartner war natürlich mit dabei. © ks

Landsberg – Es gibt Filme, die sind rosa: Sie dauern gefühlt zehn Minuten, man lacht, ist zutiefst gerührt. Und beim Abspann hätte man gerne mehr: mehr von diesem „Auf Tour – Z’Fuaß“, dem Wander-Road-Musik-Irgendwie-Film von Walter Steffen und Michael Baumgartner. Der Film begleitet die beiden Musiker Matthias Schriefl und Johannes Bär mit Schnittmenge Jazz und vielem mehr auf ihrer Wanderung von Alpe zu Alpe, mit Konzerten, ohne Kommerz. Ein Film über die Natur. Über die Musik. Und über das große Ganze. Zur Sonntagsmatinee gab‘s den Film im Olympia Filmtheater – mit Walter Steffen.

Eine „Lausbubenidee“ nennt Schriefl die Wandertour von Andelsbuch im Bregenzer Wald – Bärs Geburtsort – ins allgäuerische Maria Rain, Schriefls Wiege. Wer von beiden sie hatte, da sind sich weder er noch Bär wirklich sicher. Corona, keine Konzerte, Musik, und damit Freiheit in den Bergen waren die äußeren Gründe. Beim Ideenfunken spielte aber ein Bier eine Rolle – vielleicht auch zwei, wirft Bär ein.



Steffen erfährt erst zwei Wochen vor Wanderstart von dem Projekt. Ob er vielleicht einen kleinen Beitrag machen will, fragt ihn Schriefl, den Steffen vom „Bavaria Vista Club“ kennt. „Ich glaub, das ist ein bisschen mehr als klein“, ist Steffen überzeugt. Zu recht. Gagen gibt es fast keine, die besuchten Gemeinden unterstützen finanziell. Dafür bekommen sie auch eine Open Air Kinotour von Andelsbuch bis Maria Rain.



Schriefl, 41 Jahre, mit vielen Auszeichnungen im Allgäu und in Köln daheim, macht Weltmusik in der Welt, will seine Musik aber auch auf kleinen Bühnen hören lassen. Der zwei Jahre jüngere Bär studiert mit 13 am Landeskonservatorium Vorarl­berg, danach Masterstudium am Mozarteum. Sein Stil: Crossover. Er spielt mit bei HMBC, bei „Vo Mellau bis ge Schoppernou“, gründet ein Jazztrio ... Wichtig für den Film: Die beiden lernen sich 2009 kennen, spielen gemeinsam, werden Freunde. Auch wenn beide Profis sind: „Musik kann ich nur mit Freunden machen“, sagt Schriefl im Film.



„Ich selbst bin nicht mitgelaufen“, gibt Regisseur Steffen zu. Zu viel, die rund 8.000 Höhenmeter. Dafür mit dabei sind Baumann an der Kamera und Michael Schwarz für den Ton. „Auf Tour – Z‘Fuaß“, zehn Tage, dazu kommen fünf Drehtage in der Unterfahrt in München, für Interviews mit den Musikern, die ausschnittsweise im Film auftauchen. Mit im Rucksack sind diverse Instrumente – beide Musiker beschränken sich ungern auf eines. Zeitgleich Trompete und Englisch Horn, Alp­horn und Stimme? Kein Problem. Das Kameraauge hat aber vor allem das Wandern der beiden vom Vorarlberg ins Allgäu im Auge, durch die Natur und zu den Menschen, bei und mit denen sie ihre so lebendige Musik, vom Volkslied bis zur Jazzimpro auf zwei Alphörnern, spielen. Die Menschen, bei denen sie übernachten, denen sie beim Käsen und beim Yoga zuschauen (und mitmachen), deren Kindern sie selbstkomponierte Schlaflieder spielen und denen sie „Alle meine Entchen“ vorsingen – auch rückwärts.



Was entsteht, ist ein Film, der nahegeht und den Protagonisten nahekommt. Ein Film, der Klamauk zelebriert und die großen Fragen nach dem Leben umkreist. Es geht um Freundschaft, was die aushalten kann. Um stinkende Socken („duschst du?“) und um den Glauben (irgendwie schon, aber eher an das Große hinter allem als an einen Mann mit Bart), die Cousinen, die den Abschiedsjodler singen, um den Schnaps zum Start der Tour, um den Vater.



Im Zentrum stehen Natur und Musik, irgendwie ein und dasselbe. „Die Liebe zur Musik ist Freiheit“, sagt Bär. „Die steht an erster Stelle“, sagt Schriefl. Vor jeder Frau. „Warum machen wir Musik?“, fragt sich Schriefl im Marienkäferhemd und grüner Filzweste, die Sonnenbrille auch mal rosa. Kann man weiter denken, diese Frage, und weiter denken im wörtlichen Sinne machen die beiden Musiker gerne. Also: Warum singen Vögel? Überhaupt, die Vögel: perfekte Musiker, mit ihren Standards, dem gelernten Triller der Eltern, und ihren Improvisationen, um herauszustechen. Musik ist Kommunikation, so wie auch Baum und Gras kommunizieren, da ist sich Schriefl sicher. Und eigentlich ist „das Alphorn das frühere Smartphone“, um den Nachbarn auf dem Nachbarberggipfel Bescheid zu geben, man ist noch da. Vor allem ist Musik aber „Da-Sein“, eine Art Heimat, der Moment: jetzt.

Der Film läuft nochmals kommende Woche, 15.Juni 19:30 Uhr, im Breitwand Starnberg.