Im Fuchstal bläst ein vorbildlicher Wind

Teilen

Genehmigung erteilt. Zu den vier Fuchstaler Windrädern (Foto) kommen drei weitere hinzu – diesmal jedoch mit kamerabasierter Abschaltautomatik zum Vogelschutz. © Jais

Fuchstal – Es war nicht anders zu erwarten, aber erleichtert sind Bürgermeister Erwin Karg und mit ihm eine Reihe von Fuchstalern auch: Das Landratsamt Landsberg hat der Gemeinde die Genehmigung zum Bau von drei weiteren Bürgerwind-Energieanlagen erteilt. Es handelt sich bayernweit um die erste Genehmigung in diesem Jahr.

Für den immer wieder gerne ins Fuchstal reisenden Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger ist die Genehmigung „ein sehr gutes Aufbruchsignal für die Zukunft der Windkraft in Bayern“. Zumal an diesen Windrädern, wie im KREISBOTEN mehrfach berichtet, auch ein innovatives Kamera­abschaltsystem zum Schutz von Vögeln erprobt wird. „Diese Erkenntnisse helfen uns dann, Artenschutz und Windkraft besser miteinander zu vereinen“, sagt der Minister.



Aiwanger lobt nicht nur das außerordentliche Engagement der Gemeindeoberen im Fuchstal, er dankt auch der Kreisbehörde für die zügige Bearbeitung des Genehmigungsverfahrens. Denn so könne sich die lokal verankerte Bürgerwindgesellschaft rechtzeitig an der EEG-Ausschreibung am 1. Mai dieses Jahres beteiligen und die Einspeisevergütung sichern.



Auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ist voll des Lobes: „Das Modellprojekt in Fuchstal bringt Mensch, Artenvielfalt und Energiewende zusammen.“ Die Gemeinde zeige damit eindrucksvoll, wie die Energiewende gelingen kann. Mehr noch: „Das Projekt weist den Weg in die Zukunft.“ Schließlich habe der Krieg in der Ukraine viele Gewissheiten zerstört. Auch deshalb müssen man jetzt mit ganzer Kraft den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen. Glauber: „Je mehr Energie vor Ort selbst erzeugt wird, desto weniger Rohstoffe müssen nach Deutschland importiert werden.“



Der Zeitplan der Gemeinde Fuchstal sieht vor, im Sommer und Herbst dieses Jahres die Wege und die Erdarbeiten für die Windräder, die wie auch die vier bereits bestehenden Anlagen im Waldgebiet errichtet werden, durchzuführen. Ab Ende des Jahres sollen die Fundamente gebaut werden. Die Windräder selbst sollen im Sommer kommenden Jahres aufgestellt und im Herbst in Betrieb gehen.



Das Kamerasystem wird virtuell in Bezug auf die zukünftigen neuen Windenergieanlagen getestet. Nach dem Spatenstich Anfang Febraur befinden sich die beiden Kameratürme sich derzeit noch im Bau. Ab der Brutsaison 2024 gehe dann das System in den Erprobungsbetrieb mit den realen Windenergieanlagen. Die Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro für das Leasing der Kamera­systeme und der Infrastruktur werden vom Wirtschaftsministerium und die wissenschaftliche Begleitung mit 1,16 Millionen Euro vom Umweltministerium finanziert.



„Fuchstal hat für ganz Bayern Vorbildcharakter“, erklärt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Die drei neuen Windenergieanlagen schreiben die Erfolgsgeschichte fort: Bereits seit 2016 sind vier Wind­rotoren in Betrieb, außerdem eine PV-Freiflächenanlage – beides in Bürgerhand. Zudem stellt die Gemeinde gerade den Bau eines Stromspeichers, eines Wärmespeichers und einer Power-to-Heat-Anlage, mit der überschüssiger Strom aus den Erneuerbare-Energie-Anlagen genutzt werden soll, zu Ende. Bis 2030 will die Gemeinde komplett energieautark sein.