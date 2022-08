Uttings Jugend feiert Pergola-Eröffnungsparty mit „Layla“

Von: Dieter Roettig

Endlich, aber nicht für immer: Uttings Jugend kann nach der offiziellen Eröffnung der Pergola im Schatten des Rathauses feiern und abhängen. © Roettig

Utting – Vielerorts ist der Song „Layla“ der Aufreger schlechthin, sogar auf dem Oktoberfest darf er nicht gespielt werden. Anders im beschaulichen Utting. Da sorgte er bei der Eröffnung des neuen Jugend­treffs für ausgelassene Stimmung. Die feierten mit einer Party die Übernahme ihrer Pergola, wo sie endlich einen Platz zum ungestörten Treffen und Abhängen haben.

Wie berichtet, hat sich Uttings Jugend in Eigenregie hinter dem Rathaus in der Eduard-Thöny-­Straße ein provisorisches „Dahoam“ in Form einer hölzernen Pergola gebaut. Der wetterfeste Baukörper ist das Sieger­projekt des ersten Uttinger BürgerBudgets und wurde mit 5.000 Euro finanziert.



Da bis zur Fertigstellung des neuen Jugendzentrums im künftigen „Refugium“ beim Bahnhof wohl noch mindestens zwei Jahre vergehen werden, hatte sich Projektpate Markus Fakler Gedanken über eine Zwischenlösung gemacht. Der Vater einer Tochter und frühere Elternbeirat reichte die Idee eines „mobilen Jugendhäusls in einem Bauwagen“ ein und gewann haushoch mit 196 Stimmen.



Bei der Planung tauchten mögliche Probleme auf, die man bereits im Vorfeld lösen wollte: beschränktes Platzangebot, Verbot einer Heizung wegen Brandschutz, mögliche Konflikte mit Nachbarn bei jedem Standortwechsel des Bauwagens, Schlüsselverwaltung.



Die Alternative Pergola wurde bei einem Workshop mit den Jugendlichen diskutiert und mehrheitlich für gut befunden. Sie ist im Gegensatz zu einem Bauwagen immer offen und bietet rundherum genügend Platz. Allerdings mit dem Nachteil einer dauerhaft nicht möglichen überlauten Musikbeschallung. Darauf werden zumindest während der Bürozeiten Bürgermeister Hoffmann und die Verwaltung achten. Denn der Pergola wurde ein Platz direkt hinter dem Rathaus zugewiesen. Hier passt sie laut dem Bürgermeister ins Landschaftsbild und kann nach Fertigstellung des künftigen Jugendzentrums anderweitig genutzt werden.



Die Pergola ist der Stolz von Markus Fakler und den Jugendlichen. In über 200 Arbeitsstunden haben sie den Treff unter fachlicher Anleitung selbst aufgebaut. Dafür bedankte sich Fakler bei den Helfern und Sponsoren. Und natürlich bei den beiden Jugendreferenten im Gemeinderat, Simon Hafner und Jakob Kettler. Sie klatschten mit Hoffmann und Fakler Beifall, als die Jugendlichen das rote Band durchschnitten und ihre Pergola in Besitz nahmen.

Beifall für die Jugendlichen beim Durschneiden des roten Bandes kam von Projektpate Markus Fakler, Jugendreferent Jakob Kettler, Bürgermeister Florian Hoffmann und Jugendreferent Simon Hafner (von links). © Roettig