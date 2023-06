Jim Knopf und Gottesdienst: Kloster St. Alban begeht 100-Jähriges

Von: Dieter Roettig

Unterricht für den Schulleiter: Priorin Ingeborg Ott erklärt Rektor Michael Kramer von der Carl-Orff-Schule die hundertjährige Geschichte des Klosters St. Alban. © Roettig

Dießen - Wenn eine kirchliche Institution ein rundes Jubiläum begeht, wird mit Glanz und Gloria gefeiert. Nicht so beim Dießener Benediktinerinnenkloster und Kinderheim St. Alban direkt am See, das vor einhundert Jahren gegründet wurde. „Unseren Mitteln entsprechend haben wir uns für eine bescheidene Geburtstagsfeier entschieden“, so Priorin Ingeborg Ott.

Trotzdem herrschte eine ausgelassene Stimmung auf dem Gelände des von 17 Schwestern geführten Klosters mit Kinderheim. Die 52 aktuell betreuten Kids, viele Ehemalige, Verwandte, Freunde, Wohltäter, Therapeuten und Lehrer feierten Wiedersehen und tauschten Erinnerungen aus. Erstmals dabei war Michael Kramer, neuer Rektor der Carl-Orff-Schule, die von den meisten der Heimkinder besucht wird. Er bekam von Priorin Ott eine Sonderführung durch den Komplex mit einem Rückblick auf die Gründerzeit bis heute.



Vor Beginn des Open-Air-Beisammenseins stand noch eine Theateraufführung von Michael Endes „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ auf dem Programm, das Schwester Karoline Ernst mit den Kids einstudiert hatte. Danach konnten sie sich im Garten bei Spielstationen wie Büchsenwerfen austoben oder sogar mit einer Pony-Kutsche das Gelände umrunden.



Ernst wurde es erst wieder am Sonntag. Mit einem Gottesdienst in der Hauskapelle, zelebriert von Abtpräses Jeremias Schröder aus dem Kloster St. Ottilien, fand das Jubiläumswochenende seinen feierlichen Abschluss.



Die enge Verbindung mit dem Kloster St. Ottilien besteht seit der Gründung vor einhundert Jahren. Schwester Annuntiata, wie sich Baroness Barbara von Freyberg (1885-1933) nannte, wirkte während des ersten Weltkrieges als Rotkreuzschwester im Lazarett von St. Ottilien. Sie verband das, gemeinsam mit zwei Gefährtinnen, mit einem caritativen Engagement für hilfsbedürftige Kinder. 1923 siedelte die kleine Gruppe mit einigen der betreuten Kinder nach St. Alban um. Aus der rechtlich noch ungesicherten Gemeinschaft wurde bald offiziell der „Verein der Schutzengelschwestern e.V.“. Mit diesem Namen verband Annuntiata die Vision ihres Wirkens, nämlich Schutzengel zu sein für die ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen.



Nach dem Tod der Gründerin stand das Kloster am Scheideweg, denn die Nationalsozialisten verboten die Neuaufnahme von Novizinnen. Erst 1946 durften wieder junge Frauen in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Sieben Jahre später ergab sich ein weiteres Aufgabengebiet bei der Entwicklungshilfe in Afrika. Auf Anregung von Bischof Aurelian Bilgeri wurde in Eshowe (Südafrika) ein Missionsableger gegründet.



Ab 1962 bauten die in St. Alban verbliebenen Schwestern den Klosterkomplex um und errichteten eine Hauskapelle als geistigen Mittelpunkt. 1966 wurde das Kloster zum selbstständigen Priorat erhoben und ist seit 2010 offizieller Sitz der Kongregation.



Das Heim als Jugendhilfeeinrichtung kümmert sich um Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Defiziten in ihrem Sozialisationsfeld oder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung vorübergehend oder dauerhaft einer Heimerziehung bedürfen. Wenn sie als „junge Volljährige“ das Heim verlassen, finden sie im 500 Meter entfernten St. Maurus-Haus des Klosters ein vorübergehendes „Dahoam“, bis sie auf dem freien Wohnungsmarkt fündig werden.