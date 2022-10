Stadtwerke Landsberg jetzt wieder mit Doppelspitze

Von: Ulrike Osman

Haben sich für die Stadtwerke hohe Ziele gesetzt (links): Technikvorstand Gerald Nübel, kaufmännischer Vorstand Jörg Gründinger und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. © Osman

Landsberg – Ein halbes Jahr nach dem Weggang des kaufmännischen Vorstands Christof Lange haben die Stadtwerke Landsberg wieder eine Doppelspitze. Jörg Gründinger trat Anfang Oktober Langes Nachfolge an und führt das Kommunalunternehmen nun Seite an Seite mit dem technischen Vorstand Gerald Nübel. Bei der Stadt ist man laut Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl froh, einen „sehr erfahrenen Fachmann“ gefunden zu haben.

Der 53-Jährige war zuletzt bei den Stadtwerken Rüsselsheim als kaufmännischer Leiter, Prokurist und Geschäftsführer eines Tochterunternehmens beschäftigt. Zuvor arbeitete der studierte Betriebswirt bei kommunalen Versorgern. Die Stadt hatte sich geeignete Kandidaten für den Vorstandsposten von einem Personalberater vorschlagen lassen und zwei Personen in die engere Wahl genommen, wie Baumgartl im Rahmen eines Pressetermins mitteilte. Gründinger habe mit seiner langjährigen Erfahrung in der Energiewirtschaft und mit seinem Know-how bei Zukunftsthemen überzeugt.



Die Region habe ihn gereizt, so Gründinger auf die Frage, was ihn nach Landsberg gezogen habe. Nach den Gesprächen mit Baumgartl und dem Verwaltungsrat der Stadtwerke seien keine „großen weiteren Denkphasen“ notwendig gewesen. Nach seinen ersten Wochen am neuen Arbeitsplatz fühlt sich der 53-Jährige „in Landsberg angekommen“ und dank des „Teamplayers“ Gerald Nübel bereits gut in die anstehenden Themen eingeführt.



Eines der Themen ist das Inselbad, das der neue Stadtwerke-­Vorstand erst nach Ende der Freibadesaison kennengelernt hat. Im Zusammenhang mit der Sanierung sei vor allem die Finanzierung noch zu klären. Als Zukunftsthemen der Stadtwerke sieht Gründinger Digitalisierung und Breitbandausbau sowie die Energie-, Mobilitäts- und Wärmewende. Neben einer geplanten Flusswasserwärmepumpe zur Versor­gung von Teilen der Altstadt mit Fernwärme (der KREISBOTE berichtete) gibt es offenbar auch Überlegungen hinsichtlich einer Abwasserwärmepumpe am Klärwerk nördlich der Schwaighofsiedlung. Hierfür seien allerdings umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur erforderlich.



Viel Erfahrung hat Gründinger auch beim Thema Bürgerbeteiligungsmodelle für regenerative Energiegewinnung. In seiner Zeit in Rüsselsheim habe er drei Bürgersolaranlagen realisiert, die auf große Resonanz stießen. Auch für die Infrastruktur seien fünf Millionen Euro an Bürgerbeteiligungen zusammengekommen – dies allerdings noch zu Niedrigzinszeiten, als viele Menschen nach alternativen Geldanlagen suchten.



Heute müsse das Konzept anders vermarktet werden. „Es zieht immer noch, wenn man die Bürger begeistern kann“, zeigte sich Gründinger überzeugt. Man gehe „erste Prüfschritte“, um festzustellen, ob auch die Stadtwerke Landsberg als Kommunalunternehmen Bürgerbeteiligungsmodelle auflegen könne.